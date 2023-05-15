Лишние деньги? Лишние люди? Почему в Кирове у заводчан отняли стадион?

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Странные дела происходят вокруг стадиона «Машиностроитель», что на Октябрьском проспекте областного центра.

Немного предыстории. Стадион этот был построен в 1927 году Кировским машзаводом 1 Мая для своих работников. В пору перехода к рынку, когда предприятия, чаще всего для того, чтобы просто остаться на плаву, массово избавлялись от «непрофильных активов», стадион перешел в собственность области, но всё равно остался в пользовании заводчан.

Предыдущие собственники завода, едва не доведя предприятие до банкротства, стадионом в последние годы практически не занимались. С приходом на машзавод 1 Мая нового руководства спортивная жизнь старого стадиона начала возрождаться.

Не на словах, а на деле оказывается поддержка футбольной команде «Машиностроитель». Зимой были организованы бесплатные массовые катания на коньках для всех жителей города. Готовились заменить покрытие футбольного поля, восстановить покрытие беговых дорожек, провести реконструкцию трибун. Всё это предполагалось сделать за счёт завода.

Обратившись за разрешением на проведение этих работ к нынешнему собственнику - областному министерству имущественных отношений, предприятие получило… извещение о досрочном прекращении договора пользования стадио­ном. Сообщалось также, что реконструкция стадиона будет проведена за счет бюджета области.

Узнав об этом, рабочие завода обратились с открытым письмом к губернатору Кировской области Александру Соколову. В нём они, в частности, пишут:

«По распоряжению министра имущественных отношений Кировской области Поломских Т.А. от 25 апреля 2023 года стадион «Машиностроитель» был передан в оперативное управление Кировскому авиационному техникуму. Это стало ударом для всех заводчан, ведь завод и стадион - неразделимые части единого организма, неразрывно связанные историей и судьбами тысяч рабочих, которые трудились и трудятся на предприятии.

Стадион «Машиностроитель» построен силами тружеников в 1927 году. С появлением стадиона «Машиностроитель» в Кирове начал активно развиваться спорт, стали появляться футбольные команды, проходить соревнования.

В годы Великой Отечественной войны Кировский машзавод 1 Мая и его коллектив трудились на благо Победы над фашизмом. Вызов, с которым столкнулась наша страна в настоящее время, должным образом принял и коллектив рабочих Кировского машзавода 1 Мая, работая на обеспечение гособоронзаказа для нужд СВО.

31 марта 2023 года в министерство имущественных отношений Кировской области был направлен сформированный календарный план мероприятий на стадионе «Машиностроитель», а также просьба о согласовании замены покрытия футбольного поля на искусственное и разработка проекта реконструкции трибун. Все мероприятия - за счет Кировского машзавода 1 Мая.

Предприятие было готово сделать подарок любимому городу в честь 650-летия и провести полный комплекс реконструкции стадиона, включая не только замену покрытия и реконструкцию трибун для зрителей, но и обновление и обустройство бегового легкоатлетического трека, обустройство тренажерной зоны с установкой спортивных силовых тренажеров, обустройство зоны скейт-парка, обустройство зоны для игры в городки, обустройство площадки для игры в пляжный волейбол, обустройство парковки для посетителей со стороны Токарного переулка.

В своем письме министр Поломских Т.А. указывает, что министерство отказывает в согласовании работ и реконструкция стадиона будет сделана за счет бюджета Кировской области. Эти средства могли быть направлены на первостепенные нужды. Вместо этого министр отказывает предприятию, желающему на добровольных началах вложить свои деньги в интересах всех горожан.

Более того, не может не удивлять позиция министра Поломских Т.А., которая накануне Дня Победы просто плюнула в лицо сотням тружеников машзавода.

Уважаемый Александр Валентинович! Вы сами призываете с уважением относиться к людям труда, однако ваши подчиненные доказывают делом - интересы простых тружеников их не волнуют!

Просим Вас вмешаться в происходящее, пока ситуация не дошла до точки кипения и не вылилась в публичные акции протеста. Ведь для заводчан, а особенно для ветеранов предприятия, стадион был и остается родным, неразрывно связанным с заводом.

С уважением, коллектив Кировского машзавода 1 Мая» (далее следуют два листа с подписями заводчан).

Второе обращение к губернатору направили тренер, капитан и ветераны футбольной команды «Машиностроитель», в нём они выразили свою позицию:

«Уважаемый Александр Валентинович! Футбольная команда «Машиностроитель» представляет одно из самых старейших предприятий города и области - Кировский машзавод 1 Мая.

Не преувеличим, если скажем: со становлением нашего завода в Кирове зарождался футбол.

В 1914 году был создан футбольный клуб «Спорт», в 1924 году переименовывается в «Клуб имени товарища Зиновьева». Клуб не раз показывал отличные футбольные результаты, становясь победителем чемпионатов города.

С 1927 года футболисты клуба начинают выступать под знаменами машзавода 1 Мая. А футбол становится любимым видом спорта всех заводчан. В советские годы строится стадион завода, который носит гордое имя команды - «Машиностроитель». И в любые времена заводчане всегда считали стадион «Машиностроитель» родным.

Узнать о том, что сегодня стадион у нас попросту забрала министр Поломских, было очень больно. Особенно в преддверии Дня Победы - праздника, особого для всего коллектива завода и для ветеранов предприятия. Сегодня, когда наша страна столкнулась с угрозой не менее опасной, чем в годы Великой Отечественной войны, рабочие предприятия, как и их предки, вновь работают на благо фронта и победы. Взять и отобрать стадион у заводчан - не самое мудрое решение, которое может внести смуту в коллектив. Мы готовы вместе с представителями правительства Кировской области проработать все необходимые варианты реконструкции стадиона, тем более что такие планы у руководства нашего предприятия имеются.

Просим Вас, как опытного и мудрого руководителя, разобраться в этой ситуации и принять верное решение, которое будет направлено на благо и региона, и сотен тружеников машзавода 1 Мая».

В ответ на оба обращения - молчание областных чиновников. Более того, в телеграм-канале «Вятские Усы», который связывают с источниками из регионального правительства, анонимный автор, комментируя ситуацию, презрительно называет заводчан, да и всех жителей города, «людишками».

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Губернатор очень любит повторять: «Все решения должны приниматься после совета с людьми». А еще он, по крайней мере на словах, очень радеет за рациональное расходование бюджетных средств. В ситуации со стадионом «Машиностроитель» «команда Соколова» делает, на наш взгляд, ровно наоборот.