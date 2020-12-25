Лучшие молодые кадры – в филиале «КЧХК»

В декабре сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стали призерами конкурсов «Инженер года» и «Лучший по профессии». Это работники, добившиеся существенных профессиональных результатов в предшествующем и текущем году.

В конце декабря подвели итоги регионального конкурса «Инженер года – 2020». За это звание боролись 23 специалиста от 14 предприятий и организаций Кировской области, пятеро из них – представители филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Ежегодный конкурс проводится министерством промышленной политики совместно с Кировским союзом промышленников и предпринимателей. В категории «Профессиональные инженеры» боролись конкурсанты, имеющие стаж работы не менее пяти лет. Серебро в этой категории в номинации «Энергосбережение производства» получил инженер-конструктор по релейной защите, автоматике и режимам цеха электроснабжения филиала «КЧХК» Олег Бронников. Поприветствовал и вручил награды победителямпредседатель Кировского союза промышленников и предпринимателей,директор представительства АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирове Виктор Медведков.

Также в декабре в областной федерации профсоюзных организаций наградили победителей регионального смотра-конкурса «Лучший работник по профессии 2020 года». 64 специалиста предприятий Кировской области получили звание «Лучший по профессии». Один из них – Иван Зайцев,электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»,

- Профсоюзная организация КЧХК ежегодно принимает участие в этом конкурсе, – отметила Ольга Игитова, председатель профсоюзного комитета филиала «КЧХК».–В 2020 году была выдвинута кандидатура работника нашего предприятия Ивана Зайцева. Он был победителем в конкурсе профессионального мастерства среди персонала филиала «КЧХК. Участие в таком конкурсе повышает престиж профессии. Эта специальность требует от работника профессиональных знаний и подготовки в производственных условиях, умения оперативно обнаруживать и устранять неполадки оборудования.