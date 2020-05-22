На площади шумела ярмарка… Ваше мнение!

Фото: gtrk-vyatka.ru

20 мая на заседании по развитию агропромышленного комплекса президент Путин заявил о необходимости поддержки российских фермеров: «Очевидно, что им сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов. И без того каждая копейка у них на счету».

Президент и обратился к главам регионов: «Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужны ли ярмарки выходного дня, где фермеры смогут продавать свою продукцию?

- Да, и ярмарки нужно проводить в удобном для людей месте

- Нет, на рынках уже достаточно фермерских продуктов

- Продукты в магазинах гораздо качественнее и дешевле

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Подведем итоги прошлого опроса.

Программу предоставления бюджетникам в аренду квартир «Служебное жилье» начал в Кировской области губернатор Никита Белых, назначивший основным ее оператором «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» (КРИК).

Однако банкротство КРИКа, в чьей собственности оставались квартиры, привело к продаже жилья и угрозе выселения врачей и учителей из арендованного жилья. Сейчас проблемой бюджетников занимается правительство Кировской области, в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с квартирами.

Более того, в правительстве рассматривается вопрос о продолжении программы по обеспечению работников социальной сферы Кировской области служебным жильем.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли продолжении программы «Служебное жилье» привлечь специалистов в глубинку?

- Да, решение жилищной проблемы может заинтересовать выпускников вузов – 10 голосов (22,2%)

- Нет, специалистам нужна достойная зарплата, на которую они сами купят жилье – 21 голос (46,7%)

- Без дорог и инфраструктуры в селе, казенная квартира – слабый стимул для переезда – 14 голосов (31,1%)