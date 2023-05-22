На крыльях чаек. В Кировскую область «залетел» птичий грипп

Фото: Peter F. Wolf (unspash.com)

Птичий грипп был обнаружен в Немском и Фалёнском районах у погибших диких птиц. Спе­циалисты ветеринарной службы сразу же приступили к первоочередным мероприятиям по предупреждению распространения этого опасного заболевания.

Глава региона Александр Соколов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Дело в том, что миграция диких птиц, заражённых гриппом, могла пройти через Советский, Лебяжский, Уржумский, Нолинский, Сунский, Богородский, Кумёнский, Кирово-Чепецкий, Зуевский, Белохолуницкий, Афанасьевский, Верхнекамский районы, то есть практически через всю область.

- В этих районах необходимо уделить особое внимание мониторингу водоёмов, свалок на наличие погибших птиц с отбором проб и проведением лабораторных исследований, - сказал Сергей Чучалин, начальник Управления ветеринарии Кировской области. - В Фалёнском и Немском районах определены очаги заболеваний. Кстати, в первом в зону в радиусе пяти километров от очага попадает птицеводческое предприятие. В районах, где обнаружено заболевание, проводятся подворные обходы с клиническим осмотром птицы, отбором проб и вакцинацией против гриппа птиц.

Он также добавил, что необходимо не допустить занесения птичьего гриппа на птицефабрики в Яранске, Советске, Фалёнках, Вятских Полянах, Кирово-Чепецке и Кирове.

Профилактика

Вот что рассказал корреспонденту «ВК» о введенном в Кировской области режиме повышенной готовности и о мерах, препятствующих распространению гриппа птиц, начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных Григорий Куноф.

- Григорий Викторович, насколько серьёзна ситуация? С чего началась тревога?

- 3 мая пришло подтвер­ждение о заболевании чаек птичьим гриппом на территории соседней Республики Марий Эл. 5 мая диагноз «грипп птиц» также был подтвер­ждён у птиц на территории нашего региона

- И сейчас будут проверяться пути их миграции от Советска до Верхнекамья?

- Безусловно, а также проводиться профилактические мероприятия по предупре­ждению распространения болезни. Организованы подворные обходы, клинический осмотр домашней птицы с отбором материала для лабораторных исследований, вакцинация.

- Насколько она действенна?

- Иммунитет к птичьему гриппу формируется в течение 21 дня и действует год.

- Ну а людям как уберечься от птичьего гриппа?

- Прежде всего - держаться подальше от возможных источников инфекции: диких птиц, не брать их в руки. Птичий грипп может передаваться и воздушно-капельным путём.

- Мой дом неподалёку от Диорамы, возле – два водоёма с утками, по весне и чайки прилетели…

- Осматриваем пруды регулярно и все другие водоёмы в Кирове: нет ли погибших от инфекции чаек. Как раз сегодня указом губернатора установлены ограничения в двух эпизоотических очагах на территории города - в Первомайском и Октябрьском районах, на участках, примыкающих к водоёмам.

- А что там за водные объекты?

- Это технический водоём за биохимзаводом и болотце в районе улицы Филатова, вблизи которых обнаружены трупы чаек. Их исследования на грипп птиц дали положительный результат. Сейчас при поддержке админинистрации города Кирова проводятся мероприятия по ликвидации очагов, в том числе сбор и сжигание погибших птиц.

- Людям там небезопасно находиться?

- Это закрытая зона, въезд на территорию запрещён. Кроме того, огорожен очаг инфекции. В Первомайском районе тоже проведены мероприятия. Там оцеплен опасный очаг инфекции между улицей Павла Корчагина и железнодорожной веткой. Это естественные водоёмы, в частности болотца, которые облюбовали чайки для гнездования. Здесь тоже была проведена дезинфекция.

- А сколько заразных чаек нашли?

- Порядка сорока штук.

- Интересно, почему именно в этих местах?

- Чайки гнездятся в камышах, по окраине водоёмов. А на открытой воде их практически нет. Они могут просто случайно туда залетать.

- Профилактические рейды планируются?

- Теруправления составили график и начали проводить рейды с целью осмотра водоёмов. Если выявят опасные участки, то обратятся к нам, чтобы мы отобрали пробы для лабораторных исследований. В Первомайском районе уже состоялись такие объезды, осмотрено более 70 водоёмов. Обстановка в городе остаётся стабильно напряжённой.

- А в целом по Кировской области?

- В регионе по-прежнему девять эпизоотических очагов по птичьему гриппу. Сейчас они установлены в Фалёнском, Немском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах, а также в Кирово-Чепецке и Кирове. Ограничительные мероприятия будут действовать 21 день с момента выявления последней заболевшей птицы и выполнения всего комплекса мероприятий.

Мониторинг необходим

Доступ к месту обнаружения павших птиц ограничили, специалисты проводят там дезинфекцию и уничтожают трупики чаек. Организованы осмотр личных подсобных хозяйств и вакцинация домашней птицы. В неблагополучных районах обследовано 732 личных подсобных хозяйства, вакцинировано девять тысяч голов домашней птицы, отобрано 2750 проб биологического материала домашней птицы, исследовано 385 проб, результаты отрицательные. Также обследовано 103 водоёма.

К примеру, сотрудники Кировского управления гражданской защиты населения (спасатели) ездят на катере по Вятке. Смотрят, есть ли погибшая птица.

Кстати, по словам министра здравоохранения Кировской области Екатерины Видякиной, существуют только единичные случаи передачи инфекции от птицы к человеку: заражения либо при разделке тушек, либо при употреблении яиц и мяса без термообработки. Передача заболевания от человека к человеку невозможна. У человека птичий грипп протекает как ОРВИ, самое опасное осложнение - тяжелая пневмония.

Как стало известно, в Китае выявлен первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8, умерла 56-летняя женщина из города Чжуншань.

По мнению врача-инфекцио­ниста Андрея Позднякова, если птичий грипп научится передаваться от человека к человеку, в мире произойдет пандемия, подобная той, что была при испанском гриппе.

В. Георгиева.

P.S. По итогам заседания было принято решение о введении режима повышенной готовности в Кировской области. Александр Соколов поручил заместителю председателя регионального правительства Юрию Терешкову отработать с Фалёнским муниципальным округом меры профилактики птичье­го гриппа на местной птицефабрике, а также локализовать очаги выявления заболевания, провести обработку территорий и расширить границы наблюдения за птицами.

Кроме того, губернатор распорядился усилить учет и вакцинацию домашней птицы и посоветовал охотпользователям быть внимательными при посещении лесов, оперативно сообщать об обнаружении погибших птиц.

Памятка

Грипп птиц ­ это болезнь домашних и диких птиц всех видов. Он может вызывать стопроцентную смертность зараженной птицы и тем самым приносить большой экономический ущерб. Вирусы гриппа птиц способны передаваться людям и вызывать у них болезнь различной степени тяжести, вплоть до смертельного исхода.

Источником инфекции являются больные и переболевшие птицы, а также внешне здоровые птицы­вирусоносители, выделяю­щие вирус во внешнюю среду. Факторами передачи возбудителя болезни служат помёт, корма, инвентарь, подстилка и другие предметы и продукция, полученная от инфицированной птицы (в замороженном мясе вирус сохраняется свыше 300 дней).Инкубационный (скрытый) период обычно длится до пяти суток, максимум ­ 21 день.

Государственная ветеринарная служба Кировской области информирует

Приобретать птицу необходимо только с благополучных по гриппу территорий и птицефабрик по ветеринарным сопроводительным документам.

Территория подворий должна быть огорожена и благоустроена. Необходимо обеспечить защищённые со всех сторон места для содержания и выгула птицы, исключающие её контакт с дикими птицами и с продуктами их жизнедеятельности.

Перед входом в помещение, где содержатся куры, для обеззараживания

обуви надо оборудовать дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода.

Нужно обеспечить регулярную чистку и дезинфекцию помещений для содержания птицы.

Следует осуществлять уход за птицей в отдельной рабочей спецодежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.

Нужно использовать для птицы исключительно качественные и безопасные корма, хранить их и кормить домашнюю птицу ­ только в местах, недоступных для воробьёв, галок, голубей и др.

Необходимо соблюдать личную гигиену (мыть руки с мылом) после контакта с птицей, с предметами ухода за ней и с продукцией птицеводства.

Погибших птиц нельзя трогать голыми руками, надо использовать перчатки. Следует подвергать термической обработке яйцо и мясо птицы перед употреблением в пищу.

Владельцы птиц не реже двух раз в год должны обеспечить проведение лабораторной диагностики проб помёта, патологического материала или сыворотки крови.

Гражданам, контактирующим с птицей, ежегодно необходимо делать прививки против гриппа А и В человека.

О всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах следует незамедлительно информировать администрацию поселения и государственную ветеринарную службу: горячая линия ­ 8­800­222­43­01.