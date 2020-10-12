Ломать - не строить. В Кирове без общественного обсуждения начали снос павильона на Октябрьском рынке

В начале октября кировская городская администрация пригласила региональные СМИ на встречу с новым директором АО «Центральный рынок» Арамом Чатиняном. Темой для разговора стал рассказ руководителя муниципального акционерного общества о реконструкции главного павильона на Октябрьском рынке.

По версии Чатиняна, на месте старого кирпичного здания 1940-х годов постройки должно появиться новое, комфортное и современное строение. Оно будет больше по площади в три раза и вместит все торговые точки, которые раньше были как внутри павильона, так и снаружи.

Как оказалось, решение руководства Центрального рынка застало врасплох и арендаторов торговых точек на Октябрьском рынке, и покупателей.

Современный и комфортный

Как и ранее, целью всех изменений на рыночных площадках горадминистрация называет создание современных и комфортных условий для продавцов и покупателей. Об этом же сказал и Арам Чатинян.

По его словам, на месте старого кирпичного строения появится двухэтажный корпус, где будут торговать как продуктами, так и промышленными товарами. Помимо торговых точек на втором этаже будут оборудованы детская зона и фуд-корты.

Ларьки и открытые прилавки, располагающиеся на прилегающей к павильону территории, будут убраны. На их месте появятся автостоянка и зеленая зона.

Площадь нового павильона составит 3100 квадратных метров. В старом было всего 895 «квадратов».

Удивительно, как повторяются новым руководителем акционерного общества слова и обещания, которые раньше мы уже слышали от Аслана Рзаева, когда он рассказывал о глобальной реконструкции Центрального рынка.

- Торговля будет вестись в тепле, в уюте, - заверил журналистов Арам Чатинян. - Погодные условия не будут мешать ни посетителям, ни продавцам. Тем, кто сейчас работает на улице, мы предложим комфортные условия. Мы постараемся сделать максимально низкие цены на товары и сохранить их хорошее качество. Приложим усилия, чтобы они не подорожали и покупатели не пострадали.

Вот только получится ли это? Ведь, по словам самого директора, арендная плата в новом павильоне вырастет на 30 процентов. И кто, с учетом этого, согласится работать себе в убыток?

Впрочем, нового директора рынка это пока не волнует. Он полагает, что удержать цены от резкого их подъёма поможет возросший покупательский трафик. Последний, по его подсчетам, должен увеличиться на 40 - 50 процентов.

Не называет Арам Чатинян пока общее количество средств, которых потребует реконструкция. Единственное, что он сообщил: все расходы будут производиться за счет собственных средств, без привлечения заемных. К тому же есть надежда на поддержку стройки со стороны городской администрации.

- Смета сейчас находится на государственной экспертизе, - сообщил Арам Чатинян. - Как только будет получено ее заключение, мы опубликуем точные цифры.

Безусловным плюсом, по мнению директора, будет то, что строительство нового здания обойдется дешевле, чем реконструкция старого. Да и содержать его будет менее затратно.

Обещанного три года ждут?

Самое интересное во всей этой истории - то, что еще не забылись обещания бывшего главы администрации г. Кирова Ильи Шульгина о глобальной реконструкции Центрального рынка. Еще многие помнят рассказы и презентации чиновников, как достойно будут выглядеть территория и павильоны рынка на ул. Милицейской, в каких комфортных условиях будут работать арендаторы и какие удобства ждут покупателей.

Но прошел год, и эти планы были положены под сукно. Совсем от них не отказались, но и воплощать их в жизнь, скорее всего, уже не будут. Затраты нужны многомиллионные, отдача будет не скоро, а торговая площадка работает здесь и сейчас. И главное - она приносит прибыль.

Рынок давно не дает покоя городским чиновникам. Сколько планов на его счет уже строилось. Не счесть. А сколько за последние годы директоров сменилось? Не два и не три.

Вот и нынче не так давно горадминистрация вновь сменила там руководство. На место Артура Шамсутдинова, перешедшего на Комбинат продовольствия и социального питания, пришел «человек «Куприта» Арам Чатинян. А следом, как гром среди ясного неба, обрушилась весть о том, что Октябрьский рынок уже закрыт на реконструкцию.

Маневр получился неожиданный и странный. Когда Шульгин на пару с бывшим директором Центрального рынка Асланом Рзаевым (ныне он пока еще является заместителем главы кировской горадминистрации) говорили о «глобальных переменах на рынке», об Октябрьском и речи не шло. А тут бац - и мы уже наблюдаем, что его главный павильон закрыт и там полным ходом разбирают внутренние конструкции и инженерные коммуникации. Ни тебе обсуждения планов с общественностью и арендаторами, ни утечек информации в СМИ и соцсети.

Операция проведена по всем канонам шпионских романов, когда о событии становится известно после того, как оно произошло.

Но не только скрытость шагов, сделанных руководством рынка, обращает на себя внимание. Удивляет, что работы начаты в преддверии зимы, а потому есть все основания предполагать, что, как минимум, до следующего лета ничего нового на территории Октябрьского рынка не появится. Да и не факт, что и в следующем году руководству рынка удастся довести свое начинание до конца. Так же как нет гарантий, что оно, это руководство, через год опять не сменится. Вместе со своими планами.

Хотя, как заверил Арам Чатинян, снос старого павильона планируется произвести этой осенью, а новый павильон поставить уже к лету следующего года. Вот только можно ли верить этим планам?

В общем, осталось население окрестных домов без удобной, доступной, привычной и востребованной торговой площадки, как минимум, на год-два. Нужно ли говорить о том, что окрестные жители просто в шоке? Наверное, нет. Это и так ясно. Теперь за многими товарами им придется ездить либо на ул. Милицейскую, либо на площадь Конева. А кого это может радовать?

Но и арендаторы в ступоре (во всяком случае, те, с кем удалось пообщаться). Они уже либо разбежались, либо выселены на улицу. Две трети тех, кто торговал в павильоне, свои точки на открытой площадке размещать не стали. Уже не видно продукции Кировского мясокомбината и «Бизона». Нет и других местных производителей.

Сократились примерно в три раза объемы предлагаемых товаров во всех продуктовых линейках - «молочке», яйцах, рыбе, мясных изделиях, сухофруктах и орехах. Полностью свернута торговля бакалеей, свежим мясом и специями.

Сегодня арендаторам осталось только переживать, чтобы на месте рынка не появилась очередная жилая многоэтажка (а слухи об этом ходили). В остальном те, кто сегодня еще торгует там, надеются, что им удастся договориться с рыночной администрацией о предоставлении льготных условий на период проведения всех строительных работ. Хотя пока, судя по словам Арама Чатиняна, рассчитывать им на это не стоит.

Впрочем, ни новое руководство Центрального рынка, ни чиновники из горадминистрации ничего страшного во всем, что происходит сейчас на Октябрьском рынке, не видят. Иначе они не стали бы приглашать журналистов региональных СМИ для того, чтобы постфактум рассказать им о своих намерениях.

- Мы предложили тем, кто ранее торговал в павильоне и кто боится потерять своих покупателей,

занять место на прилегающей территории, - сказал Арам Чатинян. - А с появлением нового здания, где будут созданы комфортные условия для торговли, они смогут не только вернуть своих постоянных покупателем, но и приобрести новых.

Ремарка

Чиновники из городской администрации могут возразить, что все сомнения насчет перспектив строительства нового павильона, о которых речь шла выше, являются плодом досужих измышлений автора. Однако могу заверить, что появились они не на ровном месте.

После назначения Арама Чатиняна директором Центрального рынка в его ведение была отдана организация работы ярмарки на Театральной площади. Горадминистрация (через свою пресс-службу) уже несколько раз оповещала население о начале там торговли. Однако дальше установки восьми рубленых домиков под торговые точки дело не сдвинулось. И только два из них, судя по аншлагам, сейчас заняты. Да и то большого скопления покупателей рядом с ними не наблюдается. Так же убого выглядят и ярмарки выходного дня.

Если у нового руководства не хватает способностей организовать ярмарочную торговлю, что уж говорить о таком сложном и требующем постоянного внимания процессе строительства нового павильона. Или опять расчёт на русский авось?

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.