На выборах в Советске победил "блок беспартийных"

Без партийного окраса

Уникальная для Кировской области ситуация сложилась после выборов в Советской

районной думе

Нынче в Советске выбирали не только депутатов Госдумы и областного Заксобрания, но и районной думы. И победили практически во всех избирательных округах представители депутатского объединения «Честный выбор». Послед­нее является уникальным для нашей области явлением. И именно потому (а не в силу какого-то особого отношения редакции к Совет­ску) оно заслуживает отдельного внимания.

Объединило «против», сплотило «за»

История депутатского объединения «Честный выбор» началась в 2016 году. Тогда перед местными депутатами стоял вопрос об избрании нового главы района.

Время было шаткое. Только-только правоохранительные органы задержали за взятку экс-губернатора Никиту Белых. На его место назначили Игоря Васильева, который пока был неизвестен вятской публике.

Новый глава региона начал с того, что «разогнал» практически весь состав регионального правительства, сформированного при Белых. А на место уволенных поставил своих людей, в основном «варягов». Понятно, что эти люди с областной спецификой не были знакомы. Но на их плечи лег нелегкий труд по принятию ответственных решений, в том числе и в кадровой сфере при формировании органов местного самоуправления.

Здесь стоит напомнить, что тогда уже был принят нормативный акт, согласно которому районные руководители избираются местными депутатами из кандидатов, которых предлагает комиссия, в состав которой входят и местные чиновники, и депутаты, и представители региональной власти.

К 2016 году в Советском районе закончилась эпоха правления Андрея Тихомирова, который был главой муниципального образования, и Сергея Кошкина, числившегося главой администрации. К тому времени район погряз в долгах, а райадминистрация отметилась несколькими скандалами. Самый крупный из них был связан с планом строительства полигона ТБО над источником питьевой воды для Советска. Не менее скандальным оказался и пуск нового спорткомплекса, сданного с грубыми нарушениями. Не смогла районная власть найти и общий язык с мэром райцентра, что не самым лучшим образом сказывалось на жизни советчан. Впрочем, было много и других упущений, которые настроили горожан против действующей районной власти.

В таких условиях новые кураторы внутренней политики из облправительства решили «протолкнуть» на пост главы района (двоевластие здесь к тому моменту уже закончилось, и эта должность стала единой) своего человека. Им оказался всё тот же Сергей Кошкин. И вот тут-то началось…

Единым фронтом против него выступили практически все местные подразделения политических партий, беспартийные депутаты и обычные граждане. Газета «Народный вестник Вятки» стала печатным органом, вокруг которого сплотились недовольные. А немного позднее возникло депутатское объединение «Честный выбор».

В него вошли народные избранники, которые к тому времени уже имели авторитет среди советчан за свою принципиальную позицию по прекращению работ на новом полигоне ТБО, за разоблачение проделок бывшего районного руководства. Объединение предложило свою кандидатуру на пост районного руководителя. Ею оказался директор одной из городских школ Сергей Галкин.

Отстаивая свою принципиальную позицию, депутаты из «Честного выбора» добились, чтобы Галкин был избран на пост руководителя муниципального образования.

Поддержал в 2016 году «Честный выбор» и бывшего депутата Заксобрания Николая Малкова на выборах мэра Советска. И эта поддержка оказалась результативной.

С тех пор городская и районная власть забыли о раздорах, и райцентр начал активно благоустраиваться.

Апогеем совместной работы объединения «Честный выбор», городской и районной власти стала победа в 2019 году на федеральном конкурсе проекта благоустройства исторической набережной реки Пижмы «Советск-Кукарка.ПРO:явление».

Считаться придётся

Сегодня, после сентябрьских выборов районной думы, объединение «Честный выбор» упрочило свои позиции. Ему удалось провести в депутаты 10 кандидатов. А если учесть, что в этом представительном органе всего 17 мест, то оно получило «конституционное большинство». Кстати, ранее в райдуме было только семь депутатов от «Честного выбора».

Как сказал его представитель Аркадий Зубков, в думу прошли как действительные члены «Честного выбора», так и его сторонники. Последние формально в нем не состоят, но его инициативы поддерживают. Так что это депутатское объединение стало реальной силой в масштабах района.

И здесь кое-кто мог бы задать вопрос: не скрывается ли за «Честным выбором» всенародно любимая (а как еще можно назвать политическую силу, которая каждые выборы набирает большинство голосов избирателей?) партия «Единая Россия»? Ведь в последнее время многие ее члены идут на выборы, не афишируя свою партийную принадлежность, самовыдвиженцами?

Спешу огорчить таких любителей конспирологии. «Честный выбор» включает в себя людей, не имеющих сегодня партийного статуса. Более того, по словам Аркадия Зубкова, на муниципальном уровне этого и не нужно.

Местные депутаты не должны заниматься политической борьбой, считает представитель «Честного выбора». Для этого есть Государственная дума или региональный парламент. В районе же требуется решать реальные и насущные проблемы избирателей - благоустраивать территорию, обеспечивать бесперебойную работу водоснабжения, следить за исправностью канализации, ремонтировать улицы и тротуары и прочее. Для того и был принят 131-й закон, то есть ФЗ «О местном самоуправлении». Потому и в Конституции записан особый его статус.

- Если депутат своими делами доказал, что он способен решать проблемы горожан и сельских жителей, они отдадут ему предпочтение независимо от его партийной принадлежности, - заметил Зубков. - На местах люди смотрят на дела человека, а не на его политические убеждения.

«Честный выбор» уже зарекомендовал себя как уникальное для нашей области явление. Пока нигде более нет ничего подобного. Хотя очень хочется, чтобы этот опыт распространился и на другие территории.

А с теми, кто дает реальные результаты, считаются не только жители. Они и так показали, судя по прошедшим выборам, что предпочитают такой подход. С таким объединением будет конструктивно взаимодействовать и областная власть. Последняя при выборах главы Советского района в 2017 году уже могла убедиться, насколько значимыми могут быть голоса местных депутатов.

Коммунисты проиграли район

Победа местного депутатского объединения в Советске на прошедших выборах в райдуму интересна еще и тем, что Советск считает «своей вотчиной» первый секретарь кировского обкома КПРФ и новоявленный депутат областного Законодательного собрания (попавший в него по партийному списку) Сергей Мамаев.

На сентябрьские выборы «мамаевцы» высадили в Советском районе целый десант из пяти кандидатов. Правда, все они по каким-то причинам решили не демонстрировать свою партийную принадлежность и заявились как самовыдвиженцы. Хотя это никого не обмануло.

Например, Александр Бояринцев, бывший сотрудник Кировского театра кукол, а ныне работник детского технопарка «Кванториум», никогда и ни от кого не скрывал ни своих политических взглядов, ни своей принадлежности к компартии. И тем он известен многим жителям области. Или Михаил Кремлев, который знаком кировчанам как лидер региональных комсомольцев.

Все они решили попробовать свои силы в Советске, хотя и по месту своего рождения, и по месту своего проживания к этому району не имели и не имеют никакого отношения. А вот сам «первый коммунист области» в своем родном районе не стал избираться. И не потому, что участвовал в выборах в Заксобрание. В 2011 году ничто не мешало ему заявиться на выборы и в региональный парламент, и в райдуму. Вот только по своему родному Кичминскому избирательному округу он тогда получил всего 111 голосов, заняв последнее, третье, место. Видимо, учел тот опыт.

А вот ставленники Сергея Мамаева такового не имели. И смело пошли в район, где их лидеру не доверяют. Да еще как пошли - с публикацией в районной газете домыслов и грязи на «Честный выбор» и депутатов, которые в него входят. Прочитав эти предвыборные «агитки», невольно вспоминаешь «лихие 90-е» с их войной компроматов.

Впрочем, все это не сильно им помогло. Выборы они «с треском» провалили. Так, например, вышеупомянутый Бояринцев получил лишь 41 (7,66%) голос из 1117 избирателей, а Кремлев 50 (5,99%) из 2160.

Даже дочь Сергея Павлиновича - Пестерникова Екатерина Сергеевна, которая живет в родном районе и имеет бизнес в деревне, где родился ее отец, не смогла стать районным депутатам. Жители предпочли ей обычного водителя автобуса, который до этих выборов не был известен почти никому.

Так что Сергею Мамаеву не оставалось ничего, кроме как заявить, что он и партия («близнецы братья»?) эти выборы не признают, так как они были грязными. Хотя, судя по публикациям в советской районной газете, не стоило бы ему это говорить.

Сергей СМОЛИН.

Фото предоставлено газетой «Народный вестник Вятки».