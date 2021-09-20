«Лохотрон» вне закона. Можно ли победить нелегальный игорный бизнес в Кирове?

Я до сих пор помню того плачущего мужчину. А было это в лихие 90-е...

На железнодорожном вокзале станции Киров рядом с багажным отделением около допотопных по нынешним временам компьютеров всегда находилась стайка людей. Причём пассажирам, особенно провинциальным, и невдомёк было, что орудовали там «мошенники в законе».

«Лохотрон» для пассажиров

Одни, зазывалы, привлекали проходящих транзитников радостными криками: «Во дает, выиграл мужик!» Другие, исполнители-«игроки», с присущим им артистизмом изображали «счастливчиков», получивших в «тараканьих бегах» (так в народе называли игру, или проще - «лохотрон») большой выигрыш. Тут же якобы делали очередную ставку. И вновь выигрывали!

Скучающие пассажиры, разумеется, клевали на эти уловки мошенников. Делали одну ставку (начинали с рубчика-двух), потом другую. И так просаживали все деньги…

По заданию редакции я часто прежде готовил репортажи с железнодорожного вокзала и всякий раз, находясь в помещении дежурной части Кировского ЛОВД, видел реально плачущих мужиков.

А ведь проигрывали огромные по тем временам суммы. Помню, один директор школы просадил на «лохотроне» все деньги, которые ему выделили на приобретение техники. Другой мужчина, ехавший из Воркуты, оставил мошенникам всё, что заработал на вахте.

Сотрудники линейной милиции лишь руками разводили: владельцы компьютерной игры действовали, судя по документам, законно (имели разрешение от различных ведомств, соответствующих органов - гербовые печати, юридический статус). Они не угрожали гражданам и не принуждали их к участию в игре. (Те отдавали деньги добровольно, в процессе игры.) И закон, как говорится, им был не писан.

В многолюдном месте

Но настали другие времена. Скажем так, более цивилизованные. Любители азарта, а также те, кто их искал, на ходу перестроились. В област­ном центре и в других населенных пунктах появились «однорукие бандиты» - игровые автоматы разных модификаций. Они стояли в игровых залах, тоже официально разрешенных, на остановках общественного транспорта, на тех же вокзалах, в магазинах, кафе и столовых и даже в образовательных учреждениях.

Причем так называемые автоматы-столбики организаторы привозили утром, ставили в любом многолюдном месте, вечером забирали, либо, как на автовокзале, оставляли и на ночь. Возле них всегда толпились игроки. Некоторые приходили даже ночью, настолько силён был азарт.

Рядом с игровыми залами, как правило, открывались круглосуточные ломбарды. Проиграл, затянуло - идешь в соседнюю дверь. Сдаешь телефон, часы - всё, что представляет ценность. И снова - в игре!

Тогда же общественность взбунтовалась: состоятельные люди, отцы семейств, ненароком зашедшие поиграть «на удачу», просаживали деньги, оставляли зарплату, дорогостоящие вещи. Некоторые тащили из дома телевизоры, бытовую технику.

Один мой знакомый офицер тоже подсел на такую «иглу». Он и прежде захаживал в игровые залы. Жена просила, мол, не суйся, пожалей себя и нас. Но куда там! Однажды, выиграв определенную сумму, он, как говорится, вошел в раж: заложил квартиру. И проиграл. Когда понял, что натворил, пытался как-то уговорить владельцев автоматов простить долг. Но кто ему пошел бы навстречу? Офицер прямо за углом ломбарда накинул на шею петлю. Остались супруга и два малыша…

Запретный плод сладок

Увы, так было. «Одноруких бандитов» под напором общественности и после принятия закона выселили из города, а из всех подобных аппаратов убрали купюроприемники.

Игорные зоны создаются на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского края, Калининградской области и Республики Крым. В иных субъектах РФ организация и проведение азартных игр запрещены действующим законодательством.

Однако запретный плод сладок. Залы с автоматами стимулирующих лотерей продолжают вновь и вновь открываться в городе Кирове. Сотрудники правоохранительных органов констатируют: «однорукие бандиты» не исчезли, функционируют в более цивилизованном виде (ОПГ, интернет, цифровые технологии и т.д.), причем в массовом масштабе.

Кто за дверью?

Как отмечают сотрудники Следственного комитета СК РФ по Кировской области, установить организаторов незаконного бизнеса непросто, но вполне реально.

- Для пресечения противоправной деятельности фигурантов в ходе расследования каждого уголовного дела устанавливается принадлежность помещений, в которых организована незаконная игорная деятельность, - рассказали в кировском следкоме. - Если помещения арендуются и находятся в муниципальной (федеральной) собственности, инициируется вопрос о расторжении договоров, вносятся представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Если помещения принадлежат подозреваемым, в обязательном порядке в суд направляется ходатайство о наложении ареста на них для последующего обращения в доход государства.

Следователи констатируют, что в последнее время игорный бизнес стал более организованным, изощренным. Все соблюдают конспиративность, в залы приходят по звонку, деятельность незаконных заведений, как правило, завуалирована под различные, на первый взгляд безобидные организации, например благотворительные.

Всё по ролям!

Вот один из ярких примеров, получивших в местных СМИ общественный резонанс. Жители областного центра в составе ОПГ незаконно проводили азартные игры с использованием интернета вне игровой зоны на территории г. Кирова.

В ОПГ существовало чёткое распределение ролей, сплочённость: участники её планировали свою деятельность, соблюдали конспирацию, действовали завуалированно (якобы предо­ставляли услуги населению для сделок на внебиржевом рынке), вели строгий учет доходов. Деньги распределяли между собой в зависимости от личного вклада, а также расходовали на содержание залов.

Еще об ОПГ. В 2019 году расследовали уголовное дело в отношении трёх жителей г. Кирова, которые в составе организованной преступной группой незаконно проводили игры в 65 помещениях города и области.

Следователи установили всех фигурантов, задокументировали, наложили арест на имущество на сумму более трёх миллионов рублей. Кроме того, в доход государства обратили средства, извлеченные органами следствия из 102 игровых терминалов, в сумме более четырёх миллионов рублей.

«Игроков» осудили к лишению свободы (условно), назначили им штраф. По иску прокуратуры Ленинского района г. Кирова с обвиняемых в доход государства взыскано около девяти миллионов рублей, полученных ими от незаконной игорной деятельности.

Из недавних сообщений. Ликвидировали ОПГ в Юрье (семь человек с четким распределением функций занимались подпольным игорным бизнесом). Задержаны жители Слободского, Омутнинска, закрыты игровые залы в различных местах г. Кирова.

И таких примеров множество. Сводки происшествий региональных управлений СК и МВД России по Кировской области подтверждают: залы закрывают, фигуранты находятся под следствием.

В подпольных залах после обысков и в квартирах обвиняемых находят и изымают ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны, компьютеры, флеш-карты, денежные средства, документацию. Но, как правило, все легко отделываются.

Игровые залы в виде подпольных покерных клубов, казино тоже имеют место. Как говорится, есть спрос - есть и предложение!

Включай мозги!

Все снова задаются вопросом: почему продолжает процветать нелегальный бизнес?

Один мой знакомый сказал:

- Силой никто никого идти играть не заставляет. Люди испытывают фортуну. Кому-то не хватает адреналина, другой человек любит риск. Иные хотят скоротать вечерок, испытать удачу, а кто-то и правда хочет наживы. У всех шансы равны - либо выиграл, либо проиграл, и всегда это знают. А организаторы игровой деятельности, в свою очередь, получают от этого доход.

Действительно, когда всё было легальным, владельцы платили большие налоги. И хотя клиентов, по меркам правоохранителей, казалось бы, сейчас стало меньше (лишь узкий, проверенный круг), разница в доходах организаторов практически не ощущается (по некоторым данным, прибыль в одном зале достигает 150 тысяч рублей в день). Однако доказать, что преступают закон, вполне реально. Но… заберут автоматы, суд наложит штраф. А игра-то вне закона снова вернется!

Совет один: идешь играть - включай мозги! Иначе ты окажешься в игровой ловушке. Ну а для того, чтобы незаконный бизнес не процветал, сотрудники правоохранительных органов предлагают гражданам сообщать обо всех фактах преступной деятельности. Или, как они говорят, для эффективного противодействия криминалу необходима активная гражданская позиция жителей.

А. ВЯТКИН.

Взгляд с другой стороны

Корреспондент «ВК» встретился с сотрудником одного из подпольных игровых залов (имя по его просьбе изменено).

Итак, Игорь С. Место работы - игровой зал в одном из спальных районов города Кирова. Стаж работы - три года.

- Игорь, как люди находят вас, ведь ни вывесок, ни объявлений по понятным причинам у вас нет? Говорят, что пускают играть только проверенных людей или по рекомендации, существуют какие-то пароли…

- Никаких паролей нет. Кто играет, тот знает, город маленький. Есть «постоянщики» - чаще всего те, кто рядом живут. Бывает, и случайные люди заходят поиграть. Когда как. Дресс-кода у нас тоже нет. Единственное - подростков не пускаем. Они, бывает, заглянут: «Можно нам поиграть?» Таких выгоняем. Даже сами игроки их гонят.

А так публика приходит самая разная. Часто играют таксисты, бывают и обычные работяги. Есть среди «постоянщиков» те, кто имеет свой бизнес, могут себе позволить. Даже некоторые силовики заходят, свою работу не афишируют, конечно. Знаю, например, одного полковника из полиции - тоже любит поиграть на автоматах.

И по возрасту - самые разные посетители. На удивление много пенсионеров. Они так рубятся! В прошлом году постоянно ходила играть одна старушка, лет под 80, скрюченная уже. Ночи напролет играла, только чай или водичку попивала. Правда, в этом году что-то ее не видно.

- Ваши посетители помногу проигрывают?

- Это зависит от человека. Много - не много, день на день не приходится. Некоторые могут себе позволить тысяч по 40 - 50 враз проиграть. Потом снова приходят и играют, пока деньги не кончатся. Есть и натурально больные люди: вещи из дома тащат, в ломбард закладывают и играют. Но вот такого, чтобы жены этих игроков приходили, скандалили, требовали мужей не пускать играть, на моей практике не было.

- Какой самый большой выигрыш был за время твоей работы?

- 92 тысячи один постоянный клиент как-то выиграл. Но чаще по мелочи. Придет работяга, поставит сотку-две, а ему, бабах, три-четыре тысячи выигрыш! Кстати, я заметил, когда человек выигрывает, он это старается не афишировать. В таких случаях говорят, мол, еще то, что раньше проиграл, не отыграл.

- Игровой зал, в котором ты работаешь, закрывали?

- Да, уже два раза. Приезжали люди в масках, всё спилили, вывезли. И что? Через неделю-две мы снова работали. У нас стоит меньше десятка «железных ящиков». Один стоит тысяч 50 - 60, можно и за 40 найти. А в интернет-кафе еще проще. Монитор в ломбарде стоит две-три тысячи, да системный блок. У них в запасе всё это есть. «Маски-шоу» сегодня оборудование забрали, а через день зал снова открылся.

- Ты думаешь, что нелегальный игорный бизнес не победить?

- Думаю, надо менять законодательство. В пределах разумного разрешать играть. Люди верят в удачу. Некоторые лотерейные билеты покупают пачками, тоже тратят на них бог знает сколько тысяч, а выиграют - и радуются как дети. И вообще, взрослые - как дети, любят играть и будут играть, потому что хотят поймать удачу за хвост.

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.

Справка

В первом полугодии 2021 г. в следственные подразделения области поступило 74 сообщения о преступлениях, предусмотренных статьёй 171.2 УК РФ, что более чем в два раза превышает показания за этот же период прошлого года (в 2021 году - 31 преступление).

Следственные органы проводили процессуальные проверки по выявлению незаконной игорной деятельности, устанавливали подобные факты в Кирове, Слободском, Советске, Кирово-Чепецке, Омутнинске, Юрье, Вятских Полянах.

По результатам проверок в первом полугодии было возбуждено 36 уголовных дел. Прокурору с обвинительным заключением и в суд направлено 30.

Кстати

О местонахождении незаконных игорных заведений граждане могут сообщать в отделы полиции, в следственное управление по телефонной линии 8 (8332) 485-100, через интернет-приемную и по электронной почте СУ СК РФ по Кировской области: kirov@sledcom.ru. Обработку обращений ведут уполномоченные сотрудники ведомств.