Ломать - не строить. Новый павильон на Октябрьском рынке в Кирове появится только через год.

Реконструкция Октябрьского рынка затягивается. Сегодня у руководства АО «Центральный рынок» нет даже проектной документации на строительство нового павильона взамен снесенного более полугода назад старого. Отсутствуют пока и деньги, чтобы оплатить стройку.

«ВК» узнал, что ждет Октябрьский рынок в ближайшем будущем.

Довели до ручки

Лето перешагнуло «экватор», а на Октябрьском рынке строители так и не появились. На месте старого кирпичного павильона до сих пор пустота. Его снесли еще в ноябре, а саму площадку огородили. Да так и бросили.

Предприниматели, которые раньше торговали в основном павильоне, в большинстве своем ушли в неизвестном направлении. И только малая их часть переместилась на площадку, на которой ранее стояли открытые лотки.

Единственным плюсом такого разгрома проверенной годами торговой площадки является установка там нескольких теплых вагончиков, в которых пытаются работать те, кто не нашел себе другого места. Хотя какой это плюс, если эти вагончики вытеснили нескольких предпринимателей, которые ранее продавали на этом месте свои товары с лотков?

Уже сегодня можно сказать, что рыночная торговля уменьшилась на три четверти. Это, конечно, оценка, как говорится, на глазок, но она, как нам кажется, недалека от истины.

Снижение предложения повлекло за собой и уменьшение покупательского трафика. Только немногие жильцы окрестных домов по старинке идут на рынок за покупками. И это заставляет оставшихся предпринимателей либо закрывать свои точки, либо повышать цены, чтобы оплатить аренду торгового места в условиях снижения выручки.

Некоторые виды товаров и услуг совсем исчезли с территории Октябрьского рынка. Также сократилась конкуренция, и цены у оставшихся продавцов совсем не радуют.

В результате возник замкнутый круг. Покупатели не идут на рынок из-за высоких цен и из-за отсутствия альтернативных предложений, а продавцы вынуждены поднимать цены из-за снижения трафика.

Единственные, кто сейчас там хорошо себя чувствуют, - бабушки, торгующие тем, что вырастили у себя на огородах. Хотя сказать «там» - не совсем корректно, ведь их уже давно вытеснили за территорию рынка. Поэтому свои огурцы, помидоры и ягоды они предлагают, расположившись рядом с центром занятости населения на улице Розы Люксембург.

В общем, разруха и запустение пустили корни на Октябрьском рынке. И складывается впечатление, что через какое-то время он совсем прекратит свое существование.

А ведь начиналось это безобразие с громких обещаний директора АО «Центральный рынок» Арама Чатиняна построить на месте старого павильона современный торговый комплекс, где и продавцам, и покупателям будет тепло, вольготно и комфортно.

Вопросы остались

Обещание провести глобальную реконструкцию Октябрьского рынка Арам Чатинян дал в начале октября 2020 года, а уже в ноябре главный павильон снесли. На тот момент Арам Гайкович был в должности директора всего пару-тройку месяцев.

Как сообщил источник «ВК» в администрации города, Чатинян является креатурой Аслана Рзаева, который тогда уже занял кресло заместителя главы администрации Кирова. Хотя ради исторической правды нельзя не сказать, что до своего появления на Центральном рынке нынешний его директор успел поработать в «Куприте».

Конечно, обвинять Чатиняна в том, что он привел к разрухе Октябрьский рынок, в полной мере нельзя. Идея о реконструкции павильона появилась еще во времена, когда АО «Центральный рынок» руководил тот же Аслан Рзаев, а администрацией города - Илья Шульгин.

Да, при Рзаеве доходы рынка пошли в гору и он впервые за много лет начал показывать прибыль. Но назвать такое финансовое состояние организации стабильным никак нельзя. Это как раз и продемонстрировала работа многих предприятий Кирова в условиях коронавирусных ограничений. Так зачем же было, когда пандемия уже шла полным ходом, затевать крайне затратную реконструкцию павильона на Октябрьском рынке? А главное - что же в итоге получат и городская администрация, и горожане?

С этими вопросами «ВК» обратился в горадминистрацию. Ответ, который мы получили, скорее вызвал новые вопросы, чем снял имеющиеся.

Во-первых, по словам городских чиновников, строительство нового павильона начнется в третьем квартале текущего года и продлится более года. А если быть точными, то 15 месяцев. И это при том, что указанный квартал уже начался и треть его почти прошла. Получается, что строители зайдут на площадку в сентябре? А строить будут зимой?

Не знаем, какой логикой руководствуется кировская администрация, но здравый смысл и практика показывают, что логичнее было бы вести строительные работы летом, в сезон, как говорят в народе.

Во-вторых, как пояснили в горадминистрации, такая затяжка с началом строительства вызвана необходимостью повторной экспертизы проектной документации. Тогда нельзя не спросить: в каком состоянии была эта документация до сноса павильона и неужели за всю минувшую зиму, с ноября по апрель, ее не могли проверить эксперты?

В-третьих, по данным чиновников, руководство Центрального рынка пока не имеет источников финансирования проекта. «Стоимость строительства в настоящее время на стадии государственной экспертизы уточняется, - написали они в своем ответе. - Финансирование строительства объекта будет осуществляться за счет средств акционерного общества «Центральный рынок» с привлечением заемных средств кредитно-финансового учреждения».

И в заключение представители горадминистрации поспешили успокоить граждан. Хотя, честно говоря, лучше б они этого не делали. В том ответе, что получил «ВК», говорится чуть ли не открытым текстом: «Перестаньте беспокоить нас по мелочам. Мы ж торговлю на Октябрьском рынке не закрыли полностью. И если вам нравится покупать продукты там, а не в торговых сетях, то еще осталось несколько ларьков, где вы можете потратить деньги».

Ведут к приватизации?

Ситуация, которая сегодня сложилась вокруг Октябрьского рынка, не может не вызывать беспокойство. Ведь после сноса павильона АО «Центральный рынок» неизбежно потеряло немалую часть доходов от аренды торговых мест в нем. Перекрыть выпадающие таким образом доходы повышением арендной платы, взимаемой с оставшихся предпринимателей, не получится. И не будет неожиданным, если финансовые итоги 2021 года для АО «Центральный рынок» будут отрицательными. Как следствие, вполне возможно, что городской администрации необходимо будет финансово поддержать свое предприятие за счет бюджетных средств.

И, таким образом, в убытке будут не только горожане, которые вынуждены переплачивать за фрукты и овощи, покупая их в супермаркетах, но и администрация.

Понимают ли это чиновники? Такое впечатление, что нет. А если всё же они знают, что делают? Тогда вполне можно допустить, что ухудшение финансового состояния подведомственного им учреждения является частью плана по его приватизации. Такие идеи ранее, во времена, когда Кировом «рулили» Владимир Быков и Дмитрий Драный, уже появлялись. И только публичная огласка этих планов в региональных СМИ и открытое недовольство кировчан не дали их реализовать.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.

P.S. Первое предложение о приватизации Центрального рынка появилось в октябре 2012 года. С ним вышел экс-глава Кирова Владимир Быков. Потом, летом 2017 года, вопрос еще раз был вынесен на обсуждение городской думы. Поводом для этого в обоих случаях послужило неудовлетворительное финансовое состояние предприятия. Но обе эти инициативы встретили активное сопротивление как со стороны депутатов, так и со стороны рядовых горожан. А потому до сего дня эта тема больше не поднималась.