Лубягинские мусорные страсти. Кто и зачем нагнетает обстановку в Кировской области?

Фото: idelreal.org

Правительство Кировской области приняло решение о строительстве мусоросортировочного и перерабатывающего комплекса рядом с деревней Лубягино Кирово-Чепецкого района. Однако первая попытка общественного обсуждения этой инициативы провалилась. На этой волне уже ловят «хайп» экоактивисты и отдельные представители оппозиционных партий.

Можно сказать, что сегодня имеется в наличии конфликт между жителями (и не только Лубягино, но и всех окрестных населенных пунктов) и областными чиновниками. Пока потушить его не удается. Впрочем, обо всём по порядку.

Необходим и обсчитан

Решение о строительстве комплексного объекта сортировки, утилизации и размещения отходов (далее - комплекс) принято в рамках проводимой в стране «мусорной реформы».

Как сказала министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, необходимость его создания не вызывает сомнений. Этого требует законодательство, а также основные параметры государственной политики в сфере обращения с коммунальными отходами.

Новый комплекс станет первым подобного рода предприятием на территории Кировской области. Хотя его аналоги уже есть в других регионах страны, в частности в Костромской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

На предприятии будут использоваться современные технологии по сортировке и переработке мусора. Степень их сложности зависит от объемов финансирования.

Комплекс не нужно путать с полигонами ТБО, где происходит банальное захоронение отходов. Это именно предприятие по сортировке и переработке мусора, которое должно, во-первых, вовлечь все полезное в процесс вторичного использования (пластик, металл, стекло, текстиль, бумагу и пр.), а во-вторых, наносить окружающей среде минимальный ущерб. Обычное сжигание с задымлением прилегающих территорий исключается. Комплекс, по словам Аллы Албеговой, является объектом замкнутого цикла. С выходом на плановую мощность он сможет перерабатывать 200 тыс. тонн мусора. Для понимания: Кировская агломерация (Киров, Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкий район) генерирует его ежегодно 180 тыс. тонн.

Участок в Кирово-Чепецком районе под этот комплекс выбран уже давно. Но всё равно, прежде чем было принято окончательное решение, в «конкурсе» участвовало 26 различных площадок. Из них в «полуфинал» вышло пять. Но так уж получилось, что всем предъявляемым и достаточно строгим требованиям соответствует только эта.

При выборе расположения комплекса, по словам Аллы Албеговой, немалое значение имела его удаленность от основных «производителей» мусора. «Короткое плечо» для перевозчиков ТКО способно уменьшить сам мусорный тариф. Ведь только транспортные расходы, по подсчетам специалистов министерства охраны окружающей среды, благодаря этому снизятся до 53 процентов.

И еще один плюс. Вместе с запуском комплекса появится возможность реализовать в Кирове раздельный сбор мусора. Пока этот процесс идет туго (если не сказать, что не идет совсем) из-за его экономической несостоятельности. В области практически нет предприятий по вторичной переработке пластика и иных видов вторсырья, а транспортировка отсортированных фракций в другие регионы не окупает затрат.

А ведь более 30 процентов, по словам Аллы Албеговой, в общем объеме ТКО составляет органика, то есть пищевые отходы. Они будут перерабатываться в компост, который можно будет использовать в качестве грунта. Еще примерно по 10 процентов - это бумага, текстиль, стекло и пластик. Словом, до 70 - 75 процентов мусора, при наличии сортировочных линий, можно отправить на вторичную переработку, не зарывая его в землю.

И что немаловажно, проект строительства комплекса предусматривает строгое соблюдение границ всех санитарно-защитных зон.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что запуск предприятия даст для окрестных жителей дополнительные рабочие места. Пока речь идет о 130 возможных вакансиях.

Таким образом, запуск комплекса - решение главной проблемы Кировской области: снижение нагрузки на мусорные полигоны. До сих пор последние были главным способом утилизации отходов. Именно они вызывали и вызывают негатив со стороны жителей близлежащих населенных пунктов. Обширные территории, занятые под свалки, не только дурно пахнут, но и привлекают к себе стаи птиц (ворон, чаек и пр.), а также крыс и прочих грызунов.

Однако, несмотря на все эти «плюшки и пряники», население Лубягино, Нагоряны, Татар, Олинцев и даже Радужного 2 февраля вышло на акцию протеста. Кто, как и зачем подогревает страсти? В первом приближении ответ на эти вопросы может дать хроника событий.

Хроника смуты

Еще в январе на сайте администрации Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района появляется уведомление «о начале общественных слушаний по техническому заданию на разработку оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Комплексный объект обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов «Лубягино».

20 января на странице сообщества «Лубягино-NEWS» в социальной сети «ВКонтакте» появляется сообщение о том, что 2 февраля в клубе д. Лубягино в 9 часов утра состоится встреча с «министром окружающей среды Кировской области, другими представителями власти и подрядчиками по вопросу строительства новой мусорки». Именно так - «мусорки», а не предприятия по сортировке и переработке ТКО. Эта информация проходит почти незаметно, она собирает лишь 14 комментариев.

23 января. Запись о создании инициативной группы «для организованного законного сопротивления строительству мусорного завода и полигона в непосредственной близости от наших домов». На нее также мало кто обратил внимание. Под новостью три комментария.

И вот 27 января публикуется «Молния». В ней указывается, что существующий около Лубягино полигон ТБО будет расширен и он будет «в 10 раз больше, чем существующий полигон ООО «Куприт». К инициативной группе предложено присоединиться юристам, печатникам, расклейщикам объявлений, журналистам, экологам, специалистам по земельному праву, представителям прокуратуры и надзорных органов. Эта новость идет с пометкой: «Просим максимального распространения».

Именно в тексте «Молнии» (по незнанию или специально) вместо комплекса фигурирует свалка.

27 января в 18-00 новость подхватывается интернет-порталом 7x7-journal.ru. Она подается как «власти Кировской области решили расширить мусорный полигон «Лубягино».

28 января в сообществе «Лубягино-NEWS» проходит сообщение о том, что районная дума намеренно скрывает документы о строительстве нового «мусорного комплекса». С учетом поднятой волны против нового мусорного полигона эта инсинуация проходит на ура. На информацию откликнулось уже 38 человек (оставили комментарии), 56 поставили знак о своем согласии с мнением автора.

29 января появляется первое объявление о сборе всех несогласных с решением областного правительства. Обозначается время сбора - 2 февраля в 10 часов утра - и место: у остановки общественного транспорта «Лубягино». 30 января для разогрева публики в «Лубягино-NEWS» размещен видеоролик автора Radist Radistovi4 «Травля людей, пока они спят» с пометкой: «Наглядно работа мусоросжигательного завода в РФ». В этот же день уточняется место встречи с региональным министром охраны окружающей среды - клуб в Лубягино. Отдельно выделено: «ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ЛУБЯГИНО БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО С 9.30 УТРА И ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ встречи». Под сообщением уже 144 «лайка».

Ну и «вишенка на торте». 31 января публикуется запись для тех, кто решит поучаствовать в акции протеста: «Во время встречи 2 февраля будет организован пункт с горячим чаем, на чистейшей воде из скважины Лубягино, которая у нас в лесу, с конфетами, сушками, печеньками и пряниками! Хватит всем! Всё бесплатно. Оплачено спонсорами из числа жителей деревни, пожелавших остаться неизвестными». (Чем вам не «печеньки Нуланд» с украинского Майдана?) И далее вплоть до 2 февраля - ролики для «подогрева» и уточнение времени и сценария «акции».

Интенсивная информационная обработка обеспечивает интерес граждан к теме. В субботу еще до приезда областных чиновников собирается толпа, которую не может вместить лубягинский клуб. При этом в нее уже вброшено два тезиса. Первый - «Рядом с Лубягино будет огромная свалка» - и второй: «Власти верить нельзя, ибо она всё врет и скрывает свои истинные намерения». В таких условиях рациональные доводы на граждан не действуют (это уже доказали психологи).

Собравшиеся со всей округи (включая кировские пригороды) граждане требуют, чтобы приехавшие на встречу министр охраны окружающей среды Алла Албегова (на фото) и министр имущественных отношений и инвестиционной политики Артём Сурженко «вышли к народу». Причём всё это происходит истерично и на повышенных тонах.

Когда же чиновники на крыльце не появляются, их обвиняют в неуважении к гражданам. А одна пенсионерка, по свидетельству очевидцев, даже потребовала от присутствующих журналистов «всё снимать и отправить запись Путину, чтобы показать, как с народом разговаривает министерство».

Как итог - встреча сорвана, люди разошлись с убеждением, что их мнение власть не интересует. Новостные ленты почти всех региональных интернет-порталов пестрят репортажами о том, как областные чиновники не хотят общаться с населением.

Новость о кировских беспорядках тут же была подхвачена порталом Idel.Реалии (подразделение «Радио Свобода»).

Состоявшиеся позднее, 9 февраля, встречи с гражданами в Шутовщине и Радужном изменений в умонастрояниях не вызвали. Люди пришли туда с плакатами: «Радужный против строительства полигона в Лубягино», «Строительству объекта - нет!» и «Правительство! Покажите пример! Постройте свалку возле своих загородных домов!» Региональные СМИ вышли под заголовками «Диалога не будет: власти перенесли общественные обсуждения мусорного полигона в Лубягино», «Обсуждение полигона в Лубягино уперлось в вопрос гарантий» и т.п.

Зажгли с двух сторон

А вот сейчас мы вправе поставить главный вопрос: кому и зачем нужны массовые беспорядки, связанные с лубягинским комплексом? Кому выгодно подрывать доверие граждан к власти?

Безусловно, среди тех, кто выходит с плакатами или произносит пламенные речи против расширения полигона в Лубягино, есть немало искренне заблуждающихся (или даже введенных в заблуждение) людей. Ведь им изначально вещали, что рядом с их деревней (деревнями, поселком) будет очередная вонючая свалка, кишащая крысами и отравляющая воздух и воду. Потому и шли люди на все сходки с плакатами: «Нет!», «Долой!» и т.п.

А вот житель Лубягино и предприниматель Вячеслав Царюк, администратор группы «Лубягино-NEWS», которая и ввела многих граждан в заблуждение о том, что будет строиться у них на задворках, явно сделал такую подмену намеренно. Хотя, думается, о своих истинных мотивах он никому и ни за что не поведает. Но разогрел население он вполне профессионально, сыграв на настроениях людей.

Нельзя не сказать и о той роли, которую сыграли публикации интернет-портала «7х7» Горизонтальная Россия». Его сегодня на региональном уровне возглавляет человек, прошедший обучение в школе латвийского интернет-издания Meduza (финансируется Михаилом Ходорковским). Но даже без этого личного фактора в материалах о Лубягино сама за себя говорит оценка регионального проекта не учеными, не специалистами-химиками, а экоактивистами из различных городов России, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска Московской области и др. Даже представитель Гринписа среди этих «экспертов» засветился. Безусловно, все они, как свидетельствует опыт Греты Тунберг (за спиной которой, как считается, стоят транснациональные корпорации), хотят только «добра» кировчанам.

Засветились в разогреве протестной активности и представители местных отделений политических партий. Так, непосредственное участие в выступлениях 2 февраля приняли члены ЛДПР. Позднее их депутат в Госдуме Кирилл Черкасов дал свою оценку произошедшему. В частности, он написал: «Лубягино вполне может стать «вятским Шиесом». Я надеюсь, что губернатор Кировской области Игорь Васильев (зная о негативном опыте своего архангельского коллеги) сделает всё, чтобы этого не произошло. И для начала отправит в отставку министра Албегову, которая своими действиями дискредитирует всю региональную власть».

Отметился в протестах и «первый областной коммунист» Сергей Мамаев (куда ж без него?). Он написал заявление в прокуратуру с требованием проверить деятельность администрации Федяковского сельского поселения и лично министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой.

В общем, для политиков (особенно для тех, что на грядущих в 2021 году выборах в Законодательное собрание имеют слабые перспективы) Лубягино стало шансом лишний раз попиариться.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что представители областной власти сами поспособствовали созданию атмосферы недоверия к их словам и обещаниям.

В этой связи многие вспоминают, как в свое время министерство охраны окружающей среды (тогда еще в статусе департамента) заверяло граждан Советска, что проект мусорного полигона рядом с городом соответствует всем природоохранным параметрам. Позже выяснилось, что это не так. Аналогичная история происходила и вокруг полигона в Осинцах. На первых порах чиновники из экологического министерства клялись, что там все сделано по закону. И только на суде выяснилась их некомпетентность. А где гарантия, что в Лубягино вместо мусоросортировочного комплекса не построят очередную свалку?

Да и то, что высокопоставленные областные чиновники отказались 2 февраля выйти к населению, не может быть оправдано никакими ссылками на согласованный «формат общения». Может, прав в данном случае Кирилл Черкасов? Ведь еще недавно Президент РФ Владимир Путин на совещании в Тулуне Иркутской области особо отметил: «…Те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой…»

Иван ТРОФИМОВ.