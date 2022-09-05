На все случаи жизни - «112». Как работает система единого вызова экстренных служб

Наверное, у каждого иногда возникает ситуация, при которой нужно экстренно вызвать помощь - медицин­скую, противопожарную, полицейскую или иную. И часто бывает, что человек просто теряется - какой номер нужно набрать на сотовом телефоне, чтобы попасть туда, куда нужно. Именно для этого и вводят единый номер вызова экстренных служб. В США, например, таковым является «911», в России - «112».

Внедрение службы-112 началось менее десяти лет назад, и сегодня она расширяет свою географию.

В Кировской области единый центр обработки вызовов системы-112 появился четыре года назад. И сегодня, в условиях бурного развития коммуникационных технологий, уже создано мобильное приложение для смартфонов - «Экстренный вызов - 112».

Быстро и надёжно

Официальный старт работы службы-112 в Кировской области был дан 1 августа 2018 года. Годом ранее на ее создание регион получил свыше 27 млн. рублей из федерального бюджета.

С момента своего возникновения система работала по принципу «одного окна», то есть принимала сообщения обо всех экстренных ситуациях вне зависимости от их специфики и необходимости привлечения тех или иных служб.

Сегодня обратиться туда можно с любого телефона независимо от оператора связи, наличия или отсутствия денег на счете, местоположения. Звонок бесплатный. Вместо звонка можно отправить и бесплатное смс-сообщение.

Единственное условие - наличие в той или иной мест­ности сотовой связи.

- Мы принимаем вызовы на территории всей Киров­ской области и взаимодействуем со всеми экстренными оперативными службами: пожарной охраной, полицией, скорой медицинской помощью, службой газа, антитеррористическими службами и едиными диспетчерскими службами всех муниципальных образований Кировской области, - сказал начальник Центра обработки вызовов системы-112 в Кировской области Михаил Николаевский. - В сутки мы принимаем более 2 тысяч звонков. Большинство из них касается вызова скорой помощи, полиции, аварий в сфере ЖКХ и пожаров. Далее - передаем информацию в экстренные службы для по­следующего реагирования.

- Чем использование номера 112 удобнее для людей?

- Прежде всего, иногда такие звонки ускоряют процесс оповещения профильных экстренных служб. Так, например, было во время недавнего коллапса со светом в Кирове, когда до диспетчерских было трудно дозвониться. Мы же принимаем все звонки, заполняем электронную форму и передаем ее по назначению. Даже если вам не удалось вживую рассказать о вашей проблеме, о ней соответствующее ведомство будет уведомлено.

- То есть меры будут быстрее приняты?

- Я бы так не сказал. Мы ведь не занимаемся высылкой сил и средств на место происшествия. Этим ведают сами экстренные службы. Но когда, например, до той же полиции человек не может дозвониться, то через наш номер там узнают о беде своевременно.

Есть преимущества у единого номера и в случаях, когда требуется вызвать сразу несколько экстренных служб, как, например, бывает при дорожных происшествиях. Тогда нужно и в скорую звонить, и в ГИБДД, а иногда и спасателям. И каждый раз придется объяснять, что, где, когда и как случилось. Но если набрать «112», то рассказать о ДТП нужно будет только нашему оператору, а он уж оповестит всех, кого необходимо.

С мобильным приложением точнее

Сегодня служба-112 надежно работает и в то же время продолжает совершенствоваться. Связано это в первую очередь с развитием техники сотовой связи. Кнопочные телефоны сменились смартфонами, которые есть не только у молодежи, но и у многих людей старшего возраста. В связи с этим расширились и возможности вызова экстренных служб через единый номер.

В августе в Кировской области свою работу начало приложение «Экстренный вызов - 112» для смартфонов. Представитель компании-разработчика этого приложения Антон Крестьянинов отметил его достоинство по сравнению с обычным звонком по номеру.

- Удобство заключается в том, - сказал он, - что при обращении в службу-112 через мобильное приложение у оператора появляется более точная информация о вашем месте нахождения.

Как уточнил слова разработчика Михаил Николаевский, если при обычном звонке через сотовых операторов местоположение абонента определяется по вышкам сотовой связи, то мобильное приложение использует данные GPS/ГЛОНАСС. Таким образом, погрешность при определении точки нахождения снижается с 800 метров до 50. В некоторых случаях, как, например, при травмировании на природе, более точные данные позволяют оказать помощь гораздо быстрее, так как требуют меньше времени на поиск пациента.

Есть у приложения еще одно преимущество - возможность не только на словах рассказать о происшествии, но и показать место, где оно случилось.

- Можно позвонить по видеосвязи, - заметил Антон Крестьянинов. - Это нужно, чтобы показать, например, степень распространения огня. Либо можно использовать тогда, когда человек не может сам определить, где он находится. Приложение получает координаты, которые передает телефон по GPS. Также есть возможность общаться через чат. Это удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С полной нагрузкой

Введение системы-112 в России для вызова экстренных оперативных служб позволило уже в первый год ее работы, то есть в 2014 году, снизить более чем на 5 тысяч количество человек, погибших в разных происшествиях, и на 102 тысячи число пострадавших. Экономический ущерб сократился на 2 млн. 709 тыс. рублей.

Положительно зарекомендовала себя служба-112 и в Кировской области. Так, в 2020 году количество вызовов, поступивших на номер 112, составило более 882 тысяч, из них порядка 111 тысяч направлены для реагирования в скорую помощь, почти 51 тысяча звонков - в службу полиции, около 18 тысяч звонков - для реагирования в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований Кировской области. Также 4837 звонков направлены в пожарно-спасательную службу, 1563 - в аварийную службу газовой сети. Помимо этого, поступило 23 433 консультативных (справочных) вызова.

А только за первое полугодие 2021 года на номер 112 поступило более 442 тысяч вызовов. При этом часть из них была связана с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Пандемия увеличила нагрузку на операторов службы-112. А они и без того, как заметил Михаил Николаевский, без работы не сидят. Выше уже говорилось, что за сутки в колл-центр поступает 2-3 тысячи звонков.

По словам Михаила Николаевского, штат Центра обработки вызовов системы-112 в Кировской области укомплектован. Заработная плата специалистов достойная (хотя, конечно, последнее каждый понимает по-своему).

Служба работает без перерыва, обеспечивая круглосуточный прием всех обращений.

Таким образом, жителям Кировской области (даже живущим в отдаленных от област­ного центра районах) нет нужды держать в памяти многочисленные номера телефонов разных экстренных служб, достаточно запомнить один - 112. Звоните, и помощь придёт.

Сергей СМОЛИН.