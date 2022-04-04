На прививку с кошечкой. В Кирове началась бесплатная вакцинация домашних животных

На днях в Октябрьском районе г. Кирова прошла вакцинация домашних животных против бешенства. Вместе с мобильной бригадой ветслужбы мы выехали в село Бахта. По пути государственный инспектор в сфере обращения с животными управления ветеринарии Кировской области Татьяна Виноградова рассказала о том, зачем это делается и насколько опасно бешенство. Она вспомнила случай, когда одного мальчика укусил собственный кот.

«Котлетки» с вакциной

- Он сидел вместе с мамой и смотрел телевизор. Рядом лежал пушистик и вдруг ни с того ни с сего укусил мальчика. Его мама, заподозрив неладное, отнесла кота в ветлечебницу. Злополучное животное на следующий день умерло от бешенства. Мальчику сразу стали проводить лечение. А во время этого нельзя ни переохлаждаться, ни перегреваться, ни нервничать. Когда мы к ним приехали, на маму было жалко смотреть. Она каждые пять минут спрашивала у сына, как он себя чувствует. Из-за такой мелочи, как отсутствие вакцинации у кошки, можно потерять человека!

- Надеюсь, ваша история с хорошим концом?

- Да, всё обошлось. Вовремя начали вакцинацию. Мы тесно сотрудничаем с антирабическим кабинетом Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Сотрудники его понимают всю серьезность ситуации с укусами животных и назначают вакцинацию даже просто при попадании на кожу слюны больной кошки или собаки.

Кстати, бешенство известно с древних времен. У человека развивается повышенная чувствительность к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызывают судороги мышц конечностей. Появляются гидрофобия - водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации, бред, чувство страха. К сожалению, болезнь эта до сих пор неизлечима. И единственное спасение - вакцинация животных или, после их укуса, человека в течение двух-трех суток после внедрения в организм вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, 55 тысяч человек ежегодно умирают от бешенства в неблагополучных странах. Переносчиками могут быть и летучие мыши, обезьяны. Были случаи, когда наши туристы за границей общались с забавными зверьками на пляжах, фотографируясь, а потом этим людям приходилось делать вакцинацию.

- А ветеринарные врачи защищены?

- Конечно, для них профилактические прививки обязательны. Болеют бешенством не только звери или кошки с собаками, но и сельскохозяйственные животные, коровы например. В таких случаях на фермы накладывается карантин, запрещается использовать молоко для переработки. Это большой урон предприятию.

Чтобы уменьшить заболеваемость диких животных (первые в цепочке), уже более десяти лет вместе с охотниками мы осуществляем в лесах раскладку оральной вакцины. Это своего рода «котлетки» в брикетиках с жидкой капсулой внутри. Благодаря этому количество случаев бешенства в Киров­ской области снизилось.

В Бахте

Когда мы подъехали к центру села, там уже возле белой машины с объявлением на капоте: «Бесплатная вакцинация животных против бешенства» - толпился народ со своими питомцами. Приходили семьями с детьми. Кто-то держал котика за пазухой, кто-то - в переносной корзинке. А молодые люди едва удерживали собак на поводке.

После инъекции владельцы животных подходили к машине, и ветврач записывал, чьи питомцы прошли вакцинацию, и тут же вручал желтую бирку с номером, которую можно было надеть на ошейник.

- Каждое животное должно быть идентифицировано, -подчёркивает Татьяна Александровна. - Можно с помощью чипирования или вот такой бирочки. Если животное убежало, по этому номеру его можно найти. Летом часто кошек, собак вывозят на дачу, и они там гуляют, могут вступить в контакт и с дикими животными.

- Лапки передние держим, спинкой кверху, - говорит ветврач Николай Чуркин владелице очаровательной кошечки.

- Тихо, тихо, не бойся, Алисочка, - успокаивает ее хозяйка. - Первый раз сделали прививку, Алисе второй годик. А вы долго здесь будете? - спрашивает она у врача. - Мне еще вторую кошечку надо привить.

- А у меня две собаки еще будут, - говорит другая женщина. - Сколько денег надо?

- Если бирок нет, 11 рублей с головы за идентификацию, а если есть - полностью бесплатно.

- Пользуется спросом ва­ша служба, - невольно замечаю я.

- По традиции вакцинация проводится ежегодно, - рассказывает Татьяна Алексан­дровна. - Весной и осенью мы стараемся выезжать в удаленные районы города Кирова (и в самом городе у нас дополнительно открываются мобильные пункты). Весной, перед выездом на дачи, гораздо больше людей приводят животных на прививки. Графики выездов размещены на сайтах управления ветеринарии, кировской областной ветеринарной станции, администрации города, территориальных управлений.

Ведущий специалист отдела загородных территорий теруправления Октябрьского района Наталья Скопина добавляет, что каждый год в населенных пунктах района проводится профилактика бешенства. Люди активно приводят на прививки своих питомцев. Ежегодно на территории Бахты и близлежащих деревень вакцинируется от 1500 до 1700 животных.

Вот и сейчас в Бахте большой наплыв желающих привить своих домашних любимцев. Как только успевает Николай Аркадьевич вакцину в шприцы набирать? У него всегда шприц наготове!

- Рука набита…

- Всё-таки стаж - 38 лет, - смеется он.

- Неслучайно его везде встречают как старого знакомого, - замечает Татьяна Александровна. - Здоровья желают. Советуются, например, где справку о вакцинации взять, чтобы можно было везти питомца на поезде. Когда спрашиваешь у людей, делали ли вакцинацию, отвечают: «А как же, сам Николай Аркадьевич к нам приезжал».

Время работы мобильной бригады истекло, а селяне всё шли и шли со своими питомцами. Всего в это день в Бахте было вакцинировано 54 животных.

Вера Ануфриева.

Фото автора.

Справка «ВК».

На территории г. Кирова специалистами государственной ветеринарной службы совместно с Киров­ским городским обществом охотников и рыболовов, а также с сотрудниками администрации города в 2021 году было разложено 24,8 тысячи доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства («Рабистав») (весной - 14 тысяч доз, осенью - 10,8 тысячи доз.)

Если в 2020 году было зарегистрировано 13 случаев бешенства среди животных, то в прошлом - 11 случаев бешенства: у семи лисиц и четырёх собак. На территории семи муниципальных районов области - по одному-два случая: в Арбажском, Вятскополян­ском, Белохолуницком, Зуев­ском, Малмыжском, Слобод­ском и Уржумском.

В 2022 году уже зарегистрировано шесть случаев болезни. Бешенство выявлено у двух лисиц ( Пижанский район), двух енотовидных собак (Кирово-Чепецкий и Оричев­ский районы), домашней собаки (Вят­скополянский район) и дикого хорька (Малмыжский район).

Благодаря проводимой работе специалистов ветеринарной службы, Кировская область является благополучной по особо опасным заболеваниям животных, кроме бешенства, но и здесь отмечаются положительные тенденции (количество случаев сократилось со 106-ти в 2015 году до 11-ти в 2021-м).

На территории города Кирова последний раз бешенство было зарегистрировано в 2017 году, когда выявили 11 случаев данной болезни (восемь лисиц, одна енотовидная собака и две домашние собаки).

В прошлом году были вакцинированы против бешенства 13 тысяч 388 собак, 9909 кошек, 6525 голов крупного рогатого скота, 146 лошадей, семь хорьков, четыре декоративные крысы, енотовидная собака, четыре лисицы и кролик.