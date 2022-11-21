На Гражданском форуме Кировской области представлен опыт «Уралхима» по проведению экологических акций

Экологическая акция «Добрый росток» филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» была представлена на Гражданском форуме Кировской области, завершившемся в минувшие выходные.

Мероприятие объединило активистов, реализующих свои общественные инициативы в регионе, представителей некоммерческих организаций и неравнодушных жителей области, готовых заниматься социально ориентированной и общественной работой. Начальник экологического отдела филиала «КЧХК», член Общественной палаты региона Марина Мельник выступила с презентацией «Доброго ростка» на секции «Экогород — зеленый и чистый, навстречу юбилею».

Марина Мельник, начальник экологического отдела филиала «КЧХК», член Общественной палаты региона:

За время проведения акции с 2018 года в арборетуме появилось более 100 видов растений. Он преображается на глазах, становясь одним из любимых мест отдыха горожан. Мы не останавливаемся на достигнутом, и уже выбрали новую территорию для озеленения в следующем году — это парк «Южный».

Акция проходит в Кирово-Чепецке ежегодно, начиная с 2018 года. Ее инициаторами выступили экологи филиала «КЧХК». Участники «Доброго ростка» высаживают деревья и кустарники на территории арборетума Центра культурного развития. Филиал «КЧХК» привлекает к «Доброму ростку» подрастающее поколение Кирово-Чепецка, семьи сотрудников предприятия и школьников города. Благодаря акции увеличивается зеленый фонд Кирово-Чепецка, и горожане имеют возможность ознакомиться с редкими и нетипичными для региона растениями.

Участники форума оценили по достоинству экологическую инициативу филиала «КЧХК» и предложили транслировать этот опыт на областной центр.