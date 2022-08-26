Мусор через борт. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
В России ужесточили наказание за сброс мусора с транспорта вне специально отведенных мест. Речь идет вовсе не об обертке от шоколада, выброшенной пассажиром легковушки. Федеральный закон № 287-ФЗ в десятки раз увеличил штрафы за сброс отходов с грузовых машин, тракторов и прицепов.
Если раньше для физических лиц штраф составлял 1 000 рублей, то теперь варьируется от 10 000 рублей до 70 000 рублей в зависимости от обстоятельств. Для должностных лиц – от 20 000 рублей до 100 000 рублей. Для юридических лиц – от 30 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области призывает граждан фиксировать данные нарушения на видео или фото и отправлять информацию по электронной почте [email protected] или в полицию.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Поможет ли увеличение штрафов искоренить сброс мусора из автотранспорта?
- Да, но штрафы надо поднять не в десять, а в сто раз
- Нет, никто не будет доносить об этом в полицию
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Фото: evening-kazan.ru
В прошлом году Кировская природоохранная прокуратура с помощью судебного решения обязала администрацию г. Кирова организовать в городе места выгула собак.
Опирались прокуроры на нормы федерального закона об ответственном обращении с животными, который требует, чтобы хозяева выгуливали собак, обеспечив безопасность и горожан, и животных.
17 августа на сайте горадминистрации опубликовано постановление, указывающее адреса 22 официальных площадок для собак.
Предполагается, что затраты на проектирование, оборудование и содержание этих площадок возьмет на себя городская казна, что выльется в значительные суммы для и так дефицитного бюджета.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Кто должен оплачивать создание городских площадок для выгула собак?
- Городская администрация – это ее обязанность по закону – 9 голосов (34,6%)
- Собачники. У меня нет собаки, а налоги в бюджет я плачу – 11 голосов (42,3%)
- Эти площадки бесполезны, и тратить деньги на них не надо – 6 голосов (23,1%)
Статью «Где гулять с питомцами?» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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