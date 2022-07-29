Найдется всё потеряное. Ваше мнение!

Лето – пора путешествий, в суете которых немудрено потерять не то что солнечные очки, а целый чемодан. И трудно отыскать человека, который ни разу не терял ценную вещь. Несмотря на это, единицы знают, как вести себя в сложившейся ситуации. Некоторые пытаются смириться с утратой, другие, забыв о цели поездки, бросают все силы на поиски пропажи.

Эксперты не советуют сразу обращаться в правоохранительные органы. Дело в том, что полиция приступит к поискам в том случае, если вещь была утеряна в следствие мошеннических действий, кражи, преступления. А если виновником была ваша собственная рассеянность, стоит обратиться в бюро находок.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вам возвращали оставленные в поезде вещи?

- Забыли такие пустяки, что и не искали

- Да, всё вернули в бюро находок

- Я никогда ничего не теряю

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

С 1 сентября родители каждого новорожденного малыша в Кировской области при выписке из роддома получат подарочный набор с вещами первой необходимости. Такая мера поддержки разработана по поручению врио губернатора Александра Соколова.

В подарочном наборе, по заверениям чиновников, будет практически все, что понадобится малышу в первые месяцы жизни.

«Коробка Соколова» полагается каждому новорожденному, зарегистрированному в Кировской области.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Каждому ли новорожденному нужна подарочная коробка от Соколова?

- Да, подарки все любят, особенно от власти – 5 голосов (21,7%)

- Нет, нужно помогать только нуждающимся – 9 голосов (39,1%)

- Лучше увеличить размер пособия на детей – 9 голосов (39,1%)

Статью «Приданое для малыша» читайте в субботнем номере «Вятского края».