МТС обеспечила связью предприятие одного из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений

МТС первой из операторов связи оборудовала цифровой инфраструктурой территорию филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирово-Чепецке – одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации и СНГ. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования внутри зданий на всем пространстве завода обеспечена устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС.

Филиал «КЧХК» расположен на площади двух квадратных километров. На территории предприятия находится большое количество толстостенных железобетонных зданий, крупных металлических сооружений и сложного оборудования химической промышленности. Чтобы обеспечить высокое качество связи и быстрый интернет в зданиях сложной архитектуры, а также на всей территории между зданиями комплекса, МТС разработала и реализовала техническое решение по размещению выносных секторов базовой станции. Разнесенное оборудование по всей площади предприятия позволило обеспечить скорость мобильного интернета и надежную связь в каждом уголке промышленного комплекса. Теперь сотрудники предприятия могут с комфортом пользоваться всеми привычными мобильными сервисами, оперативно решать производственные вопросы, а также всегда оставаться на связи с родными и близкими в течение рабочих смен.

«Задача улучшения качества корпоративной связи на рабочих местах возникла давно. Мы тщательно проработали этот вопрос, провели замеры качества и доступности сети по всей территории филиала. Были выявлены места со слабым сигналом. Совместно с компанией «МТС» мы смогли найти техническое решение. Сейчас все проблемные места обеспечены бесперебойной связью. Это поможет сохранить непрерывность бизнес-процессов, – прокомментировал Руслан Сабреков, главный энергетик филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

«Размещенное на предприятии телеком-оборудование МТС позволит в дальнейшем развивать инфраструктуру комплекса, внедряя передовые цифровые сервисы: устройства, работающие на базе интернета вещей для удаленного мониторинга оборудования, умную видеоаналитику, контролирующую соблюдение норм производственной безопасности, облака и многое другое. Благодаря качественной связи МТС на территориях крупных предприятий повышается оперативность в решении производственных задач, а скорость интернета будет оставаться высокой даже при максимальной загрузке сети. Мы искренне заинтересованы в развитии инструментов, которые направлены на рост и продуктивность бизнеса компаний в Кировской области. В дальнейшем МТС продолжит оцифровывать стратегически важные для региона промышленные объекты» - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Пахомов.