Москвич возглавил новую укрупнённую муниципальную управляющую компанию г. Кирова

Ох и намучились же кировчане с управляющими компаниями. Не все, конечно, но немалая их часть. Жалобы на неудовлетворительную работу УК появляются с такой частотой, что создается впечатление о полном отсутствии порядка в городском коммунальном хозяйстве. А без него, точнее, без удовлетворительной его работы жить в большом городе просто невозможно. И там, где «управляйки» не справляются, возникают очаги напряженности, недоверия к власти, формируется неблагоприятный общественный фон.

За последние годы в Кирове чем только не отметились недобросовестные поставщики коммунальных услуг. И аварии в подвалах не ликвидировали, и снег во дворах не убирали, и крыши не чистили, и подъезды не ремонтировали, и протечки крыш не устраняли. И этот список можно продолжать дальше.

В результате такого бездействия люди по нескольку дней оставались без воды, не имея возможности даже сходить в туалет. В подъездах стояла сырость и вонь. Ну и, конечно, самыми вопиющими случаями были сходы льда с крыш на головы горожан. Даже со смертельным исходом.

Нужно ли говорить о том, что такое положение дел никого не устраивало, кроме руководителей УК, регулярно получающих деньги от кировчан за свое бездействие?

В число проблемных УК входили не только частные предприятия, но и муниципальные. Особенно много нареканий вызывала Управляющая компания Ленинского района, которая была учреждена кировской горадминистрацией. Но и другие от нее не отставали. Итогом такой бездарной работы муниципальных коммунальщиков стало банкротство компаний. Но на смену им пришла вновь возникшая Единая управляющая компания (ЕУК) города Кирова. А ее руководителя не так давно представили городским депутатам. Будет ли толк от этой новой структуры?

Москвич в вятском ЖКХ

Единая управляющая компания создана ООО «Вяткомторг» и АО «Гордормостстрой» (ГДМС). Оба учредителя представляют собой муниципальные предприятия, то есть принадлежат администрации г. Кирова.

Компания была зарегистрирована в феврале этого года. В ее ведение перешли дома, которые до этого обслуживали УК Ленинского района и МУП «Центральная коммунальная служба» (МУП «ЦКС»). Последнее объявило о своем банкротстве. В результате новая «управляйка» получила в ведение около 1200 многоквартирных домов.

С 15 июля этого года руководителем ЕУК назначен Виктор Тарасов. До своего приезда в Киров он работал в Москве и Московской области. Последние шесть лет - в сфере коммунального хозяйства. Владелец трех московских УК. Имеет опыт муниципальной службы.

По словам Виктора Тарасова, на работу в кировское коммунальное хозяйство его пригласили и он согласие дал, но до сих пор поддерживает контакт со своим московским бизнесом. Киров ему понравился, и он собирается перевезти сюда свою семью.

Новый директор, как рассказал он сам, уже успел обойти 80 процентов домов в Юго-Западном микрорайоне, которые обслуживает Единая УК. Из своих первых впечатлений он сделал вывод, что первоочередными задачами выступают решение проблемы «домов-паровозов» (о ней не так давно писал «Вятский край»), где плата за отопление взимается не по счетчику, а по нормативу, улучшение ситуации с вывозом мусора и ликвидация незаконно установленных препятствий на въезде во дворы.

По словам руководителя, вверенная ему УК возьмет на себя обязательства УК Ленинского района, а также накопленные ею деньги клиентов.

На переходном этапе Виктор Тарасов уже столкнулся с тем, что другие управляющие компании под шумок пытаются «отжать» себе обслуживание некоторых многоквартирных домов (МКД). Особенно тех, которые являются перспективно прибыльными. Однако новая муниципальная УК противодействует таким попыткам всеми имеющимися у нее силами.

По версии Тарасова, осталось «перетянуть на свою сторону» еще порядка 50 МКД.

С задачей не справились

То, что новая муниципальная управляющая компания столкнется с недоверием к ней со стороны горожан, было вполне предсказуемо. Негативный шлейф работы УК Ленинского района дал о себе знать. А о том, что недовольства ею было немало, не написал только ленивый. Но «Вятский край» не из их числа. Мы неоднократно знакомили читателей с проблемами этой УК. Благо данных для этого было достаточно.

УК Ленинского района существует с 2008 года. За это время она не раз перерегистрировалась и меняла учредителей, оставаясь в целом под контролем городской администрации. За свою историю УК сумела накопить многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов, в частности перед энергетическим холдингом «Т Плюс».

Жильцы домов, которые обслуживала эта компания, также не раз жаловались на то, что она не выполняет взятые на себя обязательства. Например, в 2018 году на нее пожаловались жильцы «сиротского дома» по ул. Павла Корчагина, 60-б. Конфликт возник из-за вывоза мусора. В дело пришлось вмешаться детскому омбудсмену Владимиру Шабардину. Лишь после этого ситуацию удалось урегулировать.

Сегодня УК Ленинского района находится в состоянии банкротства. Назначен конкурсный управляющий.

Причины, по которым эта УК «дошла до жизни такой», обсуждались много раз. В частности, говорилось о негативной роли одного из ее директоров - Дмитрия Никулина. Но большая часть выводов строилась на догадках и непроверенных данных. Истинная причина вскрылась лишь после того, как Никулин был арестован и привлечен к суду. Его показания на суде по делу «Электронного проездного» раскрыли корни всех бед компании, а именно - использование ее в качестве инструмента для получения выгоды бывшим главой города Кирова Владимиром Быковым.

Вот только понимание подоплёки банкротства никак не помогло самой компании. Так же как всё это не добавило позитива в отношение к ней кировчан.

Не так заметна, но не менее негативна оказалась и деятельность другого муниципального предприятия города Кирова - МУП «ЦКС». Когда в мае 2019 года его проверила городская контрольно-счетная палата (КСП), то выяснилось, что МУП «ЦКС», может быть, в меньших масштабах, чем УК Ленинского района, но также генерирует убытки.

В тот период кировская КСП еще предполагала, что ЦКС сможет выпутаться из долгов, но чуда не произошло. МУП разорилось и объявило себя банкротом.

Надеяться можем?

Во всей этой истории с банкротствами одних коммунальных компаний и появлением других важно понимать, что и ЦКС, и УК Ленинского района играли важную роль в сфере ЖКХ областного центра. Они обслуживали дома, за которые не хотела браться ни одна частная управляющая компания, - ветхие, в проблемных районах, требующие солидных финансовых вложений в их содержание. Сейчас все они лягут обременением на Единую УК.

Справится ли новая компания с таким грузом, остается под вопросом. Конечно, если не тянуть из нее деньги в свой карман, если ввести режим жесткой экономии, если урезать зарплаты топ-менеджерам, то чем чёрт не шутит.

Вот только весь последний опыт работы «варягов» в муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях Кирова свидетельствует о том, что надеяться на них не стоит. Вспомним хотя бы, как бесславно закончилась годичная карьера Андрея Менькина на посту руководителя Дирекции дорожного хозяйства. Да и преемники его не смогли продержаться на должности более года.

Или другой приезжий из московского региона - Леонид Лобов, назначенный в феврале 2018 года директором ГДМС. Казалось бы, человек, который до приезда в Киров отработал несколько лет в учреждениях ЖКХ и дорожного хозяйства г. Москвы, должен был блестяще показать себя. Ан нет. Все произошло с точностью до наоборот. Снежная зима 2018/2019 года стала кошмаром для городских улиц. По некоторым из них после снегопадов движение полностью останавливалось, так как дорожная техника не успевала их чистить.

Таким образом, у кировчан нет резона смотреть на перемены в ЖКХ с оптимизмом. И это не связано с мрачным характером вятских людей. За всем этим стоит всего лишь негативный жизненный опыт.

Иван ТРОФИМОВ.