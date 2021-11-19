На кока больше не выучат? Ваше мнение!

Минпросвещения РФ предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Среди них: судовой повар и судовой бортпроводник, контролер банка, рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта.

Ведомство считает, что эти специальности можно освоить непосредственно на месте работы. Кроме того, в последние годы никто не подавал заявления на обучение большинству из этих профессий.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли колледжам сохранять подготовку по «устаревшим» и непопулярным специальностям?

- Да, иначе скоро совсем не останется узких специалистов

- Нет, подготовку по ним можно получить на курсах или онлайн

- Нет, всему нужному лучше научат прямо на рабочем месте

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

На службе в органах внутренних дел России состоят более 13 тысяч собак. Ежегодно 200-250 обученных и ещё не совсем старых псов списывается по возрасту. Но ведь пёс – живое существо, и к нему не должно быть такого же отношения, как, например, к заезженному патрульному автомобилю.

Век собак в полиции недолог: начинают карьеру в два месяца, но уже к восьми годам не каждый пёс может в полной мере выполнять все служебные обязанности. По человеческим меркам этот возраст соответствует годам пятидесяти. Вот и возникает проблема: служба завершилась, и теперь куда собаку?

Большинство собак-пенсионеров забирают их наставники. Но это не всегда возможно. Тогда животным ищут новых хозяев.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы взяли к себе жить полицейского пса-пенсионера?

- Да, это очень умные и дисциплинированные собаки – 31 голос (59,6%)

- Нет, у этих собак выработаны специфические навыки – 14 голосов (26,9%)

- Нет, мне не нужен старый больной пёс – 7 голосов (13,5%)

Статью «Рядом с Фортуной» читайте в субботнем номере «Вятского края».