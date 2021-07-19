Мы - за честную игру! «Вятский край» по решению суда публикует опровержение

На фото: Сергей Мамаев и Александр Ефремов на встрече с губернатором Игорем Васильевым

Опровержение

Руководствуясь ст.ст. 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Первомайского районного суда г. Кирова от 12 ноября 2020 года - отменить, принять по делу новое решение.

Исковые требования Ефремова Александра Евгеньевича к ООО «Издательский дом «Вятский край», Таджибаеву Андрею Абдукаюмовичу о защите чести, достоинства, деловой репутации, возложении обязанности, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Признать сведения, опубликованные 22 ноября 2019 года в печатном издании областной общественно-политической газеты «Вятский край. № 47 Пятница», а также размещенные в сети Интернет на официальном сайте общественно-политической газеты «Вятский край» http://www.vk43.ru в статье «Ренегат или марионетка? или Чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?» порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Ефремова Александра Евгеньевича, в следующей части:

«...именно Ефремов требовал от Александры Каримуллиной сдать депутатский мандат, после того как она отказалась зачитать на пленарном заседании ОЗС подготовленный им текст».

Обязать ООО «Издательский дом «Вятский край» опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Ефремова Александра Евгеньевича, путем публикации за свой счет резолютивной части апелляционного определения в печатном издании областной общественно-политической газеты «Вятский край» и в сети Интернет на сайте общественно-политической газеты «Вятский край» http://www.vk43.ru.

Взыскать с ООО «Издательский дом «Вятский край» в пользу Ефремова Александра Евгеньевича компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Взыскать с ООО «Издательский дом «Вятский край» в пользу Ефремова Александра Евгеньевича расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований, а также требований к Таджибаеву Андрею Абдукаюмовичу - отказать.

Сегодня мы публикуем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда от 15 июня 2021 года по исковому заявлению гражданина Ефремова Александра Евгеньевича к ООО «Издательский дом «Вятский край» и гражданину Таджибаеву Андрею Абдукаюмовичу о защите чести, достоинства, деловой репутации, возложении обязанности компенсации морального вреда.

Исковое заявление гражданин Ефремов подал еще 15 сентября 2020 года. В нем он требовал опровергнуть порочащие, на его взгляд, сведения, опубликованные годом ранее (в ноябре 2019 года) в критической статье «Ренегат или марионетка, или Чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?». Свои понесенные моральные страдания Ефремов оценил в сто тысяч рублей.

Первомайский районный суд г. Кирова своим решением от 12 ноября 2020 года в иске отказал полностью, однако коллегия областного суда это решение отменила и требования Ефремова удовлетворила частично. Резолютивная часть апелляционного определения как раз и опубликована в сегодняшнем номере «ВК» в соответствии со ст. 44 Закона

«О СМИ» на той же полосе, на которой была ранее опубликована порочащая гражданина Ефремова информация, и тем же шрифтом.

Первоначально этим мы и собирались ограничиться: исполнить решение суда - опубликовать опровержение. Однако кампания дезинформации, организованная в последние дни, вынуждает нас остановиться на некоторых аспектах вступившего в силу судебного решения подробнее.

12 июля информационный интернет-портал Newsler.ru со ссылкой на «юридическую службу КПРФ» выпустил публикацию под заголовком «Вятский край» ответил за «дурилку». Спустя почти год издание «Вятский край» проиграло иск депутату ОЗС и лидеру кировских коммунистов Сергею Мамаеву о защите чести и достоинства».

Там, в частности, сообщалось о том, что были проведены две лингвистические экспертизы: «выводы в обеих экспертизах однозначны - статья в издании «Вятский край» носит клеветнический характер и дискредитирует деятельность советника Кашина и руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Сергея Мамаева». И далее: «Главное, что эксперты выявили в публикации «Вятский край» ложные и недостоверные данные, носящие клеветнический и оскорбительный характер в адрес руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании и советника зампреда ЦК КПРФ».

Сутки спустя, 13 июля, практически тот же текст кировские коммунисты разместили на своем официальном сайте, указав в качестве источника Newsler.ru.

Сразу же скажем, или, как любят говорить некоторые деятели из реготделения КПРФ, особо подчеркнем: вся процитированная выше информация лжива от начала и до конца! Во-первых, не было никакого иска Мамаева. Во-вторых, нет «однозначного вывода» двух экспертиз: ни о клевете, ни об оскорблениях, более того, никакая «вторая» экспертиза в суде не рассматривалась. «Адрес» руководителя фракции КПРФ в ОЗС судом не рассматривался вообще. А не названного по имени «советника зампреда ЦК КПРФ», по нашим данным, нашедшим свое подтверждение в суде, вообще не существует!

Впрочем, ко лжи со стороны мамаевского реготделения мы, в общем-то, уже привыкли. Не удивлены и позицией издания Newsler.ru, которое в последнее время активно ретранслирует, полагаем - не бескорыстно, измышления деятелей из КПРФ.

В связи с тем что с момента выхода публикации прошло более полутора лет и многие читатели, вероятно, забыли ее содержание, считаем необходимым его напомнить.

Итак, статья называлась «Ренегат или марионетка, или Чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?». Ее можно разделить на две части. Первая касалась Мамаева. Вот ее краткое содержание.

«Дружба не за так?»

14 ноября (2019 года. - Авт.), как сообщил сайт регионального отделения КПРФ, «состоялась официальная встреча советника председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Сергея Павлиновича Мамаева с губернатором Кировской области Игорем Владимировичем Васильевым. На официальном мероприятии также присутствовали вице-губернатор Андрей Геннадьевич Плитко и советник зампреда ЦК КПРФ, академика РАН и председателя комитета Госдумы Кашина Владимира Ивановича».

Сразу оговоримся, что оставляем за рамками этой публикации тезис о легитимности «руководителя фракции», которую оспаривают другие ее члены. А вот к фигуре почему-то не названного по имени «советника академика Кашина» мы еще обязательно вернемся.

Главными темами разговора у губернатора, как сообщает сайт обкома КПРФ, стали бюджет, аграрная политика и вопросы здравоохранения, в частности работы скорой помощи. Назвав бюджет, подготовленный и представленный в ОЗС правительством Кировской области под руководством Александра Чурина, «сбалансированным», Сергей Мамаев похвалил медицину, курируемую Дмитрием Курдюмовым, и раскритиковал политику в аграрном секторе, руководимом Алексеем Котлячковым.

Никто не спорит, что встречи главы региона с руководителями основных парламентских фракций - дело нужное. В большинстве субъектов РФ они - обычная «рутина» работы областного (краевого, республиканского) правительства. Вот и здесь: встретились, поговорили, хотя каких-то судьбоносных решений и не приняли. Что не так?

А не так здесь всё. Ещё совсем недавно Сергей Мамаев клеймил областную власть. Называл чиновников правительства «варягами», а губернатора - «временным». Обвинял их во всех бедах, которые происходят в Кировской области.

Но вот уже год, как риторика Сергея Мамаева диаметрально поменялась. Забыт даже сам термин «варяги». Более того, при назначении Андрея Плитко на должность заместителя губернатора он выразился о его работе очень комплиментарно.

В последнее время многие отмечают слишком теплую дружбу Сергея Павлиновича с Андреем Геннадьевичем, а очевидцы говорят, что главный коммунист просто «не вылезает из кабинета Плитко». В чём же кроется секрет такой «дружбы»?

Возможно, интерес Мамаева к Плитко лежит в сугубо политической плоскости: обеспечить если не поддержку, то хотя бы лояльность областной администрации по отношению к партии и к нему лично. И это для

Сергея Павлиновича действительно важно, если учесть его изрядно подмоченный в последнее время авторитет. Но, возможно, есть у главного коммуниста области и другие причины подружиться с властью.

Как «Вятский край» уже писал в одном из августовских номеров в статье «Газовый аргумент Сергея Мамаева», главный кировский коммунист может рассчитывать на содействие в газификации южных территорий Советского района. Как раз тех, что являются малой родиной Сергея Павлиновича и где находится пансионат, которым «рулит» его родная дочь.

Как сообщил источник «ВК», за Мамаевым и раньше отмечалось нечто подобное. Во времена губернаторства Никиты Белых он первое время любил бывать в кабинете областного начальника. Дошло до того, что «либерал-губернатор» взмолился и сказал своим подчиненным, что тот его утомил (слово заменено, ибо в исходном варианте оно было ненормативным). При этом Никита Юрьевич якобы сообщил, что Мамаев «ходит и просит» место в правительстве области для своей дочери и кого-то там еще.

Если с интересом Сергея Мамаева в этом тандеме с властью всё ясно, то что из такой дружбы могут извлечь в областной администрации? Ну прежде всего - возможность контролировать одну из оппозиционных партий, знать, чем она «дышит». Думается, это будет совсем не лишним, когда область подойдет к очередным выборам в Госдуму и ОЗС. К тому же, как предположил один из экспертов «ВК», чиновники, курирующие в администрации внутреннюю политику, могут быть заинтересованы в ослаблении КПРФ изнутри и для этого негласно поддерживать политические демарши и заявления Мамаева, которые уже привели к расколу фракции в заксобрании. В любом случае всё это на руку только «Единой России».

Эта, первая часть нашей публикации стала основой искового заявления регионального отделения КПРФ, подписанного Мамаевым. В нем указывалось, что в связи с публикацией «ВК» «страдает деловая репутация партии КПРФ и всех ее членов в глазах общества, а у читателей складывается негативное и не соответствующее действительности мнение о деятельности партии». Кроме требования немедленно опровергнуть изложенную информацию, Мамаев, как и Ефремов, требовал с главного редактора «ВК» сто тысяч рублей. Суд первой инстанции, а затем и Кировский областной суд в удовлетворении иска отделения КПРФ отказал полностью.

«Серый кардинал» Павлиныча

Именно так: «Серый кардинал» Павлиныча» - называлась вторая часть публикации «Ренегат или марионетка, или Чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?». И вот ее содержание:

«А теперь вернемся к таинственному «советнику академика Кашина», присутствовавшему четвертым на встрече Мамаева с губернатором. Если коллега Васильева известен (Андрей Плитко), то спутник Сергея Павлиновича остался неназванным. Между тем этот человек широко известен в узких кругах партийного руководства кировских коммунистов. Это 33-летний уроженец города Йошкар-Ола Александр Ефремов. Особо близок к Мамаеву он стал во время избирательной кампании последнего на пост главы Марий Эл. Перебравшись в Киров, Ефремов некоторое время проживал в гостинице в историческом центре города, которую ему, по-видимому, оплачивали местные спонсоры КПРФ, а вскоре стал жить в уютной квартире в новостройке, предоставленной одной крупной строительной компанией. По данным «ВК», заплатить за предоставленное жильё Ефремов должен был в течение трёх лет, однако с тех пор прошло гораздо больше времени, а долг (1,2 млн. руб.) до сих пор так и остался непогашенным - и теперь предприятие-застройщик требует или заплатить, или освободить квартиру.

Кстати, это не единственный «подарок» Мамаева своему молодому фавориту. Именно Ефремов, согласно опубликованным данным, совсем недавно побывал в Австрии, поездку в которую полностью оплатило РосРАО - предприятие, занимающееся созданием на базе объекта «Марадыковский» того самого «завода смерти», против которого публично выступают коммунисты.

Чем же заслужил Александр Ефремов такие преференции от КПРФ? Возможно, дело в том, что именно его называют наиболее вероятным составителем многочисленных «аналитических трудов» Мамаева о коррупции, которые, по сути, представляют собой компиляцию из добытых разными способами документов и газетных статей (кстати, есть в этих «трудах» и перепечатки из «Вятского края», причем размещенные там без нашего официального разрешения). Известен Ефремов и как активный пользователь сети «Интернет» (предположительно, под псевдонимом Александр Фридом). Ни для кого не секрет, что сегодня он является фактическим редактором официального сайта кировского обкома КПРФ, превратившегося в последнее время в форменную информационную «помойку» - площадку для публикации «желтых» и «чернушных» материалов, лишенных зачастую всякого отношения к каким-то юридическим, профессиональным и этическим нормам журналистики.

А вот что пишут об Александре Ефремове его «коллеги» по интернету, в частности телеграм-канал «Кировский шептун»: «Есть в кировском обкоме КПРФ такой кекс - Саша Ефремов. Парень он не местный. В Марийке Ефремов промышлял сливным блогерством и прочими непотребствами, работал против Маркелова и позже - против Казанковых. На этой ниве они с Мамаевым и закорешились.

После губернаторской кампании (которую Мамаеву финансировали Казанковы в надежде подвинуть Маркелова) Ефремов перебрался в Киров, где за пару лет основательно поработил разум Павлиныча.

Нужно понимать: сегодня обком КПРФ - это не Мамаев. Это Ефремов. Именно перу Ефремова принадлежат самые ржачные материалы, в которых Мамаев предстает неадекватным дурилкой (все эти удивительные полеты фантазии и цитаты из Горького). Дошло до того, что Саша перестал советоваться с Павлинычем относительно информационной политики обкома. И просто делает то, что считает нужным.

«Слушайте меня! То, что говорю я, говорит Сергей Павлинович!» - именно так Ефремов говорит активу обкома.

Но как у него это получилось? Как Ефремову удалось сделать из Мамаева беспомощную куклу? А чёрт его знает, честно говоря. Вполне может быть, что в каждом усатом мужчине из Советска живёт маленькая девочка, желающая подчиниться чьей-нибудь сильной воле».

Впрочем, так было сказано в «любимом» Александром Ефремовым интернете, где авторы, пользуясь анонимностью и фактической безнаказанностью, распространяют сведения, порой весьма далёкие от правды.

Однако в данном случае оценка взаимоотношений Мамаева и Ефремова, данная «Шептуном», во многом подтверждается. Например…»

А далее следует именно тот ЕДИНСТВЕННЫЙ абзац о депутате ОЗС Каримуллиной, состоящий из ШЕСТИ строчек, который «Вятский край» обязан опровергнуть, что мы сегодня и сделали. Оговоримся лишь: и главный редактор «ВК», и выступивший на суде свидетель подтвердили, что эту информацию они узнали от самой Каримуллиной. Она, в свою очередь, их показания опровергла. Слово против слова… Суд поверил Каримуллиной.

Однако продолжим цитировать статью:

«К тому же на последних официальных встречах Сергея Павлиновича, судя по фотографиям, всегда присутствует не секретарь обкома по идеологии и протестной деятельности Алексей Вотинцев или секретарь по организационной работе Василий Новосёлов, да, на худой конец, хотя бы последний, с точки зрения Мамаева, член его фракции - Александра Каримуллина (чьё нахождение там выглядело бы логичным), а Александр Ефремов.

Кстати, в один день с визитом к губернатору он сопровождал Мамаева и на рабочей встрече представителей фракций ОЗС. На ней, как сообщил сайт КПРФ, разговор шел о предстоящем пленарном заседании Законодательного собрания, на котором в первом чтении будет рассмотрен областной бюджет. Судя по опубликованной там же фотографии, за столом сидели: от «Единой России» - Владимир Бакин (один), от «Справедливой России» - Федор Сураев (тоже один) и Сергей Мамаев (вдвоем).

Похоже, дело уже не ограничивается тем, что Ефремов говорит от имени Мамаева. Складывается впечатление, что он контролирует своего босса. Вот только в чьих интересах?»

Еще раз, как любят говорить в реготделении КПРФ, «особо подчеркнем»: из всего процитированного выше текста по решению суда мы обязаны опровергнуть ШЕСТЬ строк, что мы сегодня и делаем.

Остальные претензии Ефремова к газете и все к ее главному редактору суд оставил без удовлетворения. И да, десять тысяч (вместо заявленных Ефремовым ста) мы, конечно, при первой же возможности ему перечислим.

Проигрывать, как и выигрывать, надо достойно!

Т. АНДРЕЕВ.

P.S. В статье «Ренегат или марионетка, или Чем можно объяснить последние действия Сергея Мамаева?» мы неоднократно задавались вопросами: кто же такой этот «советник-помощник» Александр Ефремов, как он появился в областном отделении КПРФ, чем объясняется такое его влияние не только на внутрипартийные дела, но и непосредственно на главного кировского коммуниста Сергея Мамаева? Во время судебных слушаний по иску Ефремова к «ВК» вскрылось немало интересных подробностей об этом субъекте. Многое из того, что нам стало известно о нем, действительно удивляет. Впрочем, об этом мы расскажем читателям в одном из следующих номеров газеты «Вятский край».