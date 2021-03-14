«Мисс ГТО» Кировской области работает в филиале «КЧХК»

Сотрудница филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Елена Сорокина стала победителем конкурса «Мисс ГТО» Кировской области.

В конкурсе могли принять участие женщины в возрасте 18-49 лет, сдавшие нормы, соответствующие VI, VII или VIII ступеням подготовки. На первом этапе девушки представляли визитные карточки в социальных сетях, где рассказывали о своих спортивных достижениях и о своем пути в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Второй этап включал зрительское голосование. Елена Сорокина лидировала уже по его итогам. Отрыв от других участниц был больше 150 баллов.

В финале конкурса необходимо было проверить свои силы в трёх испытаниях ГТО: наклон вперед, стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; поднимание туловища на пресс за одну минуту. Елена Сорокина показала высокий результат.

Принять участие в конкурсе Елену подтолкнули интерес к новому и желание проверить свои возможности. О соперницах она отзывается только положительно и считает своими единомышленниками, потому что спорт – неотъемлемая часть жизни всех участниц.

– Каждая на своём примере, представляя визитки, показала, насколько важно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, быть активным и физически развиваться. Нормативы выполнить по силам каждой из нас, но финал конкурса требовал продемонстрировать максимально возможный результат. Все финалистки были достойны. Надеюсь вдохновить кого-то своим примером. Желаю всем не останавливаться на достижении знака ГТО, а заниматься физической культурой и спортом на постоянной основе, а комплекс ГТО используйте для контроля своих физических качеств, – рассказала Елена Сорокина.