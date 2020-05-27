Лучшая офисная бумага для печати



В документообороте каждого предприятия основным расходным материалом является бумага A4. Ежемесячно несколько тысяч листов уходит на ведение бухгалтерского учета, подготовки отчетов и других нужд делопроизводства. Таким образом, бумага становиться главным расходным материалом тех отделов, которые занимаются ведением документов.

Как не переплачивать за «бренд», но сохранить качество печати документов мы разберем в нашей статье.

Рейтинг производителей лучшей бумаги для офиса

В текущее время на рынке канцелярских товаров насчитывается несколько десятков производителей данного расходного материала. Кажется, что они предлагают одинаковый продукт, с одними и теми же характеристиками. Однако есть несколько важных отличительных черт, которые говорят о высоком качестве или об его отсутствии.

Мы составили свой список с ТОП5 брендов:

1. Maestro Special офисная бумага класса B повышенной белизны, идеально подходит для офисов с большими объемами черно-белой и цветной печати. При ее использовании вы получите печать высокого класса. Бумага Маэстро https://www.delovoy.by/info/office-paper-mondi-business-paper.php имеет оптимальную плотность и жёсткости, не застревает и не деформируется при односторонней и двусторонней печати.

2. SvetoCopy A4. Универсальная бумага 80 г/кв.м стандартного класса C, которая отличается не только своим качеством, но и небольшой стоимостью. Данный продукт СветоКопи может использоваться для с любой копировально-множительной техникой, не пылит при печати и не сминается.

3. BalletClassic одна из самых качественных марок класса B плотностью 80 гр./м. Подходит как для черно-белой, так и для цветной печати даже самых ответственных документов и изображений даже при двухсторонней печати.

4. NavigatorUniversal A4 - бумага класса A+ обычной плотности 80 г/м2 изготовлена из прочной целлюлозы и является одним из мировых бестселлеров. Она характеризуется равномерным распределением волокон, идеальной белизной и гладкой поверхностью. Распечатать документы на офисной бумаге Navigator https://www.delovoy.by/catalog/navigator.php можно при помощи любого любого черно-белого или цветного принтера не боясь замятий и искажения печати. Она гарантирует высокое качество даже при скоростном копировании.

5. XeroxPremier. Качественная, надежная и в тоже время экономичная бумага класса C, которая отлично подходит для всех видов копиров, принтеров, и офсетных аппаратов. XeroxPremier не пылит во время печати, а оптимальная влажность не позволяет листам скручиваться.

Почему важно качество бумаги?

На покупку данного продукта выделяется много средств, поэтому стоит обратить внимание на ее характеристики. Очень многое зависит от качества:

● партнеры по бизнесу или клиенты фирмы не оценят документы на желтых или слишком тонких листах;

● продукт с лучшими качественными характеристиками не так расходует картридж, как более рыхлая;

● офисная техника проработает намного дольше на качественной бумаге с точной геометрией, отсутствием заусенец и неровных срезов.