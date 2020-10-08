Лучшие наставники на производстве и в молодежной политике работают в «УРАЛХИМе»

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стали победителями конкурса «Лучший наставник на предприятии Кировской области». В номинации «Лучший наставник на производстве» первое место занял начальник участка цеха обессоливания воды ионообменным способом филиала «КЧХК» Александр Зубов. Первое место в номинации «Лучший наставник в молодежной политике» также у работника «КЧХК» – прибориста производства азотной кислоты Александра Четвертных.

– Наши сотрудники регулярно радуют нас победами в профессиональных соревнованиях. С конкурса лучших наставников региона первые места специалисты нашего завода привозят уже несколько лет подряд. И это очень ценно – значит, мы можем быть уверены в том, что и новое поколение сотрудников с такими опытными наставниками вырастет в профессионалов своего дела и активных граждан нашего города, –отметила заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова.

Конкурс прошел в рамках Недели промышленности области. Свои достижения и опыт наставничества представили участники от пяти крупнейших предприятий региона. Однако в этом году в условиях пандемии конкурс прошел в необычном формате – участники защищали свои проекты дистанционно с помощью видеосвязи и дополняли их презентациями и видеофильмами о своей работе.

«Лучший наставник в молодежной политике региона» Александр Четвертных уже несколько лет возглавляет Совет молодежи «КЧХК». Он – опытный организатор, участник десятков заводских и городских мероприятий, автор множества инициатив и пример для молодых коллег. Под руководством Александра молодежь предприятия не раз достигала высоких результатов, как в работе, так и в социальной жизни.

– Работа нашего Совета молодежи – важная и эффективная часть молодежной политики предприятия. Это адаптация новых специалистов, оказание помощи ввопросах социальной жизни, быта, реализации инициатив. Каждый сотрудник знает, к кому обратиться за советом, как реализовать свои потребности, как с пользой провести время, – поделился Александр Четвертных.

В номинации «Лучший наставник на производстве» первое место занял начальник участка цеха обессоливания воды ионообменным способом филиала «КЧХК» Александр Зубов. Два десятка молодых сотрудников завода, наставником которых был Александр Зубов, продолжают успешно трудиться на предприятии. Работники участка нашего героя с энтузиазмом повышают квалификацию, разряды, и осваивают новые рабочие места. Сам Александр регулярно принимает участие в сложных производственных перевооружениях, проектированиях и разработках. Победитель отметил, что для него очень важно научить молодых специалистов самостоятельности и развитию мысли.

Второе место в конкурсе «Лучший наставник на производстве» занял также сотрудник филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха по производству аммиака Роман Прокашев. Свои знания и опыт он регулярно передает молодым рабочим. Помогает осваивать смежные профессии и стимулирует повышению разряда. Успевает он помогать и студентам в прохождении производственной практики.

Жюри конкурса отметили, что такие профессиональные соревнования способствуют повышению престижа инженерных и технических профессий и привлекают молодежь в промышленность. А такие предприятия, как филиал «КЧХК»,являются флагманами промышленности благодаря квалифицированным кадрам.