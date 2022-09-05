Мусор на обочине. Ужесточена ответственность за сброс мусора вне отведённых мест

Что же грозит теперь людям, которые, особо не задумываясь, выбрасывали мусор в ближнем лесочке, а то и прямо на дорогу? Вот что рассказал корреспонденту «ВК» начальник управления государственного экологического надзора министерства охраны окружающей среды Кировской области Алексей Лебедев.

Страдает природа

- Алексей Геннадьевич, чем же вызвано ужесточение федерального закона?

- Дело в том, что существует проблема сброса отходов вне специально отведенных мест. Нерадивые граждане, предприниматели, особенно те, кто занимается вывозкой отходов по объявлениям, не довозят их порой до санкционированных свалок, полигонов. Так дешевле и выгоднее. В результате страдает природа. Поэтому в середине июля произошли изменения в законе. Ранее была общая статья о нарушении требований при обращении с отходами. А непосредственно нормы, что запрещается сброс отходов с транспортных средств, не было. Поэтому если мы фиксировали сброс отходов, то привлекали к ответственности по общей статье. Штрафы были несущественные, а в судах надо было доказывать, что сброс отходов был именно на поч­ву. Если же от мусора избавились в придорожной полосе, на техногенном грунте, суды не вставали на нашу сторону, считая, что нет состава нарушения. А сейчас по новой формулировке говорится, что ответственность возникает и за выгрузку или сброс отходов с транспорта: автомобилей, тракторов, прицепов - вне установленных мест: полигонов, специальных площадок для временного накопления отходов. Причем достаточно просто зафиксировать вы­грузку. И за это уже идет штраф в зависимости от нарушения.

Не пойман - не вор

- Для этого нужно зафиксировать момент сброса?

- Да, запечатлеть сам процесс: сделать фото, видео, что приехал такой-то автомобиль, трактор и с него выгрузили мусор в неустановленном месте. На почву или нет - теперь это значения не имеет. Главное, что это место не предназначено для размещения здесь отходов.

- Без этого, как говорится, не пойман - не вор. Сбросили мусор, скрылись, наказание не понесут.

- В таком случае ответственность за уборку отходов перекладывается на владельца земельного участ­ка. Обнаружить нарушителя очень сложно.

Конечно, площади у нас большие, земли много. У каждого съезда с дороги полицейского не поставишь. Надежда только на то, что кто-то проезжал мимо, увидел это безобразие и зафиксировал.

- И все-таки какой-то мониторинг ведется со стороны министерства?

- При поступлении обращений граждан мы до марта возбуждали административные производства при вы­грузке отходов на почву. А с июля работаем вместе с полицией. Коллеги вправе привлекать нарушителей к ответственности за сброс отходов в лесах и оврагах.

Штрафы или конфискация

- Бывали случаи, что вам удавалось все же виновника сброса отходов в неположенном месте установить?

- Да, конечно. Сейчас с учетом изменений в законодательстве поступление к нам из полиции материалов по отходам увеличилось, то есть ее сотрудники свою работу тоже переориентировали. Они принимают меры к пресечению выброски отходов с транспортных средств.

Теперь административная ответственность предусмотрена за совершение следующих правонарушений:

- выгрузка или сброс отходов из автомототранспортных средств и прицепов к ним;

- выгрузка или сброс отходов из грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин;

- повторное совершение сброса отходов.

- Штрафы за это, наверное, выросли?

- Штрафы за сброс отходов увеличились в десятки раз. Если раньше штраф за сброс отходов для физических лиц составлял тысячу рублей, то теперь варьируется от 10 до 70 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств. Для должностных лиц - от 20 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 30 до 200 тысяч рублей.

Штрафы варьируются еще и в зависимости от использованного транспорта: одно дело ты на легковушке отходы привез, и совсем другое, если на тракторе с прицепом приехал. Если же будет

доказано, что сброс на грузовом транспорте совершен юридическим лицом (предприятием), штрафы составят десятки тысяч рублей. А при повторном нарушении возможна конфискация транспортного средства, которое является орудием совершения административного правонарушения.

Самое главное, что в новом варианте федерального закона № 287 говорится не просто о выгрузке отходов на почву, а вне установленных мест. То есть ехали граждане по дороге, взяли да и выкинули пакет мусора. А это недопустимо и чревато наказанием.

- Даже если банку из-под пива выкинули из окна автомобиля, тоже можно нарваться на штраф?

- Конечно. В законе не прописано, какое минимальное количество бытовых отходов не облагается штрафом. Для мусора есть урны и контейнерные площадки. К сожалению, те, кто вывозит, к примеру, строительные отходы, зарабатывая на этом деньги, загрязняют нашу природу, сбрасывая их куда попало. Вы посмотрите, что творится в глубинке. Никаких полицейских, инспекторов не хватит, чтобы это варварство предупредить. Поэтому сотрудники министерства охраны окружающей среды обращаются к кировчанам и жителям области с просьбой о помощи.

Будем все вместе беречь нашу вятскую землю.

Записала В. Георгиева.

P.S. Если вы стали свидетелем выгрузки отходов из транспортных средств в неустановленных местах, просим зафиксировать данное нарушение на видео или фото. Желательно, чтобы на фото был запечатлен номер транспортного средства, из которого вы­гружаются отходы. Информацию о нарушении просим направлять в министерство по электронной почте [email protected] или в полицию с приложением фото или видео, подтверждающих факт выгрузки отходов. В обращении необходимо указать контактный номер телефона для связи. Телефон приемной министерства: 27-27-37.