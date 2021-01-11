«Мосты» Деда Мороза. В Кировской области будут работать шесть ледовых переправ

Вот и январь. Дед Мороз уже основательно сковал льдом реки и озера. Скоро можно будет перебираться с берега на берег по ледовым переправам. Вот только нужно обязательно соблюдать при этом меры безопасности. О подготовке ледовых переправ и о правилах их эксплуатации рассказал заместитель начальника Центра ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) Главного управления МЧС России по Кировской области Михаил Погудин.

- В 2020 году в Кировской области функционировало пять ледовых переправ, хотя планировалось семь. Две так и не открыли, потому что не смогли «наморозить» необходимую толщину льда и отказались от их ввода в целях безопасности. Зима-2020 была достаточно мягкая, теплая, а процесс организации таких переправ достаточно трудоемкий. Лед приходится дополнительно намораживать, чтобы увеличить возможную нагрузку на переправу. При помощи мотопомпы делается проливка уже сформировавшегося льда для увеличения его толщины. В основном у нас переправы автогужевые, приспособленные для вывоза леса.

- Михаил Владимирович, а кто хозяева ледовых переправ?

- Как правило, это либо администрация муниципального района, либо организация, ведущая вырубку леса. Однако, чтобы предпринимателю организовать переправу, надо сначала получить разрешение от районной администрации. Далее собственник должен сообщить в ГИМС о намерении в данном месте открыть ледовый «мост» и предоставить ледовое сооружение нам на приёмку.

Правда, обычных мостов у нас в области достаточно. И не надо строить их изо льда, чтобы людям переправиться на другой берег. Исключение, к примеру, переправа под Котельничем. Вначале она организуется как пешеходная рядом с железнодорожным мостом через реку Вятку для сообщения с районом Затона. Кстати, толщина льда должна быть при этом не менее 25 - 30 сантиметров. А после заморозки рядом открывают и автомобильную переправу грузоподъемностью от пяти до двадцати пяти тонн.

Спасательные средства на щите

- Какие условия надо соблюсти при организации ледовой переправы?

- Прежде всего должны быть установлены информационные знаки как для пешеходов, так и для автолюбителей. К примеру, о допустимой скорости движения, о направлении: кто кого пропускает. Если это круглосуточная переправа, должен быть обозначен режим работы, установлено освещение с обеих сторон. А также - пункт обогрева, в котором находится ответ-

ственное лицо (дежурный). Постоянно необходим мониторинг толщины льда. Если весной она уменьшается, то соответственно и снижается нагрузка, вплоть до закрытия переправы.

- И вы это всё контролируете?

- Да, инспектора постоянно проводят осмотр переправ во время патрулирования, проверяют соблюдение правил их эксплуатации. К примеру, перед заездом на переправу обязательна высадка пассажиров. Они должны переходить через замерзший водоем по специальной полосе, обозначенной вешками. Кроме того, обязательно возле переправы на щите должны быть спасательные средства.

Этой зимой в Кировской области планируется ввести в эксплуатацию шесть ледовых переправ: в Арбажском, Котельничском, Лебяжском районах по одной переправе и три в Уржумском районе (Тюм-Тюм, Русский Турек и Цепочкино). Примерный срок их открытия - конец января. Кстати, в Котельниче пешеходная переправа уже открыта, сейчас идет наморозка автомобильной. В прошлом году из-за теплой зимы переправы были открыты только в феврале.

Сейчас совместно с заинтересованными органами проводится подготовка к оборудованию ледовых переправ. Главам муниципальных образований, где располагаются понтонные (наплавные) или деревянные мосты, рекомендовано проверить их готовность к эксплуатации в зимний период, а также оборудовать ледовые переправы. Сотрудники ГИМС МЧС России по Кировской области совместно с сотрудниками полиции, органами местного самоуправления патрулируют местность для обеспечения безопасности людей на водоемах в местах зимней рыбалки и массового выхода людей на лед зимой.

Без ЧС

Кроме того, региональным законом «Об административной ответственности в Кировской области» предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах региона. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на физических лиц - в размере до трёх тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

Необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах и не переправляться через реки, где не оборудованы переправы. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит, на котором помещается информация о том, какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по переправе, какой интервал движения и какую скорость необходимо соблюдать, а также другие требования, обеспечивающие безопасность на переправе.

Также постановлением правительства Кировской области от 13 июня 2006 года утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах в Кировской области: на переправах запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и для других целей, а также переезжать водоём в необорудованных местах.

- Как часто бывают ЧС на переправах?

- В Кировской области уже на протяжении многих лет несчастных случаев на переправах не было.

- Это заслуга в том числе и инспекции по маломерным судам?

- В первую очередь - организаторов переправ, подходящих к этому ответственно. Конечно, и инспектора во время приёмки тщательно проверяют соблюдение всех требований и только после этого подписывают акт технического освидетельствования переправы. Кстати, в 2021 году вводятся новые правила пользования переправами и наплавными мостами (приказ № 731 от 30 сентября 2020 года). Согласно им, собственник за 10 дней до ввода переправы в эксплуатацию уведомляет инспекцию об этом путем подачи заявления-декларации в то подразделение ГИМС, где она расположена. Тем самым он уведомляет, что организовал переправу с соблюдением всех требований безопасности и ГОСТа. С 1 октября 2021 года инспектор не будет составлять акт технического освидетельствования. Сейчас вся ответственность за эксплуатацию переправы возлагается на «хозяина» переправы, а не на инспектора.

- Однако контроль остаётся?

- Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в форме патрулирований, которые зимой бывают практически ежедневно. В январский график уже включены места, где откроются ледовые переправы. И сейчас инспекторы следят за ходом их организации, периодически замеряя толщину льда. Процесс под контролем. По принципу: доверяя - проверяй!

Интервью взяла В. Георгиева.