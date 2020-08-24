Лучше всем вместе? Что люди думают о российских профсоюзах

Сервис SuperJob оценил осведомленность россиян о современных профсоюзах. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности российских профсоюзов. И хотя большинство (58%) считает, что профессиональные организации и объединения современному обществу необходимы, за год таких людей стало меньше на 8%. Против существования профсоюзов высказалось 13% опрошенных.

Теперь уже с ностальгией вспоминаешь ушедшие советские времена: все-таки в тех незабываемых «застойных» годах было и немало положительного. А, может, даже больше, чем нынче: и о людях заботились, и социальные гарантии имелись, и о дне завтрашнем со страхом не думали - все было расписано-прописано, разложено по полочкам, по… ведомствам.

Не успел в школу прийти - уже октябренок, чуть повзрослел - юный пионер, еще старше стал - комсомолец. Ну а далее - кандидат в КПСС, член данной партии (других не было!) и, безусловно, обладатель еще одной корочки - принадлежности к профсоюзной организации. Все эти стадии, как и многие представители моего поколения, прошел и я.

Всё было, было…

Остановлюсь на одной из них - именно членстве в ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов). Это уже по прошествии времени кто-то говорит, что, мол, профбосс был правой рукой администратора, участвовал в распределении нематериальных благ - жилья, путевок в санатории и других.

Действительно, на получение определенных льгот существовала очередь. И самое большое

наказание со стороны профсоюза - это исключение из нее. Например, пьянчугу или семейного дебошира лишали права на получение квартиры.

Членство в профсоюзах стало практически обязательным, на каждом предприятии и в каждой организации создавали профячейку. И мне довелось быть председателем профкома. Что запомнилось?

Как-то в период «распределиловки», когда вся страна жила по талонам, активно снабжал весь коллектив редакции (работал в те годы на Чукотке. - Прим. авт.) талончиками на… спиртное - на общие праздники, юбилеи, семейные торжества - полномочия позволяли. Еще «выбивал» подписки на разную литературу, например, на полное собрание сочинений Артура Конан Дойла. Ее разыгрывали всем коллективом: тянули «счастливый билетик» из моей медвежьей шапки (подарили чукчи-оленеводы на 23 февраля). После лотереи обладатель вытянутой «удачи» испек пирог. Ели все вместе!

Что еще помнится из профсоюзных благих дел? Доставал путевки в местные пионерские лагеря, причем бесплатные. Это тоже большая удача для работников - время-то было сплошное дефицитное!.. В общем, крутился как белка в колесе.

Ах, забыл и еще один немаловажный момент. Как профорг, организовывал все торжества: закупал продукты, тоже по «блату», искал подарки редакционным детишкам, например, к Новому году, писал сценарии праздничных «посиделок»…

Впрочем, был и очень серьезный момент. Когда решили незаслуженно сократить одну сотрудницу, написал особое мнение. Ее, слава богу, оставили.

Сейчас, когда переписываюсь в соцсетях, непременно получаю благодарности. Помнят о хорошем... Значит, все-таки не зря существовал профсоюз. Пусть и по нынешним меркам в небольшом коллективе, возможно, с незначительными функциями. Однако все же для людей делали, заботились, помогали…

В небытие…

Когда ВЦСПС ушел с активной арены действий, на смену пришла Федерация независимых профсоюзов России. Первый самый мощный профсоюз возник в 1991 году, вырос из рабочих комитетов - независимый профсоюз горняков. Его влияние было колоссальным. Председатель организации входил в Совет безопасности и сидел с правой стороны Ельцина.

Что сделал новый профсоюз? Он выдвинул новые подходы к регулированию трудовых отношений. Его представители съездили в Америку, поговорили со своими коллегами, узнали о неслыханной вещи - коллективном договоре.

Колдоговоры, конечно, были и в Советском Союзе: документы иногда подписывали так: «Администрация предприятия, профсоюз и трудовой коллектив». Иными словами, профсоюз и трудовой коллектив были как бы не одно и то же.

Новые же профсоюзы предложили сторонам взять на себя определенные обязательства и их соблюдать. А если они не выполнялись, то рабочие могли объявить забастовку. Сегодня это кажется нормальным. Но тогда директора предприятий приходили в ярость от того, что они должны перед кем-то брать обязательства и что на них могут быть наложены санкции за неисполнение. Сила у профсоюза была большая, и такие договоры стали заключаться. Однако продолжалось это недолго...

Плюсы и минусы

Крупнейшее профсоюзное объединение в России - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), нынче объединяет 122 организации и более 20 млн. человек.

На базе федерации создан Общероссийский народный фронт - движение, возглавляемое президентом. Есть и альтернативные, так называемые «свободные» профсоюзы. Какие-то из них объединяются, иные действуют сам по себе. Но о деятельности и тех, и других мало что слышно.

Нужен ли профсоюз сегодня?

- Николай Пастухов, кировчанин, который любит дискутировать:

- В России все профсоюзы делятся на угодные и неугодные власти. Главное: сумеешь ли с ними договориться? Не секрет, что на неугодные оказывают давление: отказывают в регистрации, не согласовывают акции протеста. Поэтому реально работающих профсоюзов очень мало, а остальные просто выполняют некую карикатурную функцию.

Настоящих профсоюзов государство боится, т.к. работники осознают, какая они великая сила. Так оно и есть, потому что мы на работе проводим больше времени, чем дома. И рабочий коллектив - это самая сильная ячейка. Если она будет активно отстаивать права на достойную зарплату, обеспечение семьи, это никому не выгодно...

Сергей, рабочий одного из кировских предприятий:

- Каждый работник, вступая в профсоюз, выступает в роли этакого негодяя, посмевшего «нагнуть» хозяина. А наши новые русские не допускают, чтобы их нагнули. И, несмотря на то, что профсоюз наделяет своих членов определенной защитой, ему прямо говорят, что лично его оставят без половины зарплаты, а остальные товарищи будут на него смотреть как на дурака...

Владимир, офицер в отставке:

- Я служил, с профсоюзами не был связан. У нас все зависело от слова командира - и это правильно! А уж что касалось социальных льгот, вроде не обижали: государство обеспечивало и путевками, и места в детские лагеря были…

Если рассуждать по этой теме, то, как мне кажется, снижение доверия к профсоюзам произошло с изменением самой концепции организаций. Раньше у них была четкая, понятная задача - обеспечивать трудящихся путевками на курорты, оздоравливать, проводить воспитательную работу, следить за техникой безопасности на предприятиях и т.п. Все понимали, зачем нужно идти в профком. А в новой реальности профсоюзы не нашли своего места. Исчезла система, при которой раньше они были своего рода подразделением администрации предприятия.

Я же слежу за ситуацией в стране - в отставке свободного времени много! Современные профсоюзы в основном работают в крупных госкомпаниях - «Газпроме», РЖД, где они встроены в систему управления и обеспечены ресурсами.

Если говорить о частных предприятиях, в них, как правило, профсоюзов нет вообще либо они «на голодном пайке». Очень мало организаций, где они возникли как независимые организации...

По-прежнему рядом!

Однако, несмотря на всевозможные перипетии, разные суждения, жизнь продолжается. У современных профсоюзных структур по-прежнему много забот и хлопот.

Вот мнение председателя Кировской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России Таисии Алексеевны Макеевой:

- Нужны ли профсоюзы? Да! Говорю о том убежденно не как профсоюзный функционер, а как человек, проработавший в системе образования более 60 лет. Как вы помните, объединение работников появилось еще в XIX веке. Значит, оно было вызвано жизненной необходимостью!

Сейчас наш отраслевой профсоюз объединяет около

35 тысяч человек - вроде бы солидно… Мы потеряли людей в 90-е годы, и не потому, что они сами покинули организацию, просто из системы образования ушли достойные люди. Это было непростое время. Я же постоянно ездила в Москву. Валентина Матвиенко, в то время вице-премьер правительства России, Александр Починок, министр труда, меня знали в лицо.

Нам в те голодные годы удавалось «выбивать» какие-то деньги, которые распределяли по нищим образовательным организациям. Это была пытка для совести, но мы выстояли. И прежде всего благодаря профсоюзам. Теперь участники различных баррикад и митингов, какие проходили в 90-е, говорят, что спасли в целом систему образования…

Те годы, слава богу, позади. Чем занимаемся нынче? По-прежнему - совершенствованием системы оплаты труда работников нашей отрасли.

Оказываем бесплатную правовую помощь. А кто станет проводить такую работу? Везде надо платить! Наши юристы выступают практически бесплатными адвокатами, в т. ч. и в судах. По-прежнему следим за соблюдением социальных льгот, включая коммунальные.

Кроме того, мы 20 лет практически без перерыва заботимся о здоровье наших работников. Находим различные пути-варианты, дабы снизить стоимость путевки в санаторий. У нас налажены партнерские отношения с лечебно-оздоровительными учреждениями области, они идут навстречу, предоставляют скидки...

Профсоюзы по-прежнему организуют досуг детей. У нас 1600 человек (и прежде всего из районов области) приезжают на новогодние праздники, которые проводим в ДК «Родина». Причем по минимальным ценам за билет, к тому же каждый ребенок получает подарок. И это тоже - дело профсоюзов!

Если посмотреть в Трудовой кодекс России, то там почти половина статей о взаимоотношениях работника с работодателем связана с профсоюзами. Так что нужны ли профсоюзы, судите сами! Мое мнение - однозначно: мы всегда рядом! А значит, непременно поможем!

Подготовил А. ВЯТКИН.

…И снова о профсоюзном прошлом. Если подумать, что было в нем плохого? Права защищали, путевки в дома отдыха давали, о детях заботились, даже пьяниц и разгильдяев не увольняли! Все-таки профсоюзы играли роль даже не какой-то чиновничьей структуры. Скорее, они объединяли людей по-человечески, по-людски. Учили жить вместе, делить горечи и печали. А потому люди дружнее были, отношения в коллективах доброжелательнее и все на работу ходили как на праздник. Потому что жили как одна семья. Или я не прав?..