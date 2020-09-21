Маски сброшены. В Кирове не соблюдают и не контролируют соблюдение ограничений по COVID-19

Фото: gazetapik.ru

Эпидемия COVID-19 не закончилась. И сколько она еще будет продолжаться, никто не знает. Положение в стране остается сложным. Количество заболевших кардинально не уменьшается. Число смертельных случаев растет. Все надежды на вакцину. Но до всеобщей вакцинации еще несколько месяцев.

Вот и Кировская область не может сказать, что победила коронавирус. Число заразившихся каждые сутки держится на отметке 60+. А количество выздоровевших ниже этой планки. Как следствие, в ковидных госпиталях ежедневно прибавляется пациентов. Региональное министерство запуталось в статистике до такой степени, что перестало вообще оглашать данные о летальных случаях. Стремление приукрасить действительность не работает. Но еще в августе было понятно, что ситуация критическая и регион входит в «красную зону» по индексу заболеваемости (12-е место в стране). И в сентябре, судя по отчетам минздрава, она слабо изменилась. Можно даже сказать, что она поменялась в худшую сторону.

Медперсонал госпиталей и других учреждений здраво­охранения делает все возможное, чтобы переломить ситуацию. Но одних усилий медиков недостаточно. Для этого нужно, чтобы и сами жители области понимали свою ответственность в деле прекращения эпидемии.

Несмотря на то что в регионе смягчен режим противоэпидемических ограничений, полной их отмены пока не предвидится (да и о каком их снятии может идти речь при такой динамике заболеваемости).

Ношение масок до сих пор является обязательным в местах общего пользования, в том числе в общественном транспорте, медицинских организациях, магазинах, аптеках, на предприятиях, которые продолжают работать, и в такси. Так назы­ваемый масочный режим был введен правительством области в мае, но к сегодняшнему дню его соблюдает минимальный процент граждан. Можно ли как-то изменить отношение людей к необходимости носить маски и кто должен этим заниматься?

Соблюдают единицы

Когда в марте этого года российская власть объявила о режиме самоограничений, многие восприняли его вполне серьезно. Было понятно, что новый вирус крайне заразен и губительно действует на организм. Особенно опасен он для людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, а также для пожилых. Улицы российских городов, в том числе и Кирова, опустели. Люди старались без лишней необходимости из дома не выходить. Но даже если нужно было идти в магазин, то брали и маски, и перчатки, и антисептик (конечно, если все это у них было).

Не знаю, как долго длился первый шок в других городах, но в Кирове он прошел достаточно быстро. Уже со второй недели (благо погода весной была хорошая) на кировские улицы стали выходить мамаши с колясками, периодически пробегали стайки подростков (хотя в тот момент учебы у них, в связи с переходом на «удалёнку», прибавилось), да и молодые пары попадались всё чаще. Даже губернатор Игорь Васильев это заметил и напомнил жителям области, что режим всё же лучше соблюдать. Вот только впечатление было такое, что к его словам мало кто прислушался.

В магазинах уже к маю осталось очень мало покупателей в масках и перчатках. В основном их носили люди старшего поколения. Да и продавцы, которые должны были своим примером напоминать гражданам о соблюдении масочного режима, сначала опустили маски на подбородок, а потом и вообще их сняли. Перчатки постигла та же участь. Сегодня лишь немногие сетевые супермаркеты в полной мере следуют рекомендациям Роспотребнадзора.

Конечно, на дверях многих торговых точек висят объявления: «Вход только в маске», но на них уже мало кто обращает внимание. А на кассах обслуживают всех - в маске ты или без нее.

В общественном транспорте также стало меньше людей в масках. Да и сами кондукторы надевают их, похоже, только на время проверок.

Сегодня самыми дисциплинированными гражданами, на ком до сих пор можно увидеть маски, являются полицейские и представители других силовых ведомств.

Сначала денег дайте

Интересно, что скепсис со стороны населения по поводу ношения масок для профилактики коронавируса появился сразу же после введения масочного режима. Многие тогда отмечали, что маска эффективна в течение двух часов, после чего ее нужно менять, а у людей нет денег на приобретение такого их количества.

- Так кто же будет обеспечивать этими самыми масками? За свой счёт? - задалась вопросом кировчанка Ирина К. - Эти маски продают в магазинах по стои­мости от 100 рублей и выше. Это просто издевательство над народом!

Подогрел наплевательское отношение к маскам и сам Роспотребнадзор. В его рекомендациях, которые были опубликованы 2 апреля, сказано: «Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях НЕ ДОКАЗАНА».

Как результат:

- Удивляет больше всего то, что маску нужно менять каждые два часа, а у некоторых на маску посмотришь - ее не меняли неделю-две, дай бог постирали, и то не факт, - ехидно отметила Света Н. - Либо маску носят, прикрыв только рот, а носом спокойно дышат, тоже очень интересно получается. Видимо, для многих факт ношения маски - это уже спасение от всего, даже пусть она в кармане лежит или на ухе болтается.

И таких наблюдений много. Потому и появляются сейчас предложения, подобные тому, что высказал Павел С.:

- Отменять надо масочный режим, а не ужесточать. Кто хочет, пусть ходят в этих масках, остальные сами разберутся.

А уж про ужесточение спроса за отсутствие масок вообще лучше не заикаться.

- Да пошли на фиг, себе штрафы введите за воровство денег и офигеть (в реальности было использовано более грубое слово. - Ред.) какие зарплаты, а то только и можете с народа деньги тянуть, - сказала Ира И.

Остались без контроля

Понятно, что жители устали от ограничительных мер. Но, например, в Москве они не только декларировались, но и за их соблюдением строго следили и полиция, и Роспотребнадзор. У нас же, в Кирове, соблюдение масочного режима было фактически отдано на усмотрение самих граждан.

Так, например, Управление МВД РФ по Кировской области (в ответ на запрос «Вятского края») сообщило, что «сотрудники полиции осуществляют реагирование на поступающие от граждан заявления и обращения о нарушениях установленных ограничительных меро­приятий…», а также «при непо­средственном выявлении правонарушений в ходе осуществления повседневной оперативно-служебной деятельности». Но много ли патрулей вы видите на улицах города? После «оптимизации» патрульно-постовой службы их днём с огнём не найти.

Вот и получается, что результат от этого «копеечный». С момента введения ограничительных мероприятий, то есть с марта, было составлено 2484 протокола за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», из них до суда дошло только 1525, а денежных штрафов назначено всего 204. За «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено 92 протокола. В суде рассмотрено 69. Штраф наложен на 23 гражданина. И это в городе, где живет полмиллиона людей, а в масках ходят единицы. И важно заметить, что в полиции не уточнили, были ли эти взыскания наложены за нарушения масочного режима. Ведь те статьи, по которым привлекали к ответственности кировчан, имеют весьма широкое толкование.

А региональное управление Роспотребнадзора вообще самоустранилось от контроля за соблюдением масочного режима. В ответ на запрос «Вятского края» там сообщили: «Контроль за нарушениями ограничений, предусмотренных правительством Кировской области (за номером таким-то от такого-то числа), не входит в компетенцию управления». По сути, региональная власть это всё придумала, вот пускай сама за соблюдением масочного режима и следит. А сотрудники Роспотребнадзора утвердили свои санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции и следят за их соблюдением.

Как написали в управлении Роспотребнадзора, за весь период пандемии они проверили более двух тысяч объектов, в основном организации торговли, общественного питания, аптеки, автотранспортные предприятия, образовательные учреждения и др. Всего было составлено 233 протокола за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из которых 115 оказались в суде и 60 уже рассмотрены. Общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей.

Таким образом, вопрос о контроле вынесен за рамки правовой плоскости и отдан на откуп общественной морали. В связи с этим можно задаться вопросом: не стоит ли вообще отменить пресловутый «масочный режим»?

Иван ТРОФИМОВ.