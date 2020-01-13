На дорогу вышел «Ермак». Новое в работе Горьковской железной дороги

«Нам есть чем удивить пассажиров в новом году: изменится качество обслуживания, пройдут реформирование и ремонт многих участков железной дороги, немало новинок ожидает самих работников ГЖД и простых граждан» - так, с позитивным настроем начал свою предновогоднюю пресс-конференцию для журналистов областных СМИ замначальника Горьковской железной дороги по Киров­скому региону Сергей Шагалов. А пишущую братию, безусловно, как раз и интересовали все новшества, какие произошли и еще ожидаются в одном из старейших отделений ОАО «Российские железные дороги».

О наших спутниках

Новое время предъявляет и строгие требования к кадрам. Отвечая на вопрос журналистов о профподготовке проводников - главных спутников в дороге, Сергей Шагалов заметил: они подбираются по особому формату. И это приоритетная задача Федеральной пассажирской компании.

Кстати, по итогам работы в 3-м квартале прошлого года наши проводники заняли 1-е место среди пассажирских вагонных депо АО «ФПК». Не случайно же, как сообщили на пресс-конференции, на 40 процентов сократилось количество жалоб на «хозяев вагона». Они, кстати, даже проходят психологическое тестирование - новинка в кадровом вопросе!

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и условий труда работников поездных бригад тоже сделано немало.

Например, запущен автоматизированный канал обратной связи, который позволяет забывчивому пассажиру, случайно оставившему в поезде вещи, узнать, где они находятся. Расширены услуги по сопровождению детей в возрасте от 10 до 16 лет на специально выделенных местах под присмотром проводников. Есть система информирования поездной бригады о том, кто из пассажиров имеет навыки оказания первой медпомощи.

Можно добавить и другие сюрпризы от железной дороги: внедрён новый технологический процесс по услугам питания в поездах повышенной комфортности (заказать, к примеру, пиццу прямо к поезду по всему маршруту следования); расширен доступ к порталу «Попутчик» (кто едет с тобой в купе?); введены в эксплуатацию переходные мостики для посадки-высадки на высоких платформах; при покупке билета кассир проинформирует о гарантированных услугах, предусмотренных в вагоне (в зависимости от класса обслуживания), - о наличии конди­ционера, биотуалета, питания.

В 2020 году к сотрудничеству с ГЖД привлекут компании, занимающиеся производством экопосуды, разработают единый рацион питания вне зависимости от времени посадки в поезд, введут в эксплуатацию новые кофемашины капсульного типа.

Что на вокзалах?

Те, кто часто пользуется услугами железнодорожного транспорта, обратили внимание, что на вокзале станции Киров модернизировали санитарные комнаты (туалеты), в том числе оборудовали их для маломобильных граждан. Для них же на привокзальной территории с восточной и западной сторон и на участках между перроном и пригородной платформой заменили твердое покрытие - стало удобно! В этом году для инвалидов установят информационные табло на 1-м и 2-м этажах, смонтируют подъемники.

С 1 января - и это уже касается всех - на вокзале проводится досмотр пассажиров и багажа (привлечены подразделения транспортной безопасности).

Оричи, Лянгасово и другие

Не раз в течение года бывая в посёлке Оричи, увидел: у пассажира есть возможность оплатить проезд не только в электричке, но и в автобусе, купив билеты на оба вида транспорта в железнодорожной кассе. Такие новинки уже появились на вокзалах станций Оричи, Лянгасово, Юрья, Киров и круглосуточно в мобильном приложении «Пригород». Причем из Оричей люди могут доехать до ближайших населенных пунктов - с. Коршик, Пищалье, Монастырщина и др. Со станции Юрья - до с. Великорецкое, п. Мурыгино и др.

Кроме того, о чем также узнали журналисты, в наступившем году обновят навигацию и визуальную информацию на вокзалах Лузы, Пинюга, Подосиновца, Опарино, Мурашей, Юрьи, Стрижей, Лянгасово, Марадыковского, Яра, Фалёнок, Зуевки, Просницы.

Для этого изготовят новые стенды расписаний, в том числе на остановочных платформах, установят световые строки, введут видеонаблюдение за посадкой-высадкой.

На станции Киров планируется создать центр эмиссии - комплекс для моментального выпуска/печати пластиковых карт федеральным льготникам. Причем модульные системы эмиссий можно будет перемещать в течение года на различные крупные вокзалы (Котельнич, Зуевка и др.).

О городской электричке и «горбатом» переезде

Естественно, пишущую братию интересовал вопрос и о широко разрекламированном проекте «Городская электричка».

- Мы должны проанализировать со всеми заинтересованными структурами, насколько в экономическом отношении целесообразен этот проект, - сказал Сергей Шагалов. - Например, у Нововятского фанерного комбината надо создавать полностью всю пассажирскую инфраструктуру - спуски, подходы, мостики. А по предварительным подсчетам, только на оборудование одной остановочной платформы потребуется около 27 миллионов рублей. По самой скромной прикидке.

Зато участь «горбатого» нововятского переезда уже решена. По крайней мере, по словам

С. Шагалова, на 99,9 процента. Поскольку увеличивается грузопоток по железной дороге, необходима и техническая реконструкция переезда. Такие работы включены в федеральный проект, проходят техсогласования, направлены все документы для рассмотрения и утверждения работ по дальнейшему реформированию одного из проблемных участков дороги.

«Ласточки», «Ермак»

«Почему экспресс-электричка до Нижнего стала ходить только по выходным дням?» - интересовались у замначальника Кировского региона ГЖД. Оказывается, все зависит от востребованности. По будним дням поезд практически не заполнялся пассажирами. А потому теперь комфортабельные и быстрые вагоны экс­пресса до города на Волге следуют лишь с пятницы по воскресенье. Экономически выгодно!

В ближайшее время не планируется в Кирове и появление суперкомфортабельных «Ласточек», хотя обновление подвижного состава происходит постоянно. Например, в локомотивное депо Лянгасово поступило 60 грузовых электровозов «Ермак». Они способны перемещать составы повышенной длины и массы, прошли тестирование в условиях сложного рельефа Дальнего Востока, Урала и Сибири. Первые «Ермаки» вышли на «железку» еще в мае 2019-го.

Поедем ли в Крым?

В этом году в Кирове уже не будут формироваться так называемые отпускные поезда до Симферополя. В Крыму создана своя пассажирская компания «Гранд Сервис Экспресс», которая и решит, есть ли экономический смысл пускать поезда до Кирова и обратно. Так что ждем.

Ну а по поводу того, будут ли у нас двухэтажные поезда, ответ вполне однозначен - говорить об этом рано: необходимо полностью менять (поднимать) все железнодорожные мосты, контактные сети и т. д. Представляете, в какую копеечку это выльется? И нужны ли нам «двухэтажки»? На наших электричках куда хочешь доберемся!

В Китай - с вятским лесом

В начале декабря 2019 года со станции Яр Кировского региона ГЖД стартовал первый поезд с лесными грузами - его путь лежал в Китай. 69 вагонов, загруженных вятским «зеленым другом», за девять суток проследовал через полигоны семи железных дорог, до пограничного перехода Гродеково, далее - в КНР. Такая возможность появилась в рамках услуги по

ускоренной доставке «Грузовой экспресс».

Сервис уже объединил более восьми отправителей лесных грузов ГЖД из Кировской области и Удмуртской Республики. Теперь такие составы-экспрессы на станции Яр станут формироваться на постоянной основе.

И теннис, и борьба

А теперь радостная новость для жителей самого главного железнодорожного поселка Лянгасово. По словам Сергея Георгиевича, там до конца 2019 года планировалось освоить 15 млн. рублей на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса. Подписано соглашение. В здании должно быть проведено благоустройство, заменено электрооборудование, сделан капремонт всех помещений. Предполагается, в частности, организация тренажерного зала, секций борьбы и тенниса.

О культуре

Недавно в Кирове презентовали новый электропоезд с самым современным дизайном. Не подвергся ли он нападению вандалов? Этот вопрос тоже интересовал журналистов.

- Знаете, культура поведения наших пассажиров заметно выросла, - отметили руководители Кировского региона ГЖД. - Никаких случаев вандализма в новом составе электропоезда не зафиксировано.

И это радует. А потому в наступившем году железнодорожники нас тоже удивят - не только качеством предоставляемых услуг и культурой обслуживания, но и новыми сервисными возможностями. Они просто сделают наш путь еще комфортнее и безопаснее. Обещали же!

Подготовил А. ВЯТКИН.

Фото пресс-службы Кировского региона ГЖД.