Минтранс Кировской области вышел в рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Наверно, многие, кто идет на железнодорожный вокзал станции Киров, непременно пересекают Привокзальную площадь, где прохожих всегда окликают водители маршруток, следующих (если судить по бумажным указателям на лобовом стекле, а чаще - и без оных) в любой населенный пункт области. Не раз услугами предприимчивых перевозчиков пользовался и я: казалось, это дешевле, быстрее, без дополнительных проблем (очереди в кассы, покупка билетов и т.д.).

На автовокзале активные «водилы» стоят прямо у касс, предлагая свои услуги. Могут еще и компанию попутчиков найти (вместе - дешевле), квитанцию выдать (если, к примеру, вы командировочный).

Иногда думаешь: да и наплевать на собственную безопасность, на отсутствие всяких страховок, зато без многочисленных надоедливых автобусных остановок у каждой деревни, стоящей на трассе.

Утро, нелегалы…

9-00, остановка на ул. Московской, 174 (напротив Metro). Здесь оживленное место: одна за другой подъезжают маршрутки, машины такси различных агентств.

Они-то, собственно, и стали объектами пристального внимания сотрудников министерства транспорта Кировской области, Управления ГИБДД УМВД России по г. Кирову и Ространснадзора. Представители этих ведомств в морозное февральское утро проводили очередной рейд по выявлению нелегальных перевозчиков.

Я пришел ранее назначенного для сбора журналистов времени. Стоял в сторонке, наблюдал за работой контрольно-надзорных органов.

Проверяющие остановили такси с известным в городе номером. Сотрудники ГИБДД проверили документы. Оказалось, нарушения в работе водителя обнаружились сразу же. Он не прошел медосмотр, на автомобиле отсутствовали опознавательные знаки. Я слышал разговор таксиста с инспектором ДПС.

- Я как раз еду на медосмотр.

- Почему без «шашечек»?

- Не успел прикрепить.

А вот другой водитель такси - Михаил, которого также «припарковали» для проверки.

- Я действующий самозанятый предприниматель, можно так сказать, то есть плачу налоги и в то же время по нынешним законам не имею права оказывать услуги. Закрыл ИП, но работаю, меня за это штрафуют.

В центре внимания - еще одно маршрутное такси с бумажным указателем на стекле: «До с. Бахта». Нарушения те же: нет картографической схемы маршрута, информации для пассажиров. К тому же у всех водителей, кого остановили для проверки, не имелось и масок, между тем санитарный режим никто не отменял и соответствующие ограничения - тоже.

Спросил у одного из тех, на кого оформляли протокол об административном правонарушении (назвался Вадимом):

- Вы же знаете, что сейчас к таксистам особые требования, а всё равно нарушаете?

- Заметьте: нарушения устранил сразу же! Все таблички повесил. А боимся мы проверок или нет, судите сами: нам надо семьи кормить. Прошлый год вообще для многих из нас стал катастрофическим. Люди никуда не ездили, сидели в самоизоляции. Денег - крохи. А как жить? Жену уволили (кафе прекратило работу по тем же причинам)… Теперь люди стали активнее куда-то ездить. Ну а проверки? Это их работа.

Ответы других водителей тоже не отличались разнообразием: говорили, что надо жить, одевать детей. А недостатки, по мнению таксистов, есть в любой работе. Сегодня, видимо, им не повезло.

Рейд за рейдом

Недавно министерство транспорта Кировской области подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за работой такси за прошлый год. Рейды по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси проводились совместно с УГИБДД по Кировской области.

Так, согласно информации, министерство провело 48 рейдов - в Кирове, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Кумёнском, Слободском и Омутнинском районах.

В ходе рейдов проверили 264 автомобиля, которые занимались перевозкой пассажиров и багажа. Из них разрешение на перевозку людей имелось только у 162-х, остальные 102 водителя такси оказывали услуги без соответствующего разрешения. Информацию о них передали в УМВД России по Кировской области для принятия мер в рамках компетенции.

- По результатам контрольно-надзорной деятельности министерство составило 92 протокола об административном правонарушении. Нарушения зафиксированы по таким пунктам: несоблюдение требований доступности транспортных средств для инвалидов, правил перевозок, не проводился предрейсовый медосмотр водителя или не проверялось техническое состояние автомобиля, не имелось информации о водителе и об организации, которые выполняют перевозку пассажиров. Были и другие нарушения, - рассказали в минтрансе.

За прошедший год министерство вынесло 44 постановления по делам об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 215 тысяч рублей. В том числе вынесено 25 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Как отметили в пресс-центре правительства Кировской области, рейды по выявлению нелегальных такси проводятся по поручению председателя правительства региона Александра Чурина. Составлен ориентировочный график проверок на 2021 год. Вопрос выявления нелегальных перевозчиков находится на особом контроле регионального министерства транспорта.

Что нарушил?

Сотрудники ГИБДД и минтранса оформляли очередной протокол о нарушениях, искали понятых, вели профилактическую беседу с водителями. О целях очередного рейда рассказал начальник управления организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области Владимир РЕПИН.

- Владимир Анатольевич, что проверяете у водителей?

- Разумеется, в первую очередь смотрим наличие разрешительных документов на осуществление перевозок пассажиров, а также прошел ли водитель предрейсовый медицинский осмотр.

- Я обратил внимание на то, что взгляды проверяющих нацелены и на сам автомобиль.

- Да, безусловно, в центре внимания - его техническое состояние, а также наличие на транспортном средстве, которое используется в качестве легкового такси, опознавательного фонаря и цветографической схемы. В салоне для пассажиров должна быть информация о перевозках.

- За первый час работы (наблюдал в стороне) сотрудники выявили нарушения у четырех транспортных средств, у двух - грубые нарушения. Какие?

- Действительно, сегодня у двух перевозчиков отсутствовали карты маршрута регулярных перевозок. Еще у двух не было цветографической схемы легкового такси, информации для пассажиров, а также обязательной страховки пассажиров и необходимого водительского стажа для их перевозки, что чревато серьезными последствиями в случае ДТП или в иных сложных ситуациях, которые могут появиться в пути. На водителей составлены протоколы, они будут привлечены к административной ответственности.

- Какие советы можно дать в таких случаях?

- Для того чтобы предотвратить нарушения, министерство рекомендует индивидуальным предпринимателям и организациям своевременно проводить ремонт транспортных средств, заключить договоры на проведение предрейсового контроля состояния техсредства перед выездом на линию и медицинского обследования водителей, а также усилить контроль за сотрудниками, на которых возложено исполнение соответствующих служебных обязанностей.

- Понятно, что такие рейды не для галочки…

- Их главная цель - не просто наказать нарушителей, а повысить безопасность дорожного движения, перевозки пассажиров и побудить перевозчиков соблюдать установленные требования.

- А если у человека экстренная необходимость - надо срочно поехать куда-то?

- Даже несмотря на такие ситуации, министерство транспорта Кировской области призывает жителей региона пользоваться услугами официальных перевозчиков. Это прежде всего обеспечит безопасность для здоровья и жизни пассажиров.

Кроме того, рекомендуем обо всех нелегальных перевозчиках сообщать нам или в органы полиции.

Александр ШИРОКОВ.

P.S. Санкции за отсутствие карты маршрута регулярных перевозок предусматривают административный штраф в размере от пяти до 300 тыс. рублей, если нет цветографической схемы легкового такси - от трёх до 50 тыс. рублей, необходимого водительского стажа для перевозки пассажиров - от 20 до 100 тыс. рублей, за отсутствие страхования пассажиров - от 40 тыс. до одного миллиона рублей.

Однако водители, с кем беседовал в ходе рейда, говорили, что, какие бы штрафы ни были, они мало кого останавливают.

Доля таксистов, так или иначе работающих с нарушениями, сейчас очень высока. По оценке экспертов из ассоциации «Национальный совет такси», число таксистов-нарушителей в некоторых регионах доходит до 90 процентов.

Встречаются самые различные варианты нарушения закона. Например, разрешение на работу в такси получено, но аннулировано, не был проведён медосмотр водителя перед выходом на работу, автомобиль не прошел ежедневный техосмотр. Или разрешение получено, но таксист не трудоустроен в компании и не является предпринимателем. По оценке экспертов, последняя ситуация распространена больше всего.

…Когда мы на машине минтранса возвращались после рейда, сотрудники ведомства то и дело обращали мое внимание на встречные автомобили такси: «Вот у них нарушение, у того - тоже...» О некоторых тут же передавали информацию сотрудникам ГИБДД, всё еще работавшим в тот день по нелегалам.

Я же подумал: а может, и действительно стоит прислушаться к моим спутникам? Поспешишь, остановишь водителя с сомнительной репутацией, без опыта вождения - и… окажешься в лучшем случае на больничной койке. Спросить-то не с кого. И претензии предъявить кому-либо тоже проблематично.

Подумал-подумал и решил: буду ездить на общественном транспорте. Спешка - себе дороже!..

Кстати. Если вы попали в ДТП в такси, первое, что следует сделать обязательно, - попросить чек или квитанцию строгой отчётности, советуют юристы. Они потребуются вам для подтверждения факта использования услуг данного такси и для составления претензии о добровольном возмещении.

Кроме того, следует взять распечатку у своего сотового оператора, чтобы отследить факт того, что вы вызывали авто со своего телефона, и время вызова такси. Чаще всего приходит СМС о том, что вас ожидает машина, с указанием её номера и марки. Это будет ещё одним доказательством использования услуг данного такси. После этого можно составлять претензию к перевозчику. Чаще всего это ИП, следовательно - юридическое лицо. В случае отказа удовлетворить претензию и добровольно выплатить компенсацию обращайтесь с исковым заявлением в суд.

Если чек или квитанцию в такси не предоставили, следует позвонить оператору и пояснить ситуацию, и вопрос должны решить.