На пресс-завтраке у губернатора обсудили тему развития образования в регионе

29 января в Кирове прошло выездное совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Подробности об этом мероприятии читайте в завтрашнем номере газеты «Вятский край. Суббота». А в преддверии совещания губернатор Кировской области Игорь Васильев провел встречу с представителями местных СМИ, в которой приняли участие первый зам­пред правительства Дмитрий Курдюмов и глава города Кирова Елена Ковалёва.

О чем говорили на пресс-завтраке?

Должна ли школа воспитывать?

- В какой-то момент времени мы стали вдруг говорить, что школа у нас оказывает некую «образовательную услугу». Это неправильно. Учреждения образования, особенно школьные, призваны заниматься и воспитанием в том числе. Сейчас мы активно работаем над продвижением такой «истории», которая называется «школа полного дня». Чтобы дети могли делать домашнее задание не дома, мучая родителей, которые иногда уже в современных программах по объективным причинам и не могут разобраться. А учителя должны помогать, получая за это дополнительные выплаты. Тогда родители после работы смогут проводить дома с детьми действительно свободное время и заниматься их воспитанием. Но и со школы задачи воспитания учеников никто не снимал.

Кто научит учителей?

- Полноценные педагогические вузы надо воссоздавать. И регионы должны в большей степени на это влиять, хотя восстановить вуз - это федеральная «история». Но мы должны иметь рычаг влияния, например, в вопросах целевого набора. Определять потребности региона и вместе с федеральным Министерством науки формировать госзаказ на педагогические кадры. Внутри университета или отдельно - другой разговор. Должно быть восстановлено педагогическое образование.

Второе. В Кировской области ведь не только учителей не хватает, у нас не хватает и воспитателей в детских садах. А их в последнее время мы активно строим, причем не только в областном центре, но и в районах. Что мы сделали? В нашем педагогическом училище в этом году мы значительно увеличили прием на подготовку воспитателей и педагогов начальных классов.

Но, знаете, самое главное - это надо снова возвратить и укрепить престиж профессии учителя, которая во все времена была одной из самых уважаемых. Учителя и школа - это не просто «образовательная услуга», это те, кто воспитывает наших детей.

О зарплате педагогов

- Вопрос о том, чтобы учителя во всей стране, независимо от региона, получали одинаковую зарплату, обсуждается. Но он связан с возможностями федерального бюджета. В послании президента все уже слышали о том, что из федерального бюджета будет выплачиваться по 5000 рублей надбавки всем без исключения за классное руководство. Кроме того, речь идет об отраслевом принципе выплаты зарплаты, где будут зафиксированы базовая часть и стимулирующие выплаты, которые тоже должны стать едиными по всей стране и не заменять собой базовую часть.

Почему это очень важно? Потому, что дети у нас везде одинаковые. Что в Кирсе, что в Кирове, что в Москве, что на Сахалине. Все должны получать одинаковое образование, по одинаковым стандартам, с тем чтобы мы никакого «Ломоносова» за бортом, не дай бог, не оставили. Здесь возможны разные способы: и дистанционное обучение, и единая федеральная «сетка». Это обсуждается, но окончательного решения пока нет.

Закрывать ли малокомплектные школы?

- Кировская область - один из немногих регионов, который занялся такой серьезной вещью, называется регионализация. Когда мы у муниципалитетов, у которых нет серьезных возможностей, чтобы организовать образовательный процесс, забираем школы на региональный уровень. Делаем так называемые опорные школы, которые финансируем из бюджета области напрямую. Это правильно. Как это помогает? Есть, скажем, два района. Здесь малокомплектная школа, которую, по идее, надо бы закрыть, если бы она осталась муниципальной, а в соседнем районе, совсем неподалеку, есть хорошая большая опорная школа. Регионализация позволяет нам присоединить малокомплектную к опорной. В результате детишки получают качественное образование, ничего не закрывается, и мы от этих проблем уходим.

Из школ в муниципальных образованиях, в поселках нужно делать своеобразные социально-культурные центры. Объединять средства в рамках нацпроектов «Культура» и «Образование» и вместе с министерством культуры сделать там настоящий кинотеатр, вместе с министерством спорта - современный спортивный зал, бассейн. Чтобы после окончания занятий здание не пустовало, а работало на всех жителей, в том числе взрослых.

О бесплатном горячем питании школьников

- В городе Кирове уже сегодня им обеспечены все дети из малообеспеченных семей и дети, имеющие ограничения по здоровью. Поэтому на сегодняшний день областной центр уже готов включиться в эту работу. Сейчас мы тратим на бесплатное питание 95 миллионов рублей в год. Учитывая, что в послании президента прозвучало, что на это будут выделены и федеральные средства, этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить всех детей с 1-го по 4-й класс горячим питанием бесплатно. Самое главное, что у нас есть возможность: в каждой школе областного центра есть столовая, обеспеченная всем необходимым для приготовления пищи.

Сложнее обстоит ситуация со школами в районах области. Мы делим их на несколько категорий. Первые - это те школы, в которых уже сейчас есть все условия с учетом всех строительных, пожарных и санитарных норм и правил.

Во второй категории школ необходимо будет провести какие-то мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, небольшому дооснащению столовых, буфетов, создать условия для того, чтобы эти объекты школы, имущественные комплексы соответствовали санитарным нормам и требованиям.

В третьей категории - в большинстве сельских школ - сейчас очень сложно создать эти условия, потому что существующие помещения и здания требованиям просто не соответствуют. Как безопасно для детей обеспечить их горячим питанием в таких объектах - этот вопрос сейчас обсуждается.

Т. АНДРЕЕВ.