Музеи малой родины: Опаринский краеведческий

В прошлом году газета «Вятский край» начала цикл материалов, рассказывающих о музеях малой родины. О том, как сохраняется история в районных центрах, больших и маленьких населённых пунктах Кировской области. Мы рассказываем об удивительных находках, исторических экспонатах, известных людях, прославивших те или иные места. А сегодня - очередная виртуальная экскурсия, на этот раз - в Опаринский краеведческий музей.

Из истории музея

Он открыт 18 мая 1999 года, в Международный день музеев. Создавался по инициативе районного Совета ветеранов. В настоящее время здесь имеется 1830 единиц хранения, которые представлены в экспозициях, посвященных крестьянскому быту конца XIX - начала XX вв., участию жителей района в Великой Отечественной войне.

Интерес вызывает экспозиция, посвященная истории Верхо-Моломского монастыря (памятник деревянного зодчества XVIII века). В ее центре - последний уцелевший фрагмент убранства Николаевской церкви (живопись на холсте 1,5 х 1,5 м). В музее широко представлены изделия опаринских народных мастеров.

Сотрудники ищут новые формы работы. Так, в день бракосочетания жениха и невесту приглашают в крестьян­скую избу ХХ века. Экскурсовод в игровой форме знакомит их со старинными семейными обычаями и обрядами.

О детстве в северном краю

Этот северный поселок стал для меня родным в семидесятые годы, когда кто-то, как я, пошел в первый класс в старенькое здание начальной школы, расположенное недалеко от железнодорожного вокзала.

В нем все было по-домашнему, уютно и незабываемо: истопница баба Ульяна, топившая печи березовыми дровами, звонкий медный колокольчик, каким она же сообщала о начале и окончании уроков. Им же сопровождался последний школьный звонок. Еще запомнились грядки на пришкольном садово-огородном участке, расположенные рядом. Добрые учителя старой закалки, интеллигентные по-особому и требовательные по старинке.

И, конечно же, беззаботная суета, смех, шумиха на школьных переменках. А потом так не хотелось вступать во взрослую жизнь с ее проблемами и несуразицами.

Того здания школы давно нет. Не сохранился и колокольчик детства. Но осталась память и история, которую преданно хранят теперь в местном музее, дабы знали о родном поселке другие поколения...

А как начиналось?

Давайте заглянем на исторические стенды музея.

Территорию этого северного края начали осваивать русские переселенцы в период монголо-татарского ига, когда спасения здесь искали выходцы из Владимиро-Суздальской земли.

В конце ХVII - начале ХVIII века территории по реке Моломе и ее притокам заселили бежавшие сюда старообрядцы.

К 1866 г. по берегам рек Молома, Паломица, Волманга, Кузюг существовало 40 населенных пунктов, 273 хозяйства и проживало 2063 человека.

В 1898-1899 годах ввели в эксплуатацию железную дорогу Вятка - Котлас. Образовалась станция Опарино.

С 1905-1908 гг. началась усиленная колонизация необжитых местных территорий; складывалась хуторская система переселенцев из Прибалтики, Украины, Белоруссии.

С 1911 г. Опарино - центр самостоятельной - Романов­ской - волости Никольского уезда.

В июне 1918 г. Никольский уезд вошел в состав Северо- Двинской губернии.

Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1924 г. «О районировании Северо-Двинской губернии» образован Опаринский район с центром в с. Опарино.

Площадь района составляла 6400 кв. километров, население - 25630 человек. До 96% площади было занято лесом. Основу экономической жизни района составляли заготовки сельхозпродукции.

Шаг за шагом

Что еще интересует посетителей музея? Вот другие интересные факты истории (они тоже - в экспозициях, фотографиях, воспоминаниях).

К моменту образования района существовали милиция, суд, почта, железнодорожный телеграф, две 7-летние (с. Опарино и с. Красное) и 22 начальные школы. Была районная библиотека, 6 изб-читателен, 2 клуба, струнный оркестр, 4 больницы.

1929 год в районе стал годом начала коллективизации, а к 1939 г. проведена уже сплошная коллективизация: 97,4% хозяйств объединили в 126 колхозов, которые обслуживали 2 МТС.

В годы первых пятилеток появляются предприятия местной промышленности: райтоп, пищекомбинат, маслопром, мебельная мастерская облмест­прома. В 1936 г. построили первую электростанцию. В конце 1930-х годов создали нефтебазу в п. Опарино.

30-е годы XX в. - время появления и местных СМИ: 11 февраля 1932 года вышел первый номер районной газеты «Опаринская искра», а в 1936-1937 годах - создан радиоузел и началось местное радиовещание.

В 1939 г. Опаринский район по административно-территориальному подчинению отнесли к Архангельской области. В начале 1941 г. он вошел в состав Кировской области.

В грозовые годы

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) около 4,5 тыс. опаринцев ушли добровольцами на фронт. Многие из них за свой ратный труд удостоены высоких государственных наград, в том числе трое - звания Героя Советского Союза (Н.Н. Волков, А.Г. Репсон, П.Д. Суровцев).

Район принял в эти годы эвакуированных жителей из западных областей страны. В посёлке Опарино разместили польский детский дом, а с сентября - октября 1941 г. по 1945-й развернули эвакогоспиталь № 1433 (на излечении находилось до 1200 человек). Более сотни бойцов, умерших от ран, похоронено на воинском кладбище п. Опарино. В с. Молома разместили ленин­градский детский дом.

В послевоенные годы развивалась лесная промышленность. Опаринский леспромхоз считался в эти годы одним из крупных и высокомеханизированных предприятий. К 90-м годам XX в. на территории района открыли месторождения торфа и глины.

В дар музею

Но есть и дни сегодняшние, они такие же насыщенные в жизни музея и района. Например, одна из витрин расскажет об удивительной коллекции цветных камней.

Такие экспонаты - давнее увлечение Михаила Алексеевича Верещагина, который живет сейчас в Москве. В поисках цветных камней он в свое время объехал весь бывший Совет­ский Союз. И не просто собрал коллекцию, но и освоил технику обработки и изготовления изделий.

В 2011 году часть коллекции передал районному краеведческому музею. Сюда вошли цветные камни в «диком» (естественном) виде и несколько кабошонов (обработанных и отполированных).

В коллекции представлены агаты, яшмы, лазурит, нефрит, сердолик, обсидиан, чароит, белоречит, янтарь, гранат - всего 33 камня, а также 12 кабошонов.

Технологию обработки камней Михаил Алексеевич записал на два диска.

О чём расскажут туристам?

Работники музея поведают посетителям и о местных достопримечательностях. Одна из них находится в д. Нижний Починок Паломицкого сель­ского округа - Спасско-Никольская церковь.

В 1663 г. выходцы из Великого Устюга Иосиф и Игнатий в верховьях р. Моломы основали Верхне-Моломскую пустынь. Позднее Иосиф отправился в Москву, к царю Алексею Михайловичу, с просьбой признать новую обитель, пожаловать ей землю и потребу на строение. Царь такую грамоту дал и наделил церковной утварью.

На высоком берегу Моломы построили кельи для монахов. В 1667 г. возвели деревянную церковь в честь св. Николая Мирликейского и деревянную колокольню.

В 1684 г. мать Петра I, Наталья Кирилловна, подарила монастырю Евангелие с серебряной отделкой и книгу «Апостол» - в вечное поминовение по мужу, Алексею Михайловичу.

В 1717 г. купцы из В. Устюга на свои средства построили летнюю деревянную Спасскую церковь, с которой связано много легенд. По одной из них, строителями были четыре мастера-богатыря. За одно лето из огромных сосен возрастом до 300 лет, без единого гвоздя, воздвигнуто здание в виде бревенчатого четверика, увенчанного одной главой. К нему с трех сторон было прирублено крытое гульбище (трапезная), с восточной стороны к четверику пристроен пятистенный алтарь с бочкообразным покрытием и маленькой главкой. Окна небольшие, с решетками и резными наличниками…

А. ВЯТКИН.

(По материалам сайта Опаринского краеведческого музея.)

P.S. А сотрудники музея продолжают знакомить посетителей с историей родного края, проводят творческие встречи, организуют экскурсии, ведут страничку в соцсетях, где всегда много подписчиков. Загляните на нее. Возможно, вы узнаете что-то новое из того самого детства с медным колокольчиком.