«Мы не исповедовали зло...» К Дню памяти воинов-интернационалистов

…У них сложилась такая традиция: накануне Дня памяти бывшие воины-интернационалисты всегда едут на кладбище, к своим сослуживцам, которых уже нет с ними рядом. Убирают территорию, очищают от снега могилки, протаптывают тропинки. Утром же 15 февраля у каждой памятной плиты, надгробия появляются живые цветы, проходят митинги - в память о годах, опаленных войной…

- Сейчас говорят, что мы оказались за пределами Родины якобы не по своей воле, - говорит директор кировского Музея воинской славы, ветеран и инвалид Афганской войны Владимир Огородников. - Неправда! Мальчишки, а нам было по 18 - 19 лет, стремились помочь тем, кому трудно. Нам же сказали: народ демократической республики в нас нуждается - им тяжело!

Он, как и многие нововятские парни, тоже стремился на войну, проявить героизм, мужество, - был такой запал в юности! Может, потому, что большинство ребят той поры выросло в рабочих семьях, у многих деды воевали на фронтах Великой Отечественной, а затем трудились на местных заводах.

Сам Владимир после окончания школы тоже пришел учеником слесаря на Нововятский механический завод. В июле 1979-го парня призвали в армию. Вместе с земляками Виктором Байгозиным, Сергеем Егошиным, Валерием Метелевым, Владимиром Миклиным и другими его направили в отдельный противотанковый истребительный дивизион, формировавшийся в Тахта-Базаре под Кушкой.

Когда рядовой Огородников прибыл в расположение дивизиона, уже передислоцированного в Афганистан, ему 10 января 1980 года как раз исполнилось 19 лет. Бойцы располагались вдоль трасс, которые обеспечивали жизнедеятельность страны и нашего спецконтингента, охраняли дороги, по каким перемещались народно-хозяйственные грузы, вооружение, личный состав советских войск.

- Все жили дружно, несмотря на многонациональный состав подразделения, - вспоминает Владимир Огородников. - Доверяли офицерам, как своим отцам, они же имели большой опыт. Относились к нам не по-казарменному: рядом в палатках спали, ели из одного котелка, делились переживаниями, читали письма из дома… В первых же боях с душманами мы поняли: без чувства локтя - никак. Нет «делёжки» у жизни и смерти!

Владимир Степанович, вернувшись на родное предприятие, не сидел сложа руки. Вместе с бывшими сослуживцами первыми в области создали районное объединение воинов-«афганцев», начали отстаивать их права, активно заниматься социальной защитой участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.

- В те годы непросто было пробить чиновничьи стены: на нас смотрели косо - мол, кто вы такие? - говорит Владимир.

А дальше - больше! Они с ребятами - тоже первыми - организовали в Нововятске музей воинов-интернационалистов. Тогда в запущенном помещении, какое и определили под будущий музей, ступить было опасно: пол проломлен, по углам бегали крысы.

Сами монтировали стенды, буквально ночевали в здании, экспонаты собирали по крупицам (тогда еще и многие ребята были живы). Помогали родственники Юрия Тухаринова, вводившего войска в Демократическую Республику Афганистан, мама Героя Советского Союза Александра Опарина.

Мне и не верилось, как энтузиасты смогут на пустом месте в Нововятском районе сделать музей, ставший сейчас известным среди воинов-интернационалистов всей России. Теперь он, как и основной, созданный уже в Кирове, является не только уникальным культурным учреждением, где собраны редкие экспонаты уходящих войн. Оба музея - еще и центры военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Владимир, дабы не стать «белой вороной» в новом для него деле, даже окончил исторический факультет ВятГГУ (диплом получил в день своего 50-летия). Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, победитель Всероссийского конкурса «Память и милосердие», организованного оргкомитетом «Победа».

Судьба каждого, кто когда-то служил в Афганистане (за пределами Родины, участвовал в других вооруженных конфликтах) сложилась по-своему. Владимир Торопов, тоже бывший воин-интернационалист, еще до начала войны окончил Кировский авиатехникум, хотел заниматься мирным гражданским делом - обработкой металла (такую специальность получил). Но время и его выбрало - в числе других вятских парней в феврале 1982-го он прибыл в Афганистан, служил в артбатарее. В одной из боевых операций получил серьезную травму позвоночника.

- Я сидел на броне, как вдруг прогремел взрыв. Мы разлетелись по разным сторонам трассы. Других ребят (их останки) собирали по частям…

Теперь ему в кировском Музее воинской славы непосредственно в плотницком деле равных нет, он мастер на все руки и незаменимый помощник. Стенды, крепления для экспонатов, полочки - без него никак не обойтись! К тому же Владимир Викторович помогает бойцам-инвалидам, которые передвигаются на колясках: никогда не откажется перевезти их, прогуляться с ними.

25 декабря прошлого года воины-интернационалисты отметили 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. В музее открылась выставка, посвященная этой памятной дате, которую так и назвали - «Время выбрало нас!». Многие сослуживцы моих собеседников ушли из жизни уже в наши дни: дали о себе знать старые раны. Но память о них осталась.

Здесь всё как и тогда: пропахшие афганской пылью куртки вятских парней, осколки, вынутые нашими медсестрами из ран бойцов, награды, личные вещи, которые дороги и хранятся как святыни.

Их теперь видят учащиеся кировских школ, кадеты, курсанты - все, кто не должен забывать о войне, некогда незваной гостьей ворвавшейся в судьбы ребят, которым в те годы было по 18 - 19 лет.

Они теперь всегда вместе - те, кто прошел пыльными тропами войны. И не делят, кто и где воевал, в каком роде войск. По-прежнему, как в бою, всё делают сообща.

В одной из номеров «афганской» газеты «Перевал» прочитал такие строки поэта-кировчанина Николая Кирженко, ветерана 108-й мотострелковой Невельской дважды краснознаменной дивизии:

Мы никогда не исповедовали зло,

Хотя порою зло мы поступали…

Погибли те, кому не повезло.

Мы перед боем их имен не знали.

Никто не знал, кого настигнет вдруг

Осколок, мина, пуля иль граната.

Погиб не ты, погиб твой лучший друг,

А ты себя считаешьвиноватым.

А в чем вина?

Что не прикрыл собой?

Так не успел - тебя опередили.

А может быть, родители судьбой

Тебя счастливее, чем друга, наградили...

Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Дата Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, была выбрана не случайно. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, обозначая этим, что он последним перешёл пограничную реку Амударья (г. Термез).

Однако последними Афганистан все-таки покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

В 2004 году в Москве на Поклонной горе в парке Победы установлен памятник воинам-интернационалистам.

В период Афганской войны 1979 - 1989 гг. военную службу прошли 620 тысяч солдат и офицеров советских войск. Выжившие интернационалисты дали подписку о неразглашении участия в боевых действиях за границей.

Лишь 21 мая 1991 года газета «Красная звезда» разместила неполный список стран, где побывали советские военнослужащие. Разрешение о публикации выдало Министерство обороны СССР. В период с 1936 по 2008 год наши бойцы участвовали в 47 зарубежных конфликтах на территории 22 стран.