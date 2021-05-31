Музей, которого нет. Киров может потерять ценную геологическую коллекцию

Многие ли кировчане знают, что в городе есть геологический музей? Уверен, что нет. Но он есть. Хотя, возможно, некоторые знают его как геологический клуб «Петрос» при Детско-юношеском центре (ДЮЦ) Октябрьского района.

Долгое время музей работал не испытывая больших проблем. Однако всё течёт, всё изменяется, как говорил древнегреческий философ Гераклит. И вот наступили времена, когда перед музеем встал непростой выбор: либо сделаться полностью образовательным учреждением, либо узаконить свой музейный статус. Хотя и в том, и в другом случае его ожидают немалые трудности.

Кто и почему поставил музей перед такой сложной дилеммой, разбирался «Вятский край».

«А помнишь, как всё начиналось?»

Основателем музея была геолог-энтузиаст Людмила Скворцова. И первоначально, в 1987 году, он возник на базе клуба любителей камня при Доме культуры шинного завода. Официальное открытие состоялось в 1989 году. В 1992-м он был паспортизован как музей, работающий на общественных началах при департаменте культуры города Кирова.

- Музей создавался, когда разрушался Союз, - вспоминает кандидат геолого-минералогических наук Галина Акпарисова. - Кто-то пошел торговать у ЦУМа на раскладушках, кто-то скупал ваучеры. А Людмила Ивановна, эта маленькая худенькая женщина с большими глазами, сказала: «У меня есть коллекция. Я не хочу, чтобы она пропала» - и стала создавать музей. Не клуб, а именно музей. Это потом ей руки выкрутили, чтобы превратить его в клуб. А тогда, когда распалась наша большая страна, когда многие геологи оказались за границей и стали возвращаться на Родину, привозить с собой образцы минералов, с которыми работали, тогда и сформировалось ядро коллекции, ставшей спустя некоторое время музеем. Больше ста человек так или иначе приложили руку к его созданию.

В 1991 году благодаря энергии Людмилы Скворцовой музей получил помещение на ул. Московской, 134. Однако одновременно с этим его «прикрепили» к детско-юношескому центру. И таким образом у него оказалось как бы два статуса - клубный и музейный.

До 1997 года шло пополнение коллекции. Соответственно возникла необходимость в расширении. Так появилась вторая площадка - на ул. Розы Люксембург, 47.

И вот сегодня музей включает в себя более одиннадцати с половиной тысяч экспонатов. И их число растет за счет пожертвований со стороны граждан,

увлеченных геологией.

Входит в указанную коллекцию, помимо прочего, также библиотека редких книг по геологии, некоторые из них изданы во второй половине XIX века.

При музее работает геологический клуб «Петрос», в котором занимаются ребята. Проводятся экскурсии, в том числе и для общеобразовательных учреждений областного центра.

- До пандемии мы проводили три-четыре экскурсии в месяц, - говорит руководитель клуба кандидат технических наук Алексей Скворцов. - А в июне, с началом работы летних оздоровительных лагерей, их число возрастало и было более десятка. Так что в среднем за год получалось порядка 40 - 50 экскурсий.

На большое значение имеющейся в музее коллекции минералов и окаменелостей указывает директор Кировского городского зоологического музея Людмила Кошмарюк.

- Коллекция очень богатая, - дает она свою оценку. - Людмила Ивановна Скворцова собирала ее всю жизнь. Однако пока всё это юридически не является музейной ценностью, скорее культурной. Официально находящиеся там предметы - не музейные экспонаты. Но, получив соответствующий статус, люди смогли бы обработать коллекцию и включить ее в официальный каталог Российской Федерации.

Согласен с ней и директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

- Поскольку геологический музей собрал достаточно богатую коллекцию минералов, и не только из Кировской области, но из России в целом, а также из-за рубежа, ее научная ценность достаточно значима, - отмечает Торопов. - Поэтому создание на ее основе организации музейного типа, которая в первую очередь занималась бы сохранением и описанием экспонатов и лишь во вторую - экскурсиями и образовательными программами, было бы целесообразно.

«Идёт обычная организационная работа»?

Но что же заставило и сотрудников геологического музея, и их коллег из других подобных учреждений поднять тему придания коллекции официального статуса? Ведь до последнего времени она вполне успешно сочетала в себе обе ипостаси - и образовательную, и музейную? И на этот вопрос есть ответ - позиция городской власти, которую транслирует директор ДЮЦ Октябрьского района Наталья Микрюкова.

По словам Алексея Скворцова, за последние годы произошло значительное сокращение ставок, выделенных на работу клуба «Петрос». Общее их число уменьшилось почти в два с половиной раза. И на сегодняшний день там работают только четыре педагога, два вахтера и две техслужащие. Совсем исчезли ставки лаборантов, которые работали с фондами. Убрали педагогов, которые проводили экскурсии. Соответственно, последние стали проводиться гораздо реже.

Под сокращение попали и ночные сторожа. А тревожной сигнализации нет. Это ставит под удар сохранность коллекции. В последнее время, как сказал Алексей Скворцов, она уже потеряла два экспоната.

Находятся под угрозой и выставочные площади. Руководство ДЮЦа предлагает музею потесниться и собирается организовать в занимаемых им помещениях работу кружков по иной, никак не связанной с геологией тематике. Впрочем, как передает Алексей Скворцов указание руководства ДЮЦа, за клубом могут быть оставлены обе площадки, если ему удастся набрать на каждую из них не менее ста учащихся (так и хочется задать вопрос: а если будет 99, то что?).

Ну и, конечно, «вишенкой на торте» выступают два последних указания руководства ДЮЦа. Во-первых, о платном проведении экскурсий.

- По сути, нас толкают делать это нелегально, так как нет соответствующих платежных документов, а сделать билетную систему нельзя, - заметил Скворцов. - Мы должны брать по 120 рублей с человека и оформлять это как договор о проведении спортивно-зрелищных мероприятий. Потому что только таковые есть.

Во-вторых, педагогам клуба «Петрос» поставлен со стороны ДЮЦа ультиматум: до 1 июня убрать из помещений всё, что не относится к образовательному процессу, то есть некоторую часть экспонатов, входящих в геологическую коллекцию и относящихся к научной ее составляющей.

Последнее вообще сложно понять. Кто и на основании каких критериев может сказать: этот экспонат не служит целям образования школьников? Может, научные знания им не нужны? Как вообще можно провести четкую грань между наукой и образованием? Хотя допускаю, что для некоторых наших чиновников от образования это и не составляет труда. Ведь был же в свое время лозунг, что школа должна воспитывать лишь квалифицированных потребителей. Похоже, некоторые ему до сих пор следуют.

В самом ДЮЦ Октябрьского района не считают, что они каким-либо образом ущемляют работу геологического клуба «Петрос».

- На сегодняшний день каких-либо спорных вопросов в ДЮЦе не существует, - сказала его директор Наталья Микрюкова. - Проводится обычная организационная работа образовательного и воспитательного процесса. Вот и всё.

Более того, она особо подчеркнула, что Алексей Скворцов руководителем клуба или музея не является. Он всего лишь педагог-организатор. Из чего следует, что его обращение, поданное в Общественную палату Кировской области и обсужденное на прошлой неделе комиссией по образованию, науке, культуре и делам молодежи, можно не принимать во внимание.

Обсуждать же наличие конфликта между руководством клуба и ДЮЦем Наталья Микрюкова, как сама она призналась, «не готова», а по всем вопросам посоветовала обращаться в городской департамент образования.

Дело за главой администрации Кирова

Допускаю, что за противостоянием ДЮЦа и клуба «Петрос» могут скрываться личные мотивы и амбиции его участников, симпатии и антипатии. Но, думается, их нужно оставлять в стороне, когда речь идет о сохранении весьма ценной коллекции, которая служила, служит и, может быть, будет еще долгое время служить образованию и воспитанию детей. А в том, что она способна это делать, думаю, никто не сомневается.

Сейчас нужно смотреть вперед, искать выход из сложившегося конфликта. Может быть, им станет придание коллекции официального статуса муниципального музея или вхождение ее на правах подразделения в тот же зоологический музей. Хотя, вероятно, есть и иное решение. Но вот вопрос: а кто его будет принимать? Уж точно не ДЮЦ и не клуб. Они на то не уполномочены.

Общественная палата, в которую обратились музейные работники, также продемонстрировала свою беспомощность. Единственное, что там смогли «родить» в качестве решения, - «заслушать еще раз этот вопрос в присутствии руководителей городских департаментов образования и культуры, то есть Александра Петрицкого (может быть, грамотного управленца, но совсем не педагога) и Ивана Строя (последний еще не так давно возглавлял ДК «Космос» и ушел оттуда на фоне скандала: прокуратура потребовала от него вернуть бюджетные средства, которые он потратил не по назначению). Однако, судя по их бэкграунду и межведомственной розни, им вряд ли удастся договориться.

Еще менее договороспособной выглядит замглавы городской администрации Лариса Копысова. «Вятский край» сталкивался с ней при подготовке материала о слиянии двух кировских учебно-производственных комбинатов, которое в конечном счете ей удалось «продавить», несмотря на мнение работников этих УПК.

Остается надеяться, что в дело вмешается глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов. В рамках своих полномочий он один способен преодолеть все межведомственные разногласия и добиться того, чтобы коллекция геологического музея (который пока не музей) сохранилась и могла дальше радовать кировчан.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.