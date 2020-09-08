Лучшая «молодая семья» России - из Кирово-Чепецка

Где родословную чтят…

Начну с официального сообщения. В нынешнем Всероссийском конкурсе «Семья года», который проводился в пятый раз, лучшими в номинации «Молодая семья» стали Смольниковы из города Кирово-Чепецка. Напомним, что организаторы такого престижного мероприятия - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

А теперь о судьбе победителей, возможно для кого-то заурядной, но, по-моему мнению, безусловно, счастливой, в чем сам и убедился.

Такова жизнь деревенская

Наверно, удивление на моем лице было заметно сразу, когда я узнал, что Михаил Владимирович - глава дружного семейства - родом из села Мухино Зуевского района, откуда и автор этих строк. Не часто встретишь земляка, уроженца малой родины, где не был практически с рождения.

А потому и общий язык нашли сразу (из одного же вятского уголка!), о ком-то из знакомых поговорили, даже о живописных местах вспомнили, об ушедших деревеньках с их незатейливыми названиями - Большие Городилёнки, Потаповцы, Ходыренки, в которых выросли многие поколения трудолюбивых, честных и достойных людей, без сомнения помнящих свою родословную, передающих семейные традиции детям и внукам своим…

Хотел с того и начать, как Михаил занялся благородным делом - составлением генеалогического древа представителей большой деревенской семьи. Но решил повременить: надо же все-таки познакомить читателей с биографией человека, отца семейства.

Впрочем, у крестьянских парней все по-простому. Михаила с детства по-настоящему прельщала техника. Может, поэтому после окончания средней школы и раздумывать не пришлось - поступил в техникум на специальность «Техническое обслуживание и ремонт».

Он же получил деревенскую закалку, а потому и без крестьянского труда не мог. Каждое лето, закончив очередной учебный год, шел в колхоз, где всегда были рады рабочим рукам.

- Чем только не приходилось заниматься, - говорит Михаил Смольников. - Работал в хозяйстве водителем, разнорабочим, сварщиком, начиная лет с четырнадцати. Трудился на заготовке и сушке травы, семян, на уборке урожая - словом, там, где не хватало людей.

Не скрою, Михаилу и в армии легко служилось: в инженерной воинской части деревенский парень тоже был в почете. Как он сам говорит, пришлось находиться за рулем любого автотранспорта - КамАЗов, ЗИЛов, ГАЗов, УАЗов, «Уралов», тракторов и грейдера. И, конечно, водить БТР.

Вернувшись домой, решил продолжить учебу - поступил в Московский государственный индустриальный университет.

Работал в Кирово-Чепецкой колонии общего режима инспектором охраны. Понял, что к такой работе душа не лежит, автомобильные дела намного интереснее. К тому же нелегкая служба в пенитенциарном учреждении - без сна и отдыха, с постоянными учебными стрельбами, спортивными тренировками, «тревогами» - не оставляла времени на семью.

Вся родословная

Однако пора рассказать и о том моменте, благодаря которому Смольниковы стали победителями всероссийского конкурса.

Вся их история любви, которая привела к семейной жизни, отражена в фотоальбоме: в нем супруги хранят памятные снимки. В отдельном альбоме - свадьба Михаила и Юлии, супруги вместе с детьми смотрят его в дни годовщины этого торжества. Второй том начинается с фото 2013 года, уже после рождения семьи, там запечатлены лучшие эпизоды семейных праздников, значимых дат, мероприятий, моменты путешествий и отдыха.

- Самые любимые - детские снимки, на которых отражены очень трогательные мгновения первых шагов в жизни ребенка: улыбка, зуб, первый шаг, первое слово и другие незабываемые моменты, каждый раз пересматриваем их с особым трепетом и любовью, - рассказывает Юлия, супруга Михаила.

Несколько лет назад, в 2011 году, у Михаила возникла идея - создать генеалогическое древо своей семьи.

- Я подумал: если не соберу информацию о близких, дальних родственниках, родителях, кто о них потом расскажет моим детям? Так, понемногу, занялся скрупулезным, кропотливым делом, - говорит Михаил. - Находил письма, документы, записывал воспоминания бабушки. Удалось найти родословную до шестого поколения. Есть и уникальные фотографии - теперь уже реликвии. Оказали помощь в сборе прежде всего представители старшего поколения.

Судьба на фото

Когда инициатор благого дела собирал данные для создания генеалогического древа в привычном его смысле, о таком формате пришлось забыть: мал оказался для полного объема информации. Сделал специальные карточки - так их называет Михаил Владимирович, а в них - подробное описание: где и кто родился, его ближайшее окружение, кем работал, чем награжден, в каком месте захоронен и многое другое, о чем удалось узнать.

Что меня поразило: глава семейства выделил в особый альбом всех родственников, воевавших на полях сражений Великой Отечественной, нашел более сорока человек. Так, узнал подробности боевого пути своего деда Геннадия Захаровича Казакова. Он танкист, участник Курской битвы. Горел в танке, тонул в Дунае. Лечился в госпиталях, выжил и вернулся на родную землю.

- Он, как говорили мои родители, никогда не любил рассказывать о войне: не хотел душу бередить. Правда, не раз повторял за рюмочкой, во время торжества, что ему не однажды переливали кровь - настолько был изранен, висел на волоске от смерти. Отец в бане видел у него огромный шрам на теле, где находился застрявший осколок… Другой родственник ушел на войну в 41-м, оказался в немецком плену, находился в лагере для военнопленных…

Особый разговор и о бабушке Михаила - Фаине Семеновне Казаковой, до сих пор живущей в селе Мухино. Ей, как всем представителям того поколения, пришлось жить в военное лихолетье, трудиться с шести - восьми лет. Выживали как все: ели лепешки из лебеды, крапивы, по весне в полях находили перемерзшую гнилую картошку… И о том у Смольникова тоже все записано: его дети должны знать историю родных, деревни, общества!

Михаил Смольников ездил в государственный архив, знакомился с документами, находил других забытых родственников.

Может, и прав он, говоря:

- Забудем историю, род свой, не станем хранить память - снова война начнется...

Сказал просто, но по-философски, жизненно и разумно.

Всё как у всех?

В семье Смольниковых растут двое детей: Олесе - семь лет, Ивану - два года. Дочь занимается музыкой, интересуется историей. Бывая в гостях у бабушки в Мухино, которая так и не изменила этой земле, девочка тоже расспрашивает ее о жизни.

- Олеся придумала для семьи еще одну традицию - говорить добрые напутствия перед сном, когда каждый член семьи вспоминает уходящий день и озвучивает то, что, с его точки зрения, было интересного, приятного, нового, что получилось, а что нет, и как итог - высказывает свое пожелание на следующий день, - говорит Михаил.

В этой многочисленной семье все сохранили друг с другом добрые отношения. На праздники, знаменательные даты собираются за большим столом, поднимают тосты-здравицы за ныне живущих, чарочки за тех, кого нет, - в память об их хороших делах и подвигах, ратных и трудовых. И досуг свой тоже организовывают по-простому: зимой - на лыжах катаются, на горку ходят, летом - в лес, на реку Косу.

А еще у Михаила скоро состоится событие: он будет защищать кандидатскую диссертацию. И такое знаменательное семейное мероприятие тоже найдет отражение в большой летописи одного семейства.

Вот и судите сами: счастливы ли они?

Александр ШИРОКОВ.

Фото из семейного архива.

Киров - Кирово-Чепецк.

Справка «ВК»

Конкурс «Семья года» проводится для повышения общественного престижа семейного образа жизни, сохранения духовных ценностей и проходит под девизом «Моя семья - моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций». Всего в этом году в оргкомитет всероссийского конкурса поступило 342 представления на победителей региональных этапов. От Кировской области направили документы на пять претендентов.

За годы, что проводится конкурс, четыре семьи стали победителями всероссийского уровня в номинациях «Золотая семья», «Многодетная семья» и «Сельская семья», а в номинации «Молодая семья» - впервые в этом году, о чем сообщили в министерстве социального развития Кировской области.

Трансляция торжественного чествования победителей состоится в режиме онлайн 29 ноября, в День матери. А семейная история Смольниковых войдет в национальную книгу-летопись «Семья года-2020», в которой представлены все победители всероссийского конкурса.