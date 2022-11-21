Мурыгино: спор об осуждённых. Жители поселка против соседства с исправительным центром

Этот конфликт, случившийся на прошлой неделе в посёлке Мурыгино Юрьян­ского района, можно бы назвать ссорой местного мас­штаба. Однако, если рассуждать шире, он приобрел статус уже вполне социально значимого явления.

Суть такова. Мурыгинцы, узнав о том, что в поселке станут работать и проживать 70 осужденных, выступили против такого соседства - как из соображений безопасности, так и из опасений, что осужденные займут рабочие места, которые могли бы достаться местным.

Но начнем все-таки с прошлого. Впервые участок исправительного центра в Кировской области был открыт в 2017 году в г. Кирово-Чепецке на базе колонии-поселения № 21. В 2021 году в 28 российских регионах (в том числе и в Кировской области) стартовал пилотный проект по созданию на базе промышленных предприятий исправительных центров для осужденных. Такое новшество ФСИН России и бизнеса имеет вполне благородные цели - социальная реабилитация людей через приобщение их к труду.

В сентябре прошлого года идею с энтузиазмом подхватили на Вахрушевской обувной фабрике: руководство крупной региональной компании подписало с УФСИН России по Кировской области договор о создании на предприятии участка исправительного центра для 50 осужденных к принудительным работам.

Наравне с местными рабочими

Я был на открытии УФИЦ, беседовал с генеральным директором ООО «Вахруши-Юфть» Сергеем Данеляном. Он тогда особо подчеркнул: «Мы - первые!». Правда, обувное предприятие и прежде работало с пенитенциарными учреждениями: в Перм­ском крае на базе одной из колоний шили заготовки для обуви, этим же занимаются в ИК-11 в г. Кирово-Чепецке.

- У нас ощущается нехватка рабочих рук, - говорил Сергей Данелян. - Не от хорошей жизни мы приглашали гастарбайтеров (теперь они все уехали на родину). Учитывая давние деловые связи с пенитенциарным ведомством региона, решили провести эксперимент: пригласить на работу осужденных, которые хотят честно и добросовестно трудиться, искренне встать на путь исправления.

Слова опытного руководителя дорогого стоят, тем более они были подкреплены конкретными действиями. Новое дело требовало иного подхода, даже с определенными финансовыми затратами. Но руководство предприятия посчитало: они будут ненапрасными и с годами непременно окупятся. Директор подчеркнул: «Новый проект - не разовый, он рассчитан на перспективу».

Что на предприятии сделали в первую очередь? Они отдали в безвозмездную аренду УФСИН помещение. Соответственно, за свой счет провели там ремонт, оборудовали спальные комнаты, помещение для приготовления пищи с современной бытовой техникой, санузел, душевые кабины. Даже установили телевизор с большим экраном. К тому же Центр оснастили техническими средствами контроля и надзора - без них никак.

Всегда под контролем

В УФСИН России по Кировской области разъяснили, что на сегодняшний день в регионе для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ создано два изолированных участка, функционирующих как исправительные центры. На предприятии в Мурыгино будут отбывать наказание осужденные со сроком от двух месяцев до пяти лет.

- Осужденные находятся под круглосуточным надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы (на рабочих местах и в общежитии). Выход за пределы ИЦ возможен только по разрешению руководства участка. За любые нарушения они будут направляться в места лишения свободы.

У осужденных к принудительным работам есть возможность общаться с родственниками, они получают заработную плату, погашают иски (возмещают потерпевшим имущественный вред, причиненный преступлением, погашают задолженность по кредитным и алиментным обязательствам). Самостоятельно обеспечивают себя питанием, одеждой, оплачивают коммунальные услуги, свободно распоряжаются имеющимися у них денежными средствами, т.е. учатся планировать свой бюджет. Принудительные работы - своего рода социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получать профессию, работу, восстановить социальные и родственные связи.

На мой взгляд, замечательное право: кто трудится добросовестно, не имеет взысканий и отбыл не менее одной трети срока наказания, может проживать с семьей в пределах муниципального обра­зования. Мне, как члену общественного совета при УФСИН, журналисту, работающему с уголовно-исполнительной системой долгие годы, новый проект импонировал: у людей, впервые оступившихся в жизни, появился хороший шанс.

Лучше гастарбайтеры?

…Но вернемся к конфликту, разгоревшемуся в п. Мурыгино. На местном предприятии «Киров-пейпер» (бывшей знаменитой бумажной фабрике «Красный курсант») тоже решили разместить 70 осуждённых. Ситуация, которая здесь возникла, весьма схожа с вахрушевской. Только на нехватку рабочих рук повлияли нынешние условия в современном обществе: многие рабочие мобилизованы на участие в специальной военной операции, другие ушли добровольцами.

На встрече с местными жителями директор предприятия Сергей Антонов пояснил:

- Вариантов у нас всего три. Один - закрыть фабрику, другой - пригласить работников из бывших союзных республик. Вариант размещения спецконтингента - наиболее оптимальный...

Представители пенитенциарного ведомства объясняли жителям поселка, что исправительные центры открываются по всей территории России с 2017 года. На территории Кировской области уже функционируют участки исправительного центра, в которых проживает и работает более 200 осужденных - в г. Кирово-Чепецке и в п. Вахруши. Проблем во взаимоотношениях между осужденными и местным населением не имеется. Осужденные к принудительным работам наряду с обычными гражданами трудоустроены на одних и тех же предприятиях, получают социальные услуги наравне с жителями, обращаются в учреждения здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования на общих основаниях. Помимо этого, данная категория не отличается по правовому статусу от других, осужденных без изоляции от общества, которые также проживают в социуме по соседству с жителями региона. А позиция - «пусть эта проблема будет у жителей других посёлков и городов» - абсолютно неконструктивна: страна-то у нас одна.

У каждого есть шанс

Казалось бы, вполне убедительные аргументы. Однако у местных жителей появились претензии. Они говорили из зала (позже давали интервью местным тележурналистам и другим СМИ), аргументируя так: мол, «не надо нам ваших урок», «они будут пялиться из окон на мою дочь» и «открывайте где угодно, но не в Мурыгино».

Наиболее компромиссным было бы заменить проживание для осужденных в центре посёлка (бывшем профилактории предприятия) на какое-то место на окраине. Поясняли, что через дорогу от здания находится детская площадка, Дом культуры, школа искусств, поблизости два дет­ских сада. Такое соседство детей и заключенных, по мнению местных жителей, плохо повлияет на подрастающее поколение, тем более, что разделять их будет только забор.

Гости объяснили, что осужденные будут находиться под круглосуточным надзором, но родителей их веский аргумент не убедил.

Будет ли компромисс?

Недавно я поинтересовался у жителей Вахрушей: повлияло ли соседство осужденных на жизнь в поселке?

Не услышал ни одного отрицательного комментария.

- Послушать народ мурыгинский, так можно подумать, что у них там местных зэков не проживает вообще, - говорили мне вахрушевцы. - У нас в поселке все спокойно.

Узнал мнения и на самом предприятии: не доставляют ли беспокойства прошлогодние «новоселы»? Оказывается, трудятся хорошо (даже зарплату в 40 тысяч получают), некоторые, уже освоив профессию, хотят после отбытия наказания остаться на предприятии. А сами работодатели ведут с руководством УФСИН России по Кировской области переговоры: планируют взять на работу еще некоторое количество осужденных.

В социальных сетях увидел комментарии в отношении мурыгинцев: «Чего привязались к осуждённым? Они же не маньяки - отбывают сроки по «легким» статьям. Кто-то оступился случайно. И вы не зарекайтесь от сумы и тюрьмы...»

Мне не хотелось бы читать мораль: каждый должен сам сделать выводы. У местных жителей, возможно, срабатывает советский стереотип: всех сидельцев надо держать за решеткой, чтобы света белого не видели.

Однако времена меняются, и люди вместе с ними. Те из осужденных, кто решил работать, никогда не станут «пялиться» из окон на чужих детей (как говорили на встрече мурыгинцы). У них свои семьи, дети, к кому они хотят вернуться на волю, продолжать жить и честно работать…

Впрочем, время рассудит. А вот в Мурыгино пока все по-прежнему неспокойно. Найдут ли компромисс?

Александр ШИРОКОВ.