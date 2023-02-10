Мало измерить... Ваше мнение!

Фото: kirovreg.ru

Десятки лет жители Кирова жалуются на неприятные запахи. Однако устранить их источники оказывается практически невозможно: классические методы лабораторных исследований не выявляют загрязнение воздуха, не говоря уж о запахах.

Недавно в Кировский областной природоохранный центр поступила и начала работать в тестовом режиме новая мобильная лаборатория. Она может оперативно замерить качество воздуха на определение маркерных для запаха веществ, при этом передвигаться по маршрутным точкам и по мере необходимости также быстро прибывать на место по жалобам жителей города.

Первые замеры качества воздуха проведены в районе жилого комплекса Метроград.

Чиновники обещают, что когда специалисты наработают методическую базу, лаборатория приступит к экологическому контролю воздуха на постоянной основе.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Поможет ли новая лаборатория решить проблему неприятных запахов в Кирове?

- Да, современная техника должна выявить источники загрязнения атмосферы

- Нет, вряд ли лаборатория приедет ночью в дальний микрорайон для замеров

- Источники запаха и так известны, но власть не желает наказывать виновных

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Подведем итоги предыдущего опроса.

После закрытия Кировского военного авиационного училища в 2008 году крупный участок, где оно находилось, долго стоял без дела. В 2017 году глава администрации Кирова Илья Шульгин предложил построить там жилой комплекс, что не могло не порадовать застройщиков, но не вызвало восторга у жителей города.

В 2018 году председатель областного правительства Александр Чурин начал продвигать идею строительства на этой территории «Лицейского городка», где бы разместились кировские гимназии и лицеи, а их прежние здания планировалось передать школам. Под этот проект в 2021 году начали сносить пустующие корпуса КВАТУ.

С приходом губернатора Александра Соколова планы вновь изменились. Теперь здесь планируют создать образовательно-спортивно-культурный кластер. Там появятся студенческий городок (кампус), инжиниринговый научно-исследовательский центр, спортивные и культурно-концертно-выставочные сооружения.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить на месте бывшего КВАТУ?

- Образовательно-спортивно-культурный кластер, как планирует губернатор Соколов – 10 голос (18,9%)

- Лицейский городок, как предлагал председатель областного правительства Чурин – 21 голос (39,6%)

- Вновь построить и открыть в Кирове военное училище – 22 голос (41,5%)

Статью «В погоне за «мировым уровнем» читайте в субботнем номере «ВК».