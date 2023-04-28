На газе – без налога. Ваше мнение!

Фото: rg.ru

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога на период 2023-2025 годов жителей Кировской области, владеющих электромобилями или легковыми автомобилями, работающими на газомоторном топливе.

На сегодня этот закон интересен менее чем тысяче кировчан: в области насчитывается 449 электромобилей и чуть более газомоторных легковушек. Но, по мнению депутатов, отмена налога должна стимулировать граждан к переходу на экологически чистый транспорт. Для достижения этой цели планируется расширить сеть электро- и газозаправочных станций.

И если цена электромобиля для большинства кировчан слишком высока, то установить на авто газомоторное оборудование по карману многим.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы переоснастить автомобиль на газ, чтобы не платить транспортный налог?

- Да, владеть такой машиной станет выгодно

- Нет, у нас почти нет газовых автозаправок

- У меня вообще нет автомобиля

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Одним из двигателей цивилизации бесспорно стало изобретение в 15 веке книгопечатания. И с тех пор тиражи книг росли как снежный ком. Люди, тратя немалые средства, собирали книги дома. Никогда не пустовали и общественные библиотеки.

Но с появлением компьютеров и смартфонов, чтение начало переходить в цифровой формат. Многие утверждали, что печатные книги скоро вообще исчезнут, ведь намного удобнее читать в телефоне и не носить с собой целый том. А еще это экологично и серьезно экономит деньги.

Однако библиотеки и книжные магазины продолжают работать. А в Кирове уже в 25-й раз проходит конкурс «Вятская книга года».

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы читаете бумажные книги?

- Да, конечно. Записан в библиотеку - 6 голосов (3,6%)

- Да, покупаю издания в магазинах – 11 голосов (25,0%)

- Нет, читаю в электронном виде – 14 голосов (31,8%)

- Книги не читаю, смотрю телевизор – 13 голосов (29,5%)

Статью «За родину, огонь!» читайте в субботнем номере «Вятского края».