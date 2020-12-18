Мусору – крышка! Ваше мнение!

Фото: vkirove.ru

Новогодние праздники – это всегда богато накрытый стол и красиво упакованные подарки. А уже 1 января крышки мусорных контейнеров с трудом закрываются из-за выброшенных оберток, коробок и пакетов с кухонными отходами. И в длинные каникулы никому не хочется испортить настроение от прогулки видом куч невывезенного мусора.

В местных новостях скептики предрекают в области начало «мусорного коллапса»: и полигоны ТБО у нас якобы не принимают мусоровозы, и что с самими мусоровозами всё не так, и непонятно кто теперь обслуживает контейнеры. Региональный оператор АО «Куприт» заверяет, что проблем с вывозом мусора нет и не будет.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Справятся ли коммунальщики с мусором в новогодние каникулы?

- Да, у них достаточно машин, и площадки под контейнеры обустроены

- Нет, опять вокруг баков будут развалы мусора и пустых бутылок

- Нужно самим жильцам быть аккуратнее с бытовыми отходами

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

фото: admkirov.ru

Близится Новый год, и нынче люди ждут этот праздник с особым нетерпением в надежде, что в 2021-м отступят и коронавирус, и вызванный им кризис. Местная власть старается поддержать оптимизм людей, украшая города и поселки в меру наполненности бюджетов.

Например, администрация г. Кирова готова вложить в украшение улиц и площадей более 23,3 млн. рублей. Согласно смете, самыми дорогими забавами станут каток «Взлет» (4,3 млн. рублей) и лабиринт «Парад планет» (1,2 млн. рублей) на Театральной площади и каток в парке им. Ю. Гагарина (2,1 млн. рублей).

Одна беда: чтобы предотвратить распространение коронавируса, оперштаб запретил проведение новогодних массовых гуляний в общественных местах.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли украшать город к Новому году, если гуляния запрещены из-за коронавируса?

- Да, для создания праздничного настроения – 20 голосов (58,8%)

- Нет, это бесполезная трата бюджетных денег – 14 голосов (41,2%)

Статью «А Баба-яга против!» читайте в субботнем номере «Вятского края».