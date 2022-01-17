Лучший арт-объект в Кирово-Чепецке будут выбирать из 35 проектов

В Кирово-Чепецке завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучший арт-объекта в центре кольцевой развязки улиц Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет Октября. На конкурс заявились 35 участников.

В декабре прошлого года компания «Уралхим» и муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» объявили об открытом конкурсе на лучший эскизный проект. Заявки принимались до конца декабря.

На конкурс откликнулись любители и профессионалы из разных регионов. Участники из Кирова, Кировской области и других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Оренбурга. представили индивидуальные и командные проекты. Так, заявились 6 профессиональных архитекторов (в том числе члены Союза архитекторов России), победители и призеры фестивалей и выставок, авторы реализованных проектов, 5 профессиональных художников и скульпторов (в том числе члены Союза художников России), 4 профессиональных графических дизайнера, 7 инженеров, 4 ландшафтных дизайнера, 6 студентов вузов различных направлений. Самому старшему из подавших заявку на участие 73 года.

До 31 января организаторы конкурса ждут от участников эскиз заявленного арт-объекта.Подведение итогов конкурса состоится в марте. Победивший арт-объект может быть размещен на кольцевой развязке уже к Дню химика.

Авторы лучших работ получат крупные денежные призы от компании «Уралхим»:

— Диплом Победителя — 100 000 рублей;

— Диплом Лауреата — 60 000 рублей;

— Диплом Призера — 40 000 рублей.

«Приятно, что на конкурс откликнулось столько участников. Надеемся, они смогут в своих проектах отразить индивидуальность нашего города. Призовой фонд стал хорошим стимулом для поддержки инициативных и талантливых жителей», – прокомментировал Александр Иванишин, депутат Законодательного Собрания Кировской области.