На газе – без налога. Ваше мнение!
ЭКОНОМИКА
Фото: rg.ru
Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога на период 2023-2025 годов жителей Кировской области, владеющих электромобилями или легковыми автомобилями, работающими на газомоторном топливе.
На сегодня этот закон интересен менее чем тысяче кировчан: в области насчитывается 449 электромобилей и чуть более газомоторных легковушек. Но, по мнению депутатов, отмена налога должна стимулировать граждан к переходу на экологически чистый транспорт. Для достижения этой цели планируется расширить сеть электро- и газозаправочных станций.
И если цена электромобиля для большинства кировчан слишком высока, то установить на авто газомоторное оборудование по карману многим.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы готовы переоснастить автомобиль на газ, чтобы не платить транспортный налог?
- Да, владеть такой машиной станет выгодно
- Нет, у нас почти нет газовых автозаправок
- У меня вообще нет автомобиля
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Одним из двигателей цивилизации бесспорно стало изобретение в 15 веке книгопечатания. И с тех пор тиражи книг росли как снежный ком. Люди, тратя немалые средства, собирали книги дома. Никогда не пустовали и общественные библиотеки.
Но с появлением компьютеров и смартфонов, чтение начало переходить в цифровой формат. Многие утверждали, что печатные книги скоро вообще исчезнут, ведь намного удобнее читать в телефоне и не носить с собой целый том. А еще это экологично и серьезно экономит деньги.
Однако библиотеки и книжные магазины продолжают работать. А в Кирове уже в 25-й раз проходит конкурс «Вятская книга года».
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы читаете бумажные книги?
- Да, конечно. Записан в библиотеку - 6 голосов (3,6%)
- Да, покупаю издания в магазинах – 11 голосов (25,0%)
- Нет, читаю в электронном виде – 14 голосов (31,8%)
- Книги не читаю, смотрю телевизор – 13 голосов (29,5%)
Статью «За родину, огонь!» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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