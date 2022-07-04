Ловись, рыбка, по закону! Как на Вятке полиция борется с браконьерами

Давно заметил: проходят десятилетия, а психология у браконьеров не меняется. Независимо - у охотников или рыбаков. У них одна цель: быстро получить наживу там, где это запрещено. Они нарушают все законы и инструкции, полагаясь на то, что всё сойдёт с рук. Однако не всегда так бывает.

Недавно сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли несколько фактов незаконного лова рыбы на реках Вятка и Чепца.

В ходе рейда инспекторы задержали двух жителей областного центра, которые на 672-м километре главного судового хода реки Вятка в районе деревни Большая гора города Кирова на весельной лодке при помощи ставной сети незаконно выловили судака и леща (семь штук).

Чуть позже в ходе рейда по реке Чепца в Зуевском районе сотрудники транспортной полиции задержали рыболова, который тоже ловил сетью. Количество добытых водных биологических ресурсов составило пять штук (язь, лещ). Мужчины нанесли ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области на общую сумму более 17 тысяч рублей.

В отношении установленных лиц отделение дознания Кировского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела по признакам преступления, преду­смотренного ч. 3 (по первому факту) и ч. 1 (по второму факту) ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

О том, как ведется борьба с браконьерами на реках области, корреспонденту «Вятского края» рассказал начальник линейного пункта полиции в речном порту города Кирова майор полиции Юрий ХАРИТОНОВ.

- Юрий Михайлович, мы с вами не раз уже беседовали на эту злободневную тему. Что-то меняется с годами?

- К сожалению, нет, количество браконьеров не уменьшается и незаконных способов лова - тоже. Да и сами люди, идущие на такие преступления, становятся более агрессивными, наглыми и считают, что им закон не писан. Например, в прошлом году мы составили 21 административный протокол на браконьеров, нынче - 30. Возбуждено уголовных дел в 2021 году - 21, нынче - уже 26.

- Все думают, что ваша служба по выявлению любителей незаконного лова рыбы начинается только летом. Но она, похоже, никогда и не заканчивается: река ждёт помощи?

- Мы начинаем выезжать на реку сразу же после новогодних праздников, практически уже со 2 января. Браконьерам же торжества безразличны, они не сидят за столом, у многих нет семей. К тому же думают, что сотрудники полиции отдыхают. А мы - тут как тут!

- Какие нарушения при ловле выявляются зимой?

- Кстати, в этот период нарушений становится не меньше. Нынче возбуждено девять уголовных дел за лов рыбы методом багрения. Браконьеры знают, где находятся зимовальные ямы рыбы. Там пластами скапливаются стерлядь, налим. Один рывок багром, другой… Так за час можно наловить мешок. Иногда рыба срывается, погибает, гниёт, засоряет водоём. Это, знаете, такой варварский метод добычи.

- Значит, устраиваете засады?

- Мы знаем, где есть зимовальные ямы, нерестилища того же налима. Приезжаем на снегоходах, иногда ночью, ждём, наблюдаем. Ко­гда видим скопление людей у определённого места, вы­двигаемся, задерживаем.

- Знаю, что браконьеры порой идут напролом, невзирая на форму сотрудников полиции. Сталкивались ли с неадекватным поведением людей?

- И такие случаи не редкость в нашей практике. Многие задержания нарушителей сопровождаются агрессией, ведь не секрет, что большинство нарушителей нетрезвые. К тому же играет роль так называемый эффект толпы: мол, что вы вдвоём с нами сделаете? Иногда пытались нас буквально раздавить автомашинами, снегоходами.

- Неужели не думают о последствиях?

- У них первая мысль: как избежать наказания? Они думают: «Сейчас наедем на машине на инспекторов, они испугаются, свернут, а мы уйдем от ответственности». Но так не бывает. Даже если идут тараном на наш снегоход, не уступаем, всё равно задерживаем. Как-то одного нашего сотрудника сбили прицепом к снегоходу.

- Меняется ли с годами возраст браконьеров, их социальный статус? Возможно, есть, так сказать, постоянные нарушители?

- Как правило, всегда люди разные. Возраст - от 20 до 60 лет и более. Есть среди них люди с низким достатком либо вообще не имеющие средств к существованию. Но немало и весьма обеспеченных - у них снегоходы стоят до полутора миллионов рублей и более.

- Им-то чего не хватает в жизни?

- Наверно, адреналина, азарта…

- Как реагируют при задержании?

- Любое нарушение снимаем на видео. Одни - спокойно, понимают: у нас служба такая. Другие - возмущаются. Но против закона не пойдёшь.

- Какова протяженность участка, который вы обслуживаете?

- Река Вятка, около 600 километров, вплоть до Малмыжа.

- Значит, в рейдах находитесь по несколько дней?

- Выезжаем в понедельник, и до пятницы. Так каждую неделю. Туда и обратно. Иногда проводим совместные рейды с сотрудниками рыбоохраны. Так проще работать: они знают свой район, тот или иной участок.

- Выезжаете на катере, который, безусловно, браконьеры уже знают. Они же тоже не лыком шиты?

- Безусловно, вы правы! У всех есть мобильные телефоны, всевозможные цифровые «штучки» - ватсапы, вайберы. Они скидывают друг другу сообщения о нас. А потому все технические новинки для нас порой существенная помеха в работе. Но и такие ухищрения не спасают от ответственности!

- На реке, особенно летом, много простых рыбаков. Они-то как относятся к браконьерам?

- Да, порой сидят на берегу через 50 метров друг от друга. Конечно, они возмущаются ловкачами: кого-то из них нарушитель может за шиворот оттаскать либо надавать подзатыльников.

- Знаю, что к нам половить рыбу незаконными методами приезжают и из других регионов. Им, что, своих рек мало?

- Они, вероятно, думают, что у нас надзор на реках слабее, чем у них. Приезжают из Республики Коми, Перми. Считают, тут не Волга и Кама, можно и сети закинуть, всё сойдёт с рук.

- Сейчас административные наказания (штрафы) стали больше. Но и они не останавливают.

- Учитывается всё: если человек задержан впервые, какое орудие лова использовал, какой ущерб по количеству выловленной рыбы нанёс.

- Юрий Михайлович, вы больше 20 лет на этой службе, а с браконьерами боретесь с 2006 года. Рыбы в наших реках стало больше?

- Увы… Меньше и мельче. Чтобы выловить крупную рыбу, надо постараться. Для рыбаков-любителей это огромная удача! И связано уменьшение количества не только с экологией, но и безответственным, варвар­ским отношением к ресурсам. Люди, к сожалению, не понимают, что при таком бесчеловечном подходе можно для потомков оставить пустые реки. Как говорится, без хвоста и чешуи.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Фото пресс-службы Кировского ЛО МВД России на транспорте.

P.S. На днях инспекторы Кировского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Кировской области провели совместный рейд на реке Вятка от Кирова до Уржума.

Межведомственные рейды сотрудников транс­портной полиции и регионального центра ГИМС проводятся в летний период на регулярной основе. Главные цели такой работы - разъяснение гражданам мер безопасного нахождения на водных объектах, своевременное выявление и пресечение нарушений, связанных с отсутствием регистрационных документов на судовождение, а также пресечение фактов браконьерства.