Ликбез для управдома. ГЖИ открыла в Кирове школу грамотного потребителя услуг ЖКХ

У «вертушки» здания № 3 правительства Кировской области - ажиотаж. Так много желающих попасть на первое занятие госжилинспекции, что ее сотрудник не успевает сверять посетителей по списку участников. Среди них - активные жильцы многоквартирных домов, старшие по домам, председатели советов МКД, ТСЖ и ЖСК.

- На первое занятие поступило более ста заявок, - рассказала руководитель региональной Госжилинспекции Алёна Дудникова. - Мы не рассчитывали на такой интерес, поэтому были вынуждены прекратить запись на обучение накануне вечером.

Тем не менее на встречу пришло почти 70 старших по домам. В зале практически не было сводных мест. Перед началом занятия представители Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции «Старший по дому - надёжный партнёр».

В адрес энергокомпании для участия в акции поступило несколько десятков заявок из Кирова, Кирово-Чепецка, Яранска, Нолинска, Слобод­ского, Котельнича и Вятских Полян. Среди них энергосбытовая компания определила самых эффективных старших по дому региона.

Дипломы и сертификаты получили 15 управдомов со всей области.

В результате лучшим старшим по дому в совокупности по всем критериям отбора признана Юлия Казакова из поселка Дороничи.

«Смертный грех...»

- Начнём с азов, - сказала начальник юридического отдела ГЖИ Надежда Шашина. - Тема на сегодня - чрезвычайно важная для всех: проведение общего собрания. К нам постоянно обращаются с вопросами, связанными с их организацией. И мы пошагово пройдём по этой теме с помощью нашей презентации. Цели собраний бывают разные. Чаще всего это выбор управляющей компании, проведение капитального или текущего ремонта. Кто же может стать инициатором собрания? Либо мы идём к управляющей компании, либо она к нам, ко­гда хочет повысить тариф.

Так доходчиво объясняла положения и законы ведущая занятия, успевая при этом проверять, насколько компетентны во всём этом её слушатели. Кстати, многие из них, люди в возрасте, старательно записывали основные постулаты, как студенты на лекции.

- Знаете ли вы, сколько процентов голосов надо собрать для проведения общего собрания, какое должно быть голосование? - периодически обращалась к аудитории лектор.

Меня тоже заинтересовали некоторые вопросы. Нередко бывает, что на дом претендуют сразу две «управляйки». Как определиться жильцам, какую предпочесть? Или тоже немаловажно - как голосовать: очно, очно-заочно? Оказывается, есть еще новинка: заочное голосование с использованием си­стемы ГИС ЖКХ. Но это не всем домам доступно, так как 50 процентов собственников должны быть зарегистрированы в системе ГИС ЖКХ и иметь личные кабинеты. Бюллетени - в электронном виде, на бумаге практически ничего нет.

- За сколько дней необходимо уведомить собственников о проведении собрания? - поинтересовалась одна из слушательниц.

- За десять, - тут же ответила другая. - На стенде должно быть объявление, или надо будет пройти по квартирам и уведомить жильцов об этом.

А вот вопрос на засыпку.

- Какой самый смертный грех? - в шутку спросила ведущая и сама же ответила: - Это принятие решения по вопросу, не включённому в повестку для голосования. Обычно о вознаграждении председателя возникает вопрос во время голосования. Все «за» включают в протокол, но решение не проходит, так как его не было в повестке собрания.

Придётся вновь проводить собрание и включить вопрос о вознаграждении в общий перечень.

В каких случаях собственники вправе обжаловать принятое решение? К примеру, если большинство принимает решение о строительстве парковки, а у кого-то и машины нет. Только тогда, если решение принято с нарушениями требований жилищного кодекса, если собственник не принимал участие в этом собрании и решение нарушает его законные интересы.

- Мы разобрали порядок проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также типичные нарушения при проведении собраний, - подытожила сказанное Алёна Дудникова.

Один контейнер на пять домов

После занятия слушатели закидали вопросами его организаторов.

- У нас появилась новая управляющая компания, - рассказала одна кировчанка. - Нам предложили ознакомиться с протоколом, который мы не подписывали, потому что собрания не было. Тогда мы обратились в жилищную ин­спекцию и МВД. В результате подделка была установлена. Какова судьба этого договора с «управляйкой»?

- Вопрос по тарифу. У нас один контейнер на пять домов. В «Куприте» я узнала, что плата по тарифу за один контейнер - тысяча шестьсот с копейками, так, значит, эта сумма должна раскидаться на пять домов? Между тем её берут только с одного нашего дома. Юрист управляющей компании пообещал разо­браться. Обратились повторно, он сказал, что всё равно с нас будут брать эту сумму.

- У вас контейнерная площадка на вашей придомовой территории? - уточнила сотрудник инспекции.

- Нет. Мы живем в посёлке Чистые пруды, это площадка «Куприта» на Парковой, 6.

К сожалению, много у старших по домам было вопросов к УК. И тарифы они необоснованно завышают, по мнению жильцов, и собрания редко проводят, и с председателями домов не всегда ладят.

После окончания занятия возбужденные слушатели долго не расходились. Я подошла к некоторым из них, поинтересовалась, что их волнует.

- Я - председатель сразу двух домов: один - в Кирове, другой - в Лянгасово, - рассказала Наталья Вениаминовна, юрист по образованию. - Занимаюсь общественной работой уже 35 лет. У меня был вопрос по установке тепловых счётчиков. По федеральному закону счётчик должен быть в доме, и меня, как председателя, могут не уведомить о его установке. Что они и сделали, прислав квитанцию об оплате. А жильцы засыпали меня вопросами: почему у нас появилась такая строчка оплаты? Сейчас я проконсультировалась на этот счёт. Дело в том, что федеральные законы не обсуждаются, они исполняются. Какая цена счётчика, мы до сих пор не знаем. Правда, сделали рассрочку: пять лет мы будем платить за него небольшими суммами, в зависимости от площади отапливаемого помещения.

У меня ещё один был вопрос: может ли собственник десяти квартир быть во всех домах, где они расположены, председателем? Представьте себе, может.

Вот две женщины обмениваются между собой впечатлениями. Знакомлюсь.

- Людмила Александровна и Нина Васильевна, председатели домов на улице Некрасова, 9, и Щорса, 47.

- Понравилось вам занятие, с пользой время провели?

- Конечно, - ответили они. - Жилищная инспекция заинтересована в нашей грамотности, в отличие от управляющих компаний. И сейчас очень приятно, что они нас хотя бы чему-то научат. Очень хорошо, что это целый проект, а не разовое мероприятие для галочки. И каждый месяц будут рассматриваться разные вопросы. Это впервые. Мы стараемся сами, где только можно, получить необходимые знания.

В. Георгиева.

P.S. В ГЖИ подчеркивают, что обучение будет проходить регулярно. Раз в месяц активные жильцы многоквартирных домов будут разбирать жилищное законодательство о составе общего имущества в МКД, говорить о его содержании и текущем ремонте; проведении общего собрания собственников, предоставлении ЖКУ, начислении платы за них.

Следующее занятие запланировано на 14 декабря. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться по телефону (8332) 27-27-44 (доб. 4430) или направить ин­формацию об участии на адрес электронной почты: [email protected] При регистрации нужно сообщить: Ф.И.О., адрес многоквартирного дома, контактный телефон, кем являетесь (председатель, старший по дому, активный житель).

СПРАВКА

Победители акции «Старший по дому - надёжный партнёр-2022»:

номинация «Экодом» (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной): Елена Осокина, Юрий Шустов, Михаил Лучихин, Сергей Коновалов, Светлана Нетфуллина;

номинация «Лучший пользователь электронными сервисами»: Владимир Волков, Алексей Лыков, Марина Жилина, Галина Якурнова, Наталья Беликова;

номинация «Лучший плательщик» (своевременность платы за энергоресурсы): Андрей Муравьёв, Анастасия Гончаренко, Александр Счастливцев, Антон Зверев.

- Благодарим всех участников акции и надеемся, что и на будущий год их будет не меньше! Старшие по домам - не только наши партнёры, но и наиболее активные, квалифицированные клиенты, которые разбираются во многих вопросах. Вы - связующее звено между энергосбытовой компанией и жильцами дома. Спасибо вам за неоценимую помощь в разъяснительной работе с нашими клиентами, - сказал директор Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Коромыслов, вручая награды.

Победители акции получили сертификаты в строительный магазин, чтобы дома стали еще уютнее. Абсолютный победитель акции Юлия Казакова дополнительно получила в подарок от энергетиков сертификат на проведение праздничного мероприятия для жильцов своего дома.