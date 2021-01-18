Мусорный недоколлапс. Проблема с вывозом мусора в Кирове оказалась гораздо сложнее

В ноябре прошлого года правительство Кировской области приняло решение изменить организацию вывоза мусора на территории региона. Эту функцию с 1 января 2021 года должны были взять на себя два государственных предприятия - АО «Куприт» и АО «Вятавтодор» (оба акционерных общества находятся в собственности правительства Кировской области).

Прошли новогодние праздники, и кировчане начали отмечать, что мусор не вывозится, контейнеры переполняются, и вокруг них образуются завалы из отходов. Это послужило поводом для информационной кампании в Интернете против нового руководства «Куприта», председателя правительства области Александра Чурина, губернатора Игоря Васильева и даже Президента РФ Владимира Путина, которых обвинили в неспособности навести должный порядок в утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов). Отметились в этой кампании не только местные, но и федеральные СМИ, в частности «Аргументы и Факты» и «КоммерсантЪ». Подлило масла в огонь и региональное отделение ОНФ (Общероссийского народного фронта).

Однако проблема не осталась не замеченной руководством региона. 11 января председатель правительства Александр Чурин провел специальную пресс-конференцию по этому поводу. На ней всплыли подробности, которые в определенной мере пролили свет на причины того, что многие окрестили «мусорным коллапсом».

На благо горожан

Наверное, ни для кого не секрет, что «мусорный бизнес» является очень доходным. Так было раньше, так есть сейчас. Но после запуска реформы по обращению с ТКО (на бытовом уровне ее назвали «мусорной реформой»), когда в отрасль хлынул поток бюджетных средств, прибыли мусорщиков выросли несказанно. Ведь у них появилась возможность доить сразу двух коров - бюджет, с одной стороны, и граждан - с другой. При этом ответственность за организацию всего процесса лежала не на них, а на уполномоченных государственных органах и региональных операторах.

Как известно, денег много не бывает. И когда в мусорную отрасль пошли деньги, то у частников, которые оказались «у кормушки», взыграла жадность. Как сказал на пресс-конференции Александр Чурин, «при проверке тарифной составляющей по транспортировке мусора выяснилось, что она завышена на несколько сотен миллионов рублей».

Два года жители области переплачивали за вывоз ТКО, пока в региональном правительстве не было принято решение обуздать аппетиты частников и передать весь процесс сбора, транспортировки, сортировки и вывоза ТКО госпредприятиям. И это в самое ближайшее время должно сказаться на кошельках кировчан.

По словам руководителя областного правительства, благодаря новой системе организации вывоза отходов удалось снизить затраты на транспортировку ТКО почти на 200 млн. рублей. В результате на 7,4 процента уменьшился тариф регионального оператора. И с 1 января плата для жителей Кирова станет меньше на четыре процента с квадратного метра, а для жителей районов области - на четыре процента с человека.

И это далеко не единственный плюс от замены частников госпредприятиями.

По словам министра охраны окружающей среды области Аллы Албеговой, «в прошлые годы на торги заходили четыре аффилированные друг другу компании, которые представляли коммерческие предложения с разницей в полпроцента и не раскрывали свои затраты». А вся техника, которая приобреталась за счёт платы граждан, оказывалась в собственности этих компаний и получить ее обратно возможности нет. В то же самое время частные перевозчики не раз допускали сбои в очистке города от мусора.

Сейчас, считают чиновники, ситуация поменялась и деньги налогоплательщиков уже начали работать на граждан. В конце 2020 года АО «Куприт» уже приобрело полторы тысячи контейнеров, а в начале 2021 года - еще четыре тысячи. И все это для того, чтобы обеспечить Киров необходимым их количеством.

«Вятавтодор» закупил порядка 20 мусоровозов в лизинг. Их презентовали кировчанам накануне нового года. Вывозом кировского мусора сейчас занимаются также 30 спецавтомашин, принадлежащих «Куприту».

Входит в плановое русло

В том, что после новогодних праздников контейнерные площадки оказались завалены мусором под завязку, есть, как сказал Александр Чурин, две причины. Во-первых, сверхнормативное накопление отходов, которое наблюдается в это время ежегодно.

С 5 по 7 января количество вывозимых «Купритом» отходов в сутки увеличилось с 420 до 470 тонн. С 8 января региональный оператор вывозит из города в сутки порядка 500 тонн. Это на 40 процентов выше средненормативного значения.

Однако председатель областного правительства предлагает не драматизировать ситуацию.

- Мы считаем, что мусорного коллапса не было, - сказал он. - Было избыточное образование мусора, которое «Куприт» ликвидировал. В настоящий момент ситуация стабилизирована. Коллапса не было. Коллапс - это когда все остановилось, и любое действие «Куприта» приводило бы лишь к ухудшению ситуации. Но этого не произошло. Я не могу сказать, что у нас весь город завален мусором. Мусор образовывался в местах его накопления - на контейнерных площадках. Техника приходила и забирала его. Вопрос в другом. В том, что сил, людских резервов, на начальном этапе у «Куприта» не хватало. Это было. Но ситуация ни разу не выходила из-под контроля.

И в том, что это не голословные утверждения, на днях могли убедиться даже самые придирчивые критики областного руководства. Да и снимки, которые публикует «Куприт» с указанием даты и времени уборки, подтверждают слова Александра Чурина. Можно надеяться, что ситуация и впрямь в скором времени выправится.

Кто громче кричит о коллапсе?

А вот о второй причине мусорных завалов нужно сказать особо. По словам Александра Чурина, она связана с проблемой логистической базы данных.

В ведении регионального оператора находится АСУ «Управление отходами» - сложный программный комплекс, в который заносится вся информация, связанная с вывозом и утилизацией мусора. Информация о расположении контейнеров, которую в 2020 году вносили в неё предыдущие подрядчики согласно заявлению председателя правительства, оказалась недостоверной. А выяснилось это лишь тогда, когда «Куприт» сам начал вывозить мусор. В результате регоператору пришлось буквально с нуля вручную выстраивать всю логистику. Сейчас по этому факту идет служебная проверка.

Назвал Александр Чурин и виновника этой неразберихи. Им, по его версии, является «частный перевозчик».

«Когда «Куприт» был в муниципальной собственности, его контролировал частный перевозчик, - цитирует слова Александра Чурина портал «СвойКировский», - и формировал аффилированное руководство».

Но будь это ООО «САХ», по версии портала «СвойКировский», или ООО КДУ-3 (которые, кстати, находятся по одному и тому же адресу), для нас разницы нет. Важно, что частник, естественно, был не в восторге, когда его отлучили от столь лакомой кормушки, а соответственно сделал все возможное, чтобы пришедшая на его место госкомпания «хлебнула лиха». И здесь нечему удивляться.

Гораздо интереснее другое - к работе как первой, так и второй компании причастен городской депутат Михаил Шихов, который до 2018 года был директором по развитию ООО «САХ», а с 2016 года числится учредителем ООО КДУ-3. А ведь последнее, по данным портала «За честный бизнес», только за 2019 год показало прибыль почти в 300 млн. рублей. Поэтому не удивительно, что по итогам 2018 года Шихов стал самым богатым кировский депутатом, показав в своей декларации доход в размере 73,9 млн. рублей.

Всё вышеперечисленное лишний раз подтверждает, насколько выгодным является мусорный бизнес. Но говорит это также и о том, что за такие деньги «частник» пойдет на что угодно (в рамках своих возможностей), дабы сохранить свои сверхдоходы. И внесение путаницы в какую-то схему вывоза мусора - это лишь малая часть того, что он мог бы сделать ради этого.

А вот информационная кампания вокруг «мусорного коллапса в Кирове», о которой, как пишет издание «КоммерсантЪ», стало известно даже Президенту РФ Владимиру Путину, - уже более серьезный шаг. При этом даже отдельные интернет-ресурсы, которые провластными никак не назовешь, обратили внимание на личности тех, кто громче всех кричит, что «Куприт» не справляется с вывозом мусора. Среди них оказалось немало тех, кто в свое время сам был причастен к созданию проблем, которые сегодня приходится решать областному правительству. Как тут не предположить о заказном характере такого «черного пиара»?

Иван ТРОФИМОВ.