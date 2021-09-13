Мор, пена и вонь… Что происходит с малыми реками в Кировской области?

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Мостовица, Медянка, Хлыновка… Информация о различных ЧП на этих и других малых реках приходила минувшим летом с настораживающей, если не сказать пугающей регулярностью. Наибольшую активность в таких случаях проявляли представители Общероссийского народного фронта. Оперативно направлялись запросы в природоохранную прокуратуру, откуда даже приходили ответы, подтверждающие факты нарушения законодательства, виновникам грозили строгими мерами. Однако не проходило и месяца, чтобы на очередной малой реке области вновь не случалось ЧП.

Сотни мёртвых карасей

В начале августа члены садоводческого товарищества «Автомобилист», расположенного в черте города Кирова, рядом с которым протекает малая река Мостовица, обнаружили на ней массовый мор рыбы - сотни мерт­вых карасей всплыли на по­верхность. Кроме того, река приобрела специфический запах горюче-смазочных мате­риалов, на поверхности воды появились маслянистые разводы.

- Мы боимся за свое здоровье. Дело в том, что на берегу реки установлена насосная станция, которая качает воду к домам нашего СНТ, а их более сорока. И в соседнее товарищество «Искож», где около двухсот домов. Мы поливаем этой водой урожай, моем посуду и другое. А раз погибла рыба, значит, вода загрязнена, - рассказывали тогда садоводы.

По их словам, они и раньше не раз замечали в реке мертвую рыбу, но не в таком огромном количестве. Мор рыбы был в начале лета и в прошлом году, также на берегу видели трупы уток.

- Мы взяли пробы воды самостоятельно, чтобы понять, что стало причиной мора рыбы, и чтобы иметь свои, независимые, результаты. По ряду показателей нам стало понятно, что подозрения местных жителей имеют под собой основания, - сообщили в региональном штабе ОНФ.

Как показали результаты анализов, в пробах, взятых из трубы предприятия, был повышен уровень pН, а также ортофосфатов, что могло быть вы­звано сбросом щелочи: она используется в производственном цикле ряда предприятий. Как считают специалисты, это может быть результатом преступной экономии или банальной человеческой халатности: перед сбросом щелочь необходимо нейтрализовать. В большой концентрации эти вещества могут вызвать мор рыбы.

После общественного резонанса, который сопровождал эту тему с самого начала, представители областного министерства охраны окружающей среды дополнительно обследовали территорию вблизи садоводческих товариществ.

- В районе проезда Колесникова установлен сброс сточных вод с территории огороженной промышленной площадки на землю в направлении реки Мостовица, а также размещение жидких отходов вблизи пром­площадки. Отобраны пробы сточной и поверхностной воды реки. В исследуемых пробах выявлено наличие загрязняющих веществ. В настоящее время природоохранной прокуратурой начата проверка предприятия, осуществляющего сброс отходов, - сообщили в министерстве.

Зелёная вода

В конце июля помутнела и приобрела специфический запах вода в реке Медянка. Кроме того, берег и растения оказались покрыты непонятной слизкой субстанцией. Это зафиксировали на камеру мобильного телефона местные рыбаки.

- Мы переживаем за Медянку, так как в ней купаются наши дети. На реке рыбачат жители поселка, ловят там щуку и окуней. И неизвестно, что сбрасывают в воду. Можно ли вообще есть рыбу из этой реки и можно ли в ней купаться? - задаются вопросами местные жители.

Люди предполагают, что в реку сливают неочищенные стоки, так как мутная вода впадает в Медянку через трубу, которой пользуется одно из местных предприятий. Жители отмечают, что подобные сбросы в реку были в конце июня текущего года, а также осенью прошлого.

Аналогичную картину увидели жители областного центра на реке Хлыновка. Ее вода в районе улицы Социалистической изменилась в середине июля - стала грязной, приобрела неприятный запах и начала пениться.

- Мы живем рядом с этой речкой, окна выходят прямо на Хлыновку, поэтому замечаем все изменения в воде. Думаем, что в нее сливают неочищенные стоки. И это происходит не в первый раз, - рассказали люди.

К примеру, подобная ситуация была и в феврале текущего года, и осенью прошлого.

- Традиционно с наступлением лета увеличивается количество жалоб на сброс неочищенных стоков в реки Кировской области. В большинстве случаев виновниками оказываются организации, имеющие официальное разрешение на использование водного объекта. При этом стоки они должны очищать до нормативных значений, но никто этого не делает, потому что эта работа требует серьезных вложений в модернизацию очистных сооружений. Это серьезная системная проблема, - рассказали в ре­гиональном штабе ОНФ.

Однако в случае с загрязнением Хлыновки ситуация оказалась иной. Природоохранная прокуратура установила, что загрязненные стоки попадали в речку из трубы пред­приятия, у которого вообще не было разрешения на использование этого водного объекта. В отношении виновника возбуждено дело об административном правонарушении.

Вредоносные «Дороничи»

Что еще настораживает в подобных сообщениях, независимо от того, исходят они от активистов ОНФ или из правоохранительных органов, - так это традиционно расплывчатая формулировка: «Одно из местных предприятий» - без кон­кретного названия и имен собственников и руководителей. Может, еще и поэтому они не боятся ответственности?

Единственным пока исключением стала история с массовой гибелью рыбы в реке Чахловица. На загрязнение реки садоводы жаловались и в 2018-м, и в 2020 годах, а вообще, по словам жителей района, эта проблема возникла еще в 2015 году.

В конце концов установили, что грязные сточные воды, в которых было найдено превышение аммония, фосфата, нефтепродуктов, железа и других загрязняющих веществ, сбрасывало ООО МЦ «Дороничи». После вмешательства природоохранной прокуратуры компания возместила ущерб, нанесенный реке Чахловица.

При этом, как сообщили в ОНФ, в 2015 году предприятие ООО МЦ «Дороничи» получило от министерства охраны окру­жающей среды официальное право пользования водным объектом. После это разрешение было продлено, несмотря на многочисленные жалобы местных жителей и общественников, а также на многочисленные штрафы этому агропредприятию за несоблюдение требований по очистке стоков. Одни из последних - в феврале текущего года на общую сумму 480 тыс. рублей.

Несмотря на это, летом Чахловица снова приобрела зеленый цвет, появился неприятный резкий запах навоза. Активисты ОНФ направили очередное обращение в министерство охра­ны окружающей среды. В июле в отношении «Дороничей» возбудили дело по факту повторного нарушения за очередной слив неочищенных стоков.

- Мы все понимаем, что очередной штраф не решит проблему. Так же как не решил он ее и в Котельниче, где местные предприниматели из Китая сливают ядовитые стоки в местную малую реку. Нужны более жесткие меры со стороны уполномоченных органов, - сообщили в ОНФ.

Напомним, за слив неочищенных стоков максимум, что может получить предприятие-нарушитель, - это сто тысяч рублей штрафа. Возможно, правда, и приостановление дея­тельности на три месяца. А что дальше?

Предостерегут ли эти меры воздействия данное предприя­тие от дальнейшего нанесения экологического ущерба - вопрос остается открытым. Возможно, если местные жители будут столь же бдительны и каждый раз, заметив изменения цвета воды, будут сигнализировать в контролирующие органы, то предприятию-нарушителю будет дешевле решить проблему очистки стоков, чем регулярно платить штрафы. Возможно…

Роман ПЕРМИНОВ (по материалам регионального штаба ОНФ).