Мусор через борт. Ваше мнение!

В России ужесточили наказание за сброс мусора с транспорта вне специально отведенных мест. Речь идет вовсе не об обертке от шоколада, выброшенной пассажиром легковушки. Федеральный закон № 287-ФЗ в десятки раз увеличил штрафы за сброс отходов с грузовых машин, тракторов и прицепов.

Если раньше для физических лиц штраф составлял 1 000 рублей, то теперь варьируется от 10 000 рублей до 70 000 рублей в зависимости от обстоятельств. Для должностных лиц – от 20 000 рублей до 100 000 рублей. Для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает граждан фиксировать данные нарушения на видео или фото и отправлять информацию по электронной почте [email protected] или в полицию.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли увеличение штрафов искоренить сброс мусора из автотранспорта?

- Да, но штрафы надо поднять не в десять, а в сто раз

- Нет, никто не будет доносить об этом в полицию

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: evening-kazan.ru

В прошлом году Кировская природоохранная прокуратура с помощью судебного решения обязала администрацию г. Кирова организовать в городе места выгула собак.

Опирались прокуроры на нормы федерального закона об ответственном обращении с животными, который требует, чтобы хозяева выгуливали собак, обеспечив безопасность и горожан, и животных.

17 августа на сайте горадминистрации опубликовано постановление, указывающее адреса 22 официальных площадок для собак.

Предполагается, что затраты на проектирование, оборудование и содержание этих площадок возьмет на себя городская казна, что выльется в значительные суммы для и так дефицитного бюджета.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Кто должен оплачивать создание городских площадок для выгула собак?

- Городская администрация – это ее обязанность по закону – 9 голосов (34,6%)

- Собачники. У меня нет собаки, а налоги в бюджет я плачу – 11 голосов (42,3%)

- Эти площадки бесполезны, и тратить деньги на них не надо – 6 голосов (23,1%)

Статью «Где гулять с питомцами?» читайте в субботнем номере «Вятского края».