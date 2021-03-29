Мир из окна турпоезда «Кировчанин». Вчера и сегодня путешествий по стране

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Недавно ОАО «РЖД» объявило о том, что в рамках программы развития внутреннего туризма будут запущены так называемые круизные поезда.

На сайте компании «РЖД Тур» уже выложены маршруты путешествий. К примеру, из Москвы можно отправиться в ретротур «Императорская Россия». Это двухнедельное путешествие по маршруту Москва - Казань. А можно побывать и на родине Сергея Есенина - в селе Константиново с заездом в Рязань. Есть и детские маршруты: «Навстречу сказке». Ребят ждет незабываемая поездка в вотчину Деда Мороза в Великий Устюг, а также они посетят терем Снегурочки в Костроме.

Вот только, чтобы кировчанам отправиться в железнодорожные круизы, надо вначале добраться до Москвы или Санкт-Петербурга. Из Кирова турпоезда пока не ходят. А между тем еще в 1970-е годы туристические путешествия на поездах были очень востребованы. И многие кировские семьи и целые школьные классы смогли побывать в самых разных городах страны.

Как правило, в такие путешествия отправлялись в каникулы. Помню, и я в девятом классе на Новый год в Нижний Новгород на турпоезде поехала. Впечатлений масса! Очень весело было. Многие ребята показывали свои таланты: пели песни по радио, читали стихи. В Нижнем побывали на ёлке с Дедом Морозом и даже подарки получили. А еще - в цирке посмотрели ледовое шоу… Красотища необыкновенная.

А вот что рассказали о своиих путешествиях на туристических поездах кировчане.

По Золотому кольцу

Юрий Гагаринов, руководитель ТО «Престиж»:

- Организовывала эти поездки фирма «Кировтурист». Была дирекция туристического поезда в составе руководителя, доктора, ответственного за культурно-массовую работу. В частности, я этим занимался и музыкальный работник. С нами, как правило, ездил баянист. И мы с ним ходили по вагонам, проводили разные мероприятия: викторины, конкурсы…

В каждом поезде есть радиорубка, и мы делали специальные радиопередачи для наших туристов. Два раза в сутки. Поздравляли с днем рождения, рассказывали о предстоящей программе. Отправлялись в поездки по школам. Помню, что с нами ездили ребята из 16-й школы, 20-й. Причем вагон делился на две половинки, также по школам. Обычно ребят сопровождали учителя, по два педагога от учебного заведения.

Садились мы в поезд в Кирове. Приехав в Москву, гуляли по городу. Посмотрев культурную программу, отправлялись дальше по маршруту. Обычно на туристическом автобусе на экскурсии по городам ездили.

- Юрий Георгиевич, а в каких городах вам удалось побывать?

- Особенно мне запомнились поездки в Брест (посетили Брестскую крепость), Ригу, Одессу. В пещерах Урала побывали, ребятам они очень понравились. По Золотому кольцу незабываемая поездка была, а также по городам Прибалтики, Украины.

- Как питание ребят было организовано?

- Обедали обычно в городе, в который приезжали, а завтракали и ужинали - в поезде.

- А для взрослых такие путешествия тоже были или только для детей?

- Обычно старшеклассники в эти туристические поездки ездили. С пользой каникулы проводили. Как приедем в новый город, экскурсионный автобус уже ждет. Сначала экскурсия по программе, но и свободное время давали. В Одессе, например, ребята успевали и в море покупаться. Конечно, везде их сопровождал медицинский работник. Кстати, мы ездили командой, все друг друга хорошо знали. Руководителем обычно был Михаил Александрович Долгополов, в то время - председатель бюро «Спутник», а врачом поезда - Михаил Геннадьевич Соломенников. Сопровождающие учителя всё время менялись. Однажды с нами поехала учитель Наталья Сергеевна Спирова.

О той поездке сама Наталья Сергеевна с удовольствием вспоминает до сих пор.

«Изюминки» городов

Наталья Спирова, учитель школы № 24:

- Впервые я отправилась в турпоездку на поезде в 1974 году, ещё школьницей. Только что перешла в седьмой класс. Моя мама работала на мебельной фабрике. А детям лучших работников от профсоюза давали турпутевки. И вот я поехала в путешествие по маршруту Ярославль - Владимир - Горький - Казань. Это было «прикольно». Ночью мы в поезде, а днем - на экскурсиях по городам. Посещаем достопримечательности, музеи. Фотографируемся. У меня есть фото на фоне памятника поэту Мусе Джалилю. Меня настолько эта экскурсия впечатлила, что я долго еще после поездки читала его стихи.

Потом, уже работая в школе, я повезла своих восьмиклассников в Пермь. Это были весенние каникулы. Собирали же детей из разных районов области по группам. Вы знаете, как было весело! Утром тебя будит бодрый голос по радио: «Уважаемый турист, сегодня мы прибываем в такой-то город…» И сообщается вся программа. Мы в поездах даже конкурсы проводили между делегациями. Например, конкурс стихов. Брали от каждой группы по человеку, шли в радиорубку. Ребята читали стихи, а потом их оценивали, даже голосование было. В общем, всё супер! Понятно, что в каждом городе свои «изюминки».

Интересно, что дети в этих поездках практически не болели: им не до этого было. Мы старались соблюдать режим, а главное, всех ребят подружить, чтобы им было комфортно. Поэтому кроме всевозможных викторин и конкурсов у нас даже дискотека была. И проводницы нам разрешали их проводить.

- В вагоне-ресторане?

- Нет, конечно, с детьми мы туда не ходили. Да и незачем было. По утрам, приехав в незнакомый еще город, первым делом шли на завтрак. Нас заранее распределяли по столовым. Турагентства тогда работали очень четко. И поездки на поезде «Кировчанин» всем нравились.

- Сейчас собираются железнодорожные круизы летом открывать, и это подается как новшество.

- Да всё новое - это хорошо забытое старое. Без опоры на опыт ничего нового не создашь. Всё это уже было. Мы не просто ездили по городам и весям, а даже работали. Набирали трудовые бригады из желающих. Например, мы ездили с ребятами в Краснодар, Геленджик на уборку фруктов. С утра пораньше ходили на работу, чтобы солнце не напекло, завтракали, и снова нас везли на виноградные или персиковые плантации. А после обеда - на море. Домой приезжали загорелые и довольные, с фруктами и денежками.

Это были очень добрые, хорошие времена. Родители хотя жили и небогато, но находили возможность своих детей в такие поездки отправлять. А сейчас - всё дорого. Турпоезда были из шестнадцати - восемнадцати вагонов, вряд ли сейчас столько туристов наберешь. Да и современных детей не привлекают такие города, как Владимир.

Мы-то с удовольствием ездили по Золотому кольцу: Ярославль, Владимир, Горький, Казань. Помню, Владимир вообще очаровал нас. Такая красота! Я еще школьница тогда была, и мы все старались пробежать под золотыми воротами… А сегодняшних детей, к сожалению, ничем не удивишь.

В. Георгиева.

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