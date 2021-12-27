Музей-усадьба академика Бакулева. В подарок от Хо Ши Мина – сердце.

«ВК» в № 50 от 11 декабря этого года дал старт новому проекту «Музеи малой родины», в котором рассказывается об истории создания этих учреждений, по существу и сохраняющих историю того или иного района для будущих поколений. Первую такую экскурсию мы совершили в Малмыжский краеведческий музей.

Сегодня - рассказ еще об одном учреждении. Тем более что 20 декабря музею-усадьбе академика А.Н. Бакулева исполнилось 30 лет.

С врача полкового

Посетителей музея прежде всего непременно познакомят с биографией их знаменитого земляка, расскажут, что Александр Николаевич Бакулев родился в 1890 году в деревне Бакули Слобод­ского уезда Вятской губернии в семье крестьян-литейщиков.

В 1915 году окончил медицинский факультет Саратовского университета, как раз в разгар Первой мировой войны (неудивительно, что он работал в должности полкового врача).

С 1919 г. - ординатор госпитальной хирургической клиники университета, которой руководил выдающийся хирург Сергей Иванович Спасокукоцкий.

К концу 1930-х годов Александр Бакулев - уже доктор наук, руководил хирургией резервного фронта под командованием Г.К. Жукова. Искренне увлеченный хирургией и предельно далекий от карьерных устремлений, он сделал тем не менее головокружительную карьеру. К счастью, его обошел своим вниманием всесильный НКВД, да и у «вождя всех времен и народов» тоже руки до него не дошли.

В годы Великой отечественной войны А.Н. Бакулев широко пропагандировал активную обработку огнестрельных ран и активную тактику хирурга при ранениях позвоночника. При повреждении черепа с обнажением мозга Бакулев рекомендовал глухой шов, который должен охранять мозговую ткань даже от малейшей травмы.

О Кремле и быте

Авторитет врача Бакулева был огромен. Он сменил Спасокукоцкого на посту главного хирурга Кремлёвской больницы и заведующего кафедрой мединститута Москвы. Первым в стране провёл операцию при врождённом пороке сердца, стал заслуженным деятелем наук, членом Академии медицинских наук, лауреатом Сталинской и Ленинской премий.

- Академик Бакулев принял «по наследству» от Спасокукоцкого целый ряд тем и исследований, а спустя время и сам передал часть разработанных проблем своим ученикам. Один из них побывал в Кирове в конце 80-х. Он был готов помочь создать здесь кардиохирургическое отделение, оснастить его техникой и подготовить врачей. А взамен просил лишь отреставрировать дом академика в деревне Бакули, - рассказывает заведующая музеем-усадьбой академика А.Н. Бакулева Ольга Жуйкова.

И 160-летнее здание отремонтировали всего за пару лет. Уже в 1991 году в деревне открылся музей-усадьба. Каждый квадратный метр этого дома - история. Давайте пройдемся по уникальному музею.

На первом этаже воссоздан быт крестьянской семьи, в которой родился и вырос академик. Здесь старинная печка, кухонная утварь, мебель, предметы быта - всё дышит той эпохой. Дом строил прадед Александра Бакулева, здание отлично сохранилось.

Подарок от Хо Ши Мина

Посетители усадьбы увидят кружку, из которой пил юный Александр Бакулев, его очки, зыбку (люльку), в которой качали всех детей в этом роду. Она подвешена на очепе (шесте) из рябинового ствола в спальне родителей. Там же стоит кованая железная кровать с кружевным подзором. Еще есть сундуки, когда-то полные одежды, секретер, на котором вёлся учёт хозяйства. Старинные деревянные ходунки, колокола, отлитые самими Бакулевыми, тканые половики, большой дубовый стол с точёными ножками - все эти вещи помнят Александра Николаевича ещё совсем маленьким.

В усадьбе воссоздали строения, практически один в один повторяющие подворье конца XIX века: кузницу, баню, колодец с воротом, амбар и сеновал, мельницу.

Пожалуй, самое интересное - медицинская экспозиция. Примечательно, что один из больших залов посвящён Сергею Спасокукоцкому - учителю Бакулева. К сожалению, золотой скальпель (международная награда) хранится не в отчем доме академика. Многочисленные ордена тоже оказались в другом музее: родные Александра Николаевича передали их туда ещё до того, как была воссоздана усадьба.

Однако в Бакулях можно увидеть голографический восковой портрет академика на фоне сердца - подарок легендарного вьетнамского лидера Хо Ши Мина.

И о первой учительнице

Люди, пришедшие в музей, с интересом рассматривают научные работы нашего земляка. Например, 33 тома Большой медицинской энциклопедии, выпущенной в 1956 году под руководством академика. К изданию прикреплена уникальная пластинка с записью шумов заболеваний сердца. Многие экспонаты подарила музею Валентина Петровна, супруга А.Н. Бакулева.

Еще - книги из личной библиотеки академика, его труды, фотографии. Всё это можно найти на втором этаже усадьбы, в комнате, где рос Александр Николаевич. Рассматривая музейные витрины и экспонаты, можно узнать о его детских и юношеских годах, об учёбе в Саратове, о начале карьеры. На стенах висят портреты родителей академика.

Вот, например, портрет деда. Потертый во многих местах сюртук, волосы, расчёсанные на прямой пробор, очки, ясный, открытый взгляд. Лицо русского интеллигента, никак не крестьянина. Тут же портрет учительницы А.Н. Бакулева, ссыльной поль­ки, которая поддержала Александра в его стремлении к дальнейшей учебе в губернской гимназии. Кстати, отец был против: семь поколений рода Бакулевых лили колокола, о которых слава шла по всей России, и отцу нужен был помощник, соратник, продолжатель дела. Но на учебе настоял дед Александра Николаевича.

В старой усадьбе

Сейчас музеем руководит местная жительница Ольга Жуйкова. Старинная усадьба - необычный объект, требующий особого внимания.

- В нашей команде - экскурсоводы, смотрители, рабочий и кочегары, ведь тепло в огромный дом дают старые печи. Я живу в десяти километрах от усадьбы, много хожу пешком, - говорит Ольга Викторовна. - Работа здесь очень интересная. Нам помогает группа профессионалов-реставраторов. С их помощью все помещения усадьбы вновь стали похожи на те, какими их видел ещё совсем юный Александр Николаевич Бакулев.

После революции усадьбу Бакулевых национализировали. Она принадлежала колхозу. В разное время в здании находились правление, клуб, использовалось оно и по другому назначению. Говорят, в клуб было невозможно зайти без резиновых сапог: на первом этаже стояла вода.

А.Н. Бакулев приезжал на родину только один раз, в 1963 году. Дом находился в плачевном состоянии, к тому же ему уже не принадлежал.

А. ВЯТКИН.

(при содействии директора музея О.В. Жуйковой).

Из истории. Музей открыли в 1991 году в деревне Бакули Слободского района. А посвятили его основоположнику отечественной кардиохирургии - учёному с мировым именем Александру Николаевичу Бакулеву. Это единственный музей медицины в Кировской области. Он расположен в доме, где родился и жил А.Н. Бакулев. Здесь можно узнать о его детских, школьных, студенческих годах, обо всей его дальнейшей деятельности - общественной, научной, хирургической.

Музей-усадьба академика А.Н. Бакулева внесен в каталог Гарвардского университета (США) «Музеи медицины мира» и в каталог «Музеи-заповедники России».

Его посещают до 19 тысяч человек в год - школьники всех возрастов, студенты, рабочие, ветераны организаций, пенсио­неры, гости из Великобритании, Германии, Голландии, США, Польши, Японии, Таиланда, Швейцарии, Китая и других стран мира.

Первая в России операция на сердце с врождённым пороком, новые медицинские институты, международные проекты послевоенных лет - всё это сделал невероятно талантливый человек, академик Бакулев. Его именем названы улицы и больницы.