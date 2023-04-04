На Вятке ожидают мощный весенний 3DВИГ

В апреле в Кирове пройдёт фестиваль современного танца и перформанса

С 2007 года «Театр на Спасской» проводит крупнейшее в регионе событие в сфере актуального искусства – фестиваль современного танца и перформанса 3DВИГ. Шестнадцать лет в Киров по приглашению арт-директора фестиваля Ирины Брежневой приезжают знаменитые и начинающие танц-художники, перформеры и хореографы со всей страны. Ни один другой фестиваль в Кирове не может похвастаться такой долгой историей и бэкграундом – благодаря 3DВИГу за эти годы кировчане познакомились с творчеством огромного числа смелых, дерзких, свободных, неординарных и талантливых танцоров из России и других стран. В этом году фестиваль пройдёт 11 и 12 апреля. (12+)

На 3DВИГ в Киров едут хореографы и танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Челябинска, Нижнего Новгорода – география весеннего фестиваля производит сильное впечатление. В программе показов – коллаборации независимых танцхудожников, сольные работы, спектакли и миниатюры от театров и студий современного танца.

Увидят зрители и работы специальных гостей фестиваля, в числе которых – известные российские танцовщики, в том числе, артисты «Гоголь-центра», работавшие с Кириллом Серебрянниковым, Иван Сачков и Андрей Петрушенков, хореограф, педагог, танцовщик одного из самых известных отечественных коллективов – Челябинского театра современного танца, номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» Рафаэль Тимербаков, хореограф, педагог и танцовщица Екатерина Стегний, которая выступит и одним из кураторов фестиваля и многие другие гости.

Стоит отметить, что на фестивальной афише зрители встретят и знакомые кировские коллективы и танцокоманды. Возможность выйти на одну сцену с яркими представителями российского современного танца – это и поддержка местного танцевального комьюнити, вклад в его развитие, и новые возможности для кировских хореографов и танцоров, ищущих свой уникальный язык, почерк и путь в сфере современного танца.

– Концепция 3DВИГа не раз менялась и в этом году фестиваль снова «повзрослел» – в этот раз мы пригласили в Киров авторов и исполнителей, чьи работы уже стали открытием на российских фестивалях и площадках, – рассказывает о грядущем событии Ирина Брежнева. – Хотелось показать городу современный танец в его многообразии, в развитии. Мы выбирали смелые работы – смелые в том смысле, что их авторы не боятся быть собой. Выбирали работы, где много свободы – внутренней свободы художника. Зрители увидят на фестивале спектакли, после которых хочется жить. Спектакли, после которых хочется думать. Задавать вопросы и искать ответы. В каждый из дней фестиваля мы приглашаем зрителей на открытое обсуждение работ. Современное искусство нуждается в комментарии, в диалоге, и формат открытого обсуждения давно стал одной из традиций 3DВИГа.

С афишей фестиваля и программой показов можно познакомиться на сайте «Театра на Спасской» и страницах фестиваля в социальных сетях.

Партнёром весеннего фестиваля-лаборатории 3DВИГ выступил крупнейший российский интернет-проект «Танцевальный Клондайк», объединяющий танцевальное сообщество. (12+)