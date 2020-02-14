Молодые и амбициозные лидеры. Ваше мнение!

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Любая сфера общественной жизни нуждается в грамотных управленцах, уверены представители власти. Чтобы выявить молодых и амбициозных кандидатов на ответственные должности, проводится открытый конкурс «Лидеры России». В этом году 12 представителей Кировской области стали участниками полуфинала конкурса в ПФО. Всего от Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок.

По итогам конкурсного отбора будут выявлены 300 участников, которые получат приглашение на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Сочи, а также грант в размере 1 млн. рублей на обучение по лучшим программам повышения квалификации.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Федеральный конкурс «Лидеры России» – это:

- очередная PR-кампания власти

- действующий социальный лифт

- непонятные для народа игры

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