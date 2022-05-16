«Начали улыбаться». Как дома чувствуют себя в Кирове эвакуированные с Украины

В апреле в Кировскую область прибыл состав с 432 жителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувшими свои дома. Их приняли в пункте временного размещения (ПВР), организованном в Кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Из Мариуполя

- Сейчас у нас проживает 351 человек, некоторые из граждан выехали в другие регионы к знакомым и родственникам, - рассказал директор пункта временного размещения Сергей Криницын. - На первом этаже - блок консультационных пунктов: служба занятости населения, МФЦ, операторы сотовой связи, миграционная и налоговая службы. Всё необходимое для оформления документов, получения статуса беженца, возможность трудо­устроиться - собрано здесь, чтобы люди не ездили по городу, не искали, где получить ту или иную справку.

- Эти услуги пользуются спросом?

- Конечно, но так как эвакуированные живут у нас уже не первую неделю, основной объём документов уже оформ­лен. Самая напряжёнка была вначале, когда надо было вставать на миграционный учёт. Сейчас уже сюда подходят в основном те, кто хочет остаться в Кирове и трудо­устроиться.

- Все прибывшие к нам в город проанкетированы, - отметил Дмитрий Кротов, директор центра занятости населения г. Кирова. - Ежедневно мы приглашаем сюда работодателей для собеседований. Потом мы вывозим тех, кто заинтересовался той или иной вакансией, на рабочее место и, если всё понравилось, трудоустраиваем.

- Какие вакансии предлагаются?

- В первую очередь требуются «рабочие руки»: швеи, электрики, пекари. А также - неквалифицированный труд: грузчики, упаковщики, укладчики.

- А людям с высшим образованием помогаете?

- Если есть документы, устраиваем по профессиям.

Захожу в медицинский кабинет.

- Часто к вам обращаются? - спрашиваю у хозяйки.

- Около 40 - 50 человек в день, - говорит врач-терапевт Елена Козлова, - с самыми разными вопросами. Поэтому у нас ведут приём и специалисты, такие, как лор, офтальмолог, хирург, работает передвижной флюорограф.

Как раз на приёме была Кристина из Мариуполя. Жалобы на заложенность носа, боль в горле. Врач объяснила, что это последствия акклиматизации.

У Кристины и ее мужа Ивана двое маленьких детей, одному - год и восемь месяцев, а другому - восемь лет.

- С трудом вырвались из Мариуполя, только родители там остались. Нас долго искали, а сейчас выехать не могут. В наш дом попала бомба. Мы сидели в подвале полтора месяца, из запасов - закатанные банки с овощами. Из одежды практически ничего не было, и даже памперсов для детей, вместо туалета - ведро. Выходить никуда нельзя было. Всё время шли бои.

- А как всё это ребятишки выдержали?

- Старший до сих пор забыть не может. Хорошо, что с детьми здесь работают психологи, а также другие специалисты. Для ребят проводят игры, мероприятия.

И даже - учат. На втором этаже - «классы», где идут занятия. В одном - за столами несколько восьмиклассниц, перед ними - учебники биологии. Урок математики только что закончился, и они готовятся к следующему.

Директор Центра дистанционного образования детей Елена Трубицына рассказала, как организовано обучение школьников. Для ребят выделили несколько комнат, их оборудовали компьютерами для организации учебного процесса с применением ди­станционных образовательных технологий. Учиться захотел 31 школьник, всем им с 25 апреля организовано изучение российской школьной программы. Для учеников первых - восьмых классов занятия проходят непосредственно в ПВР, старшеклассники (девятые - одиннадцатые классы) посещают занятия в школе № 11, они готовятся к государственной итоговой аттестации.

- Есть принципиальное отличие в преподавании гуманитарных предметов, - сказала она. - Точные - математика, физика, химия - классические дисциплины. Мы упор сделали на изучение русского языка и литературы. Все ребята прекрасно говорят на русском, но есть проблемы с письменной речью. Составлен корректирующий индивидуальный учебный план для каждого класса, чтобы к 1 сен­тября дети были максимально готовы начать учёбу в школах Кировской области или любого города России.

Восьмиклассница Алина рассказала, что с дистанционным обучением хорошо знакома: на дистанте школы Мариуполя находились почти полгода из-за ковида. Сложности, считает она, будут с новыми темами и с новыми учебниками на русском языке, а вот уроки математики, химии - вполне понятны.

Вернулись на родину

Нам удалось переговорить с многодетным папой Сергеем Мальцевым. У него - трое детей.

- Старшему сыну - десять лет, второму - год и семь, а малышка родилась 25 февраля. И буквально на третий день мы вместе с ней перешли в бомбоубежище. Месяц там находились. Все надеялись, что наш дом уцелеет и мы вернемся. Но через неделю в него угодило сразу три снаряда - остался один пепел.

- А чем вы питались?

- На костре вместо хлеба лепёшки жарили. Воду набирали сначала на хлебозаводе, рядышком. А некоторые уже из труб отопительных сливали и пили… А потом пришли солдаты ДНР и сказали, что надо эвакуироваться. Выбирались мы 23 марта вместе с соседями.

- Как сейчас ваша семья себя чувствует?

- Большое спасибо. Всё необходимое у нас есть, первый раз за всё это время детей врачи осмотрели. Прививки сделали. Свидетельство о рождении дочки скоро оформим.

Как оказалось, корни у семьи - вятские. Мама Сергея - уроженка Кировской области. Когда в Киров приехали, она очень обрадовалась: «О, наша родина!»

«Всем полегче стало»

В вестибюле пункта временного размещения - небольшая очередь в кабинет, где фотографируют на документы. Вот молодая женщина с мужем и дочерью приехали из села Варваровка, что рядом с городом Рубежное. Родители думают на работу устраиваться, а потом всё-таки возвращаться, когда село восстановят и хотя бы вода и свет будут. В соседнем кабинете - гуманитарная помощь от кировчан: вещи совсем новые, даже с бирочками.

Татьяна приехала в Киров из Мариуполя. На Украине остались родственники, смогли выехать только Татьяна с сыном и мамой. Ждут, когда соберется вся семья, и тогда примут решение, как жить дальше, возвращаться ли в Мариуполь.

- Мы здесь вторую неделю. Успокоились, отдохнули. Очень благодарны за то, как нас тут приняли. Всегда помогут, создают нам условия для комфортного проживания. Очень вкусно кормят. Выдали вещи, лекарства. Детям организуют мероприятия, психологи работают, и нам всем полегче стало, начали улыбаться, - рассказала Татьяна.

А её сын Гордей добавил, что ему очень нравится играть с психологом Катей в домино и смотреть мультики. Маленькие гости с Украины быстро освоились в пункте временного пребывания и чувствуют себя как дома. Мальчишки играют в настольный теннис и другие игры. Для малышей организована работа группы дневного присмотра. Заниматься с детьми и проводить досуг помогают волонтеры.

- Безусловно, всем необходимым эвакуированных граждан мы обеспечили, - подытожил рассказанное Сергей Криницын. - Правда, сначала трудно было. Первый вопрос у всех был: где можно помыться с дороги? Многие месяц, а то и больше просидели в подвалах, поэтому первая задача у нас была - помыть, разместить всех и накормить. Как только люди пришли в себя, начали решать задачи по оформлению документов. Сейчас многие уже устраиваются на работу, в том числе и в нашу службу.

Кировчане не остались равнодушными к чужой беде. Постоянно поступают звонки от желающих помочь беженцам, приносят сюда вещи, начиная с памперсов для детей и игрушек. За счет благотворителей решаются многие во­просы. Огромное спасибо всем предпринимателям, жителям области, кто отозвался на людское горе. Единственная просьба - приносить гуманитарную помощь в централизованные пункты сбора: в региональное отделение партии «Единая Россия» или в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: улица Карла Маркса, 20.

Вера Ануфриева.

Фото автора.