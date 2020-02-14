Молодые и амбициозные лидеры. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: newsler.ru
Любая сфера общественной жизни нуждается в грамотных управленцах, уверены представители власти. Чтобы выявить молодых и амбициозных кандидатов на ответственные должности, проводится открытый конкурс «Лидеры России». В этом году 12 представителей Кировской области стали участниками полуфинала конкурса в ПФО. Всего от Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок.
По итогам конкурсного отбора будут выявлены 300 участников, которые получат приглашение на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Сочи, а также грант в размере 1 млн. рублей на обучение по лучшим программам повышения квалификации.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Федеральный конкурс «Лидеры России» – это:
- очередная PR-кампания власти
- действующий социальный лифт
- непонятные для народа игры
Голосуйте на сайте «ВК»!
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