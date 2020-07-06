«Люби, твори, мечтай!» - девиз Виктора Саитова, заслуженного изобретателя РФ

По мнению Виктора Ефимовича, занятие наукой - благородный труд. Людям остаются твои работы, изобретения, статьи, монографии… И главное - ученики продолжают твое дело.

- Виктор Ефимович, а у вас есть ученики?

- Да, я подготовил четырех аспирантов. Трое уже защитились (Дмитрий Григорьев, Александр Суворов, Ринат Гатауллин), а у четвертого (Анатолия Котюкова) защиту из-за карантина перенесли на октябрь.

- Откуда у вас тяга к изобретательству?

- С детства. Родился я в деревне Мураши Слободского района. С удовольствием вспоминаю свое деревенское босоногое детство. Раздолье лугов… Помню, поехали с отцом на сенокос, мне лет пять было, на лошадку меня посадили верхом, смирненькая такая была, маленькая, красного цвета, а кличка - Великан! На ней на волокуше подвозил копны сена к стогу. Жили в шалашах. Запах свежескошенного сена до сих пор напоминает мне детство.

Отец у меня - механизатор, и я частенько оказывался вместе с ним за рулем трактора. Мне было очень интересно, это и определило мой путь.

«Тебе надо по науке идти»

В Кирове в то время было только три вуза, и я выбрал сельхозинститут, факультет механизации. Мечтал стать инженером и работать в колхозе. Окончил институт с красным дипломом, был ленинским стипендиатом, поэтому на распределение шел первым. И решил попробовать себя в конструкторском бюро Кировского филиала Всесоюзного НИИ органических удобрений и торфа, где более двух лет проработал инженером-технологом. В то время в аспирантуру сразу после окончания института не принимали, но я тогда и не задумывался о ней. А между тем еще на третьем курсе преподаватель Василий Алексеевич Сысуев сказал мне: «Виктор, тебе надо по науке идти», а я ему ответил: «У меня ведь родители не профессора, мне главное - институт сейчас окончить».

За время работы в НИИ, в течение двух с половиной лет, мной было спроектировано семь опытно-конструкторских разработок. Все они были защищены мной в соавторстве патентами на изобретения. За эти годы на их основе было изготовлено около 300 механизмов, к примеру, для заготовки торфа: ковш, грейфер, рыхлитель, профилировщик. Все внедрены в хозяйствах Кировской области.

Потом я поступил в аспирантуру Кировского сельскохозяйственного института. Кандидатскую диссертацию защищал в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (город Пушкин).

Тема кандидатской диссертации была посвящена предварительной очистке зерна от примесей. Первый вопрос мне задал профессор Гаврилов: «Молодой человек, что же вы изобрели, это же все известно?» Я ответил: действительно, такие разработки в мире есть, но в них не используются в полной мере возможности воздушного потока, что нами было реализовано, а технические решения защищены патентами на изобретения, которые здесь представлены: 14 штук. Тогда профессор обратился к членам диссертационного совета: «Я удовлетворен ответом, у меня вопросов больше нет».

Эврика!

После защиты кандидатской диссертации я работал на кафедре сельхозмашин в сельхозакадемии. Преподавал и занимался научной работой. Сейчас у меня на счету более 190 патентов на изобретения. Итогом стала докторская диссертация, также по очистке зерна. И сейчас, с 2013 года, я работаю в Федеральном аграрном научном центре Северо-Востока, за мной закреплена тема по очистке зерна от склероций (рожков) спорыньи.

- Что это такое?

- В зерне образуются рожки спорыньи, похожие на него. Они ядовитые, обычно черного цвета. Отличить их от зернышек можно только по цвету.

Виктор Ефимович достает два контейнера, раскрывает. В одном - обычное зерно желтого цвета, а в другом - сплошь черного цвета.

- А защиту от этого уже придумали?

- Над этим вопросом работают мои аспиранты. Обычные зерноочистительные машины осуществляют очистку зерна с помощью воздушного потока и на решетах. В полной мере за один технологический процесс они не могут очистить его от спорыньи, так как она по линейным размерам схожа с зерном. Однако она отличается по плотности, и мы додумались, что спорынью можно выделять из зерна в водном растворе неорганических солей. Зерно остается на дне, а более легкая спорынья всплывает. Эврика!

- Это своего рода ноу-хау?

- Безусловно. Очистка идет за один технологический процесс.

- Недаром говорят: всё гениальное - просто!

- Да. И машина эта менее энергоемка чем предыдущие. Причем она может не только очищать зерно, но и насыщать его питательными элементами, если их добавить в солевой

раствор. Всхожесть зерна возрастает. Данная машина также может применяться для протравливания семян перед посевом. Получается, что функция этой машины - три в одном.

Виктор Ефимович показывает книжку, в которой он рассказал о своих изобретениях, все они запечатлены на фото. Сборник называется «Научно-технические разработки для сельскохозяйственного производства». Неслучайно за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность ему было присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской федерации».

Виктор Ефимович листает сборник, а я не успеваю запомнить хотя бы несколько из этих очень важных для села механизмов. Вот на снимке огромная сеялка кандидата технических наук Рината Гатауллина. А вот машины предварительной, первичной и вторичной очистки зерна, по которым защищал кандидатскую и докторскую диссертации сам Виктор Ефимович.

Но не всегда гладким был его путь в науке. Недаром на стене в его кабинете много постулатов философов всех времен. По мнению Виктора Ефимовича, как не переплыть реки, не борясь с течением, так и, не преодолевая трудности, не приобретешь опыт, не добьешься исполнения мечты. Поэтому его девиз: «Иди своей дорогой, невзирая на преграды. Люби, твори, мечтай!»

Вера Ануфриева.

Фото автора.

Досье

Виктор Ефимович Саитов родился 25 мая 1957 года в деревне Мураши Слободского района Кировской области в семье рабочих колхоза. После окончания средней школы поселка Вахруши обучался в филиале Бобинского сельского профессионально-технического училища № 4. Затем работал трактористом в колхозе имени Ленина Слободского района. В мае 1976 года был призван в армию.

В 1979 году зачислен на первый курс факультета механизации Кировского сельхозинститута. В1984 году В.Е. Саитов окончил вуз с отличием и был рекомендован для поступления в аспирантуру.

После ее окончания он становится ассистентом кафедры сельскохозяйственных машин Кировского сельхозинститута. В январе 1992 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. С августа 2013 года В.Е. Саитов - старший научный сотрудник отдела механизации НИИСХ Северо-Востока, а в 2014-м защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.

Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2019 года за многолетнюю изобретательскую деятельность ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

В.Е. Саитов имеет сертификат участника интернет-энциклопедии «Ученые России», награжден медалью имени Альфреда Нобеля за вклад в развитие изобретательства, серебряной медалью имени В.И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки. Кроме того, отмечен золотой медалью «Европейское качество» за достижения в области производства качественной научной и образовательной продукции (2013 г.), удостоен высшей награды Российской академии естествознания и Европейского научно-промышленного консорциума - ордена «Labore et Scientia» («Трудом и знанием»). За научные победы и свершения награжден орденом Александра Великого (2015 г.), а также орденом Екатерины Великой «За служение науке и просвещению» (2016 г.).

Всего у Виктора Ефимовича Саитова опубликовано более 600 научных работ, в том числе 16 монографий, 50 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комисией, а также - девять статей в журналах, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science. Кроме того, В.Е. Саитовым получено 193 авторских свидетельства СССР и патента РФ на изобретения и полезные модели (из них используется в учебном процессе и внедрено в производство 90 патентов, по которым выпущено более 1000 рабочих орудий, оборудования и машин) и три свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.

«Анкета «ВК»

1. Возраст. 63 года.

2. Самый ценный совет, который вы получили в своей жизни. Никогда не падай духом, борись за справедливость до конца.

3. Какую цель вы ставите в своем нынешнем положении? Оставить след в жизни, воспитать последователей своих идей.

4. Любимое время года. Все времена года прекрасны: весна, лето, осень и зима.

5. Любимый праздник. День Победы.

6. Любимый фильм. «Белое солнце пустыни».

7. Любимое спортивное занятие. Катание на лыжах и коньках.

8. Любимый спиртной напиток. Отношение к алкоголю негативное.

9. Что, на ваш взгляд, главное в людях? Доброта и честность.

10. Что цените в женщинах? Верность и преданность.

11. Ваше любимое место в Вятке. Набережная и Александровский парк.

12. Цитаты, которых придерживаетесь в жизни. «Не плачь над разлитым молоком», «Не пили опилки», «Не переходи мост, не дойдя до него», «Не опережай действием мысль».

13. В чем, по вашему, сегодня беда России? В основном в органах управления вчерашние троечники и двоечники.

14. Ваше пожелание стране и миру. Всем только добра и позитива.