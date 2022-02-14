Музеи малой родины. Дом маршала Конева.

В прошлом году газета «Вятский край» начала цикл публикаций под рубрикой «Музеи малой родины», в которых знакомит читателей с «хранителями истории» из разных районов Кировской области. В этом году, в октябре, свой 45-летний юбилей отмечает одно из самых из­вестных учреждений культуры - мемориальный дом-музей маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза И.С. Конева, созданный на его родине в д. Лодейно Подосиновского района. Об истории его открытия - в очередном мате­риале «ВК».

По пути к полководцу

Около двадцати лет назад вместе с фотокорреспондентом газеты «ВК» Леонидом Пугиным мы побывали в деревне. Был снежный февраль. Приехали на «уазике». Местные жители, как оказалось - тоже Коневы, работающие сторожами в музее, нам пояснили:

- Директор музея еще не до­брался из соседней деревни Щеткино - он каждый день ходит на работу пешком за десять километров.

Помню, я удивился: «Настоящий энтузиаст!» Николай Васильевич Маринин, действительно, был фанатом музейного дела, любил свой край и, без­условно, стал настоящим хранителем усадьбы. Он рассказал, что проходит «десяточку» утром и вечером. Летом - не без приятной пользы: грибов и ягод по пути насобирает. Зимой - на лыжах, тоже немаловажно для укрепления здоровья.

К тому же директор еще успевал прибрать мусор на въезде в деревню (здесь находится указатель, информирующий, как доехать до музея знаменитого полководца).

Он тогда сетовал:

- Знаете, приезжают иногда молодожены, фотографируются тут, а после них остаются бутылки, пластиковые стаканчики, бытовой мусор. Грешат таким небрежным отношением к этим местам и туристы, приезжающие гости. Вот и приходится убирать за ними.

Позже Николай Васильевич показал нам дом-музей, познакомил с редкими и уникальными экспонатами, побывали мы и в лекционном зале. Музей жил, принимал экскурсантов, составлял планы на будущее.

В десяти верстах от волости

Во Всероссийской переписи населения за 1859 год по Вологодской губернии о д. Лодейно написано: «Относится к Пушемско-Николаевскому приходу Щеткинской волости Николь­ского уезда. Жилых домов - 26, в них населения: мужского пола - 56 душ, женского - 63. Деревня находится на речке Волосница в 10 верстах от волости и 200 верстах от уезда - Никольска».

Четвертым домом с левой стороны тракта, считая от бывшего залива, был дом деда будущего маршала - Ивана Степановича. Ранее в семьях родившегося первенца называли по деду. Так и впоследствии маршала величали - Иван Степанович. В деревне его звали Ваня Епишня, так по матери (Епифания) было принято называть детей, рано потерявших отца.

Дом Коневых построили, вероятнее всего, в 60-х годах XIX века, так как первую почтовую станцию содержал в своем доме Иван Степанович. Дед маршала был предприимчивым человеком и при станции имел небольшую лавочку с товарами, нужную для жителей деревни и проезжих. Был он человек авторитетный и уважаемый.

Деревня Лодейно продолжала развиваться и пика своего развития достигла в 1930-е годы. В 1916 году, когда призвали И.С. Конева на службу в царскую армию, в д. Лодейная - так ее называли - проживало 488 человек в 72 дворах. В 1939 году в 96 домах деревни числилось 390 жителей. Здесь организовали колхоз «Дружба».

Невосполнимый урон деревне нанесла Великая Отечественная война. В Книгу памяти занесены имена 67 жителей, погибших в разные годы на фронтах.

В 1990-е годы в деревне было 52 жилых дома, в которых проживали 1980 человек. Имелись медпункт, начальная школа, магазин. Численность населения на 1 января 2017-го - 10 человек.

Кто организатор?

23 ноября 1947 года - начало истории создания музея И.С. Конева. Тогда, в год 50-летия со дня рождения маршала, в д. Лодейно открыли дом-музей И.С. Конева.

Первым директором был Алексей Степанович Лукин (с 25.03.1947 по 10.09.1947), который начал всю работу по ремонту здания, сбору материалов об И.С. Коневе, разработке технической документации и т.д. Сохранились и решения Подосиновского райисполкома.

Иван Степанович просил отказаться от идеи. Тем не менее музей проработал до 1950 года. Вместо него по просьбе знаменитого земляка организовали сельскую библиотеку им. И.С. Конева, которая размещалась в летней и зимней избах.

Материалы о великом земляке собирали учителя и библиотекари. Поддерживая связи с родиной, в ноябре 1958 года И.С. Конев отправил в адрес библиотеки д. Лодейно семь посылок, в которых было 154 книги (они и сейчас находятся в фондах музея).

24 декабря 1950 года состоялось торжественное открытие бюста дважды Героя Советского Союза, маршала И.С. Конева.

После его смерти 21 мая 1973 года руководство Подосинов­ского района Кировской области вышло с предложением об увековечивании памяти великого полководца и земляка.

В октябре 1974 года совхоз «Пинюгский» решением Совета Министров РСФСР переименовали в совхоз имени Конева, а в 1976 году последовало новое решение - о создании государственного дома-музея в деревне Лодейно, на родине И.С. Конева.

С 1974 по 1976 год методом народной стройки при под­держке руководства района и различных организаций создавали будущий музейный ком­плекс. Привезли из Москвы от вдовы и дочери маршала много ценных экспонатов.

К открытию дома-музея возле бюста разбили сквер, вокруг него соорудили чугунную ограду. Рядом с домом восстановили хозяйственные постройки, отреставрировали и сам дом.

Торжественное открытие состоялось 22 октября 1977 года, в 80-ю годовщину со дня его рождения. Присутствовало много жителей Подосиновского района, представителей Кировской и соседней Вологодской областей.

В тихих комнатах - память

Музей по-прежнему ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудники организуют беседы и экскурсии со школьниками, курсантами военно-патриотических клубов, ветеран­скими организациями, трудовыми коллективами, торжественные мероприятия в честь юбилейных дат со дня рождения И.С. Конева.

Праздник «Петров день на Лодейно» стал традиционно народным. Ежегодно в День Победы в д. Лодейно у бюста И.С. Конева проводятся торжественный митинг и тематические программы, посвященные памяти маршала, на которые собираются жители со всего района и гости подосинов­ской земли.

А. ВЯТКИН.

(По материалам дома-музея И.С. Конева, при поддержке директора Подосиновского краеведческого музея В.В. Микурова и заведующей отделом М. Суетиной)