Лицом к пассажирам. Кировские автоперевозчики не ждут милостей от бюджета

Давно ли мы, жители областного центра, жаловались на «чадящие «пазики», которые отравляют и без того загаженную атмосферу областного центра? Недавно. Многие еще забыть это не успели.

Давно ли бывший мэр Кирова Илья Шульгин обещал горожанам купить в Белоруссии новые автобусы? И это не забылось.

Давно ли мы возмущались, что городская администрация сначала не могла определиться с тем, какие автобусы для городских улиц закупать и в каком количестве, а потом не смогла провести торги? Почти на днях.

И вот ситуация стала меняться. Вместе с Быковым исчезли с улиц угарные ПАЗы, вместе с Шульгиным развеялись пустые мечтания о том, что «заграница нам поможет», а вместе с бывшим руководством АО «Автотранспортное предприятие» не стало скандалов и споров вокруг обновления автопарка АТП и просьб о выделении дополнительных бюджетных средств.

Нет, конечно, претензии у кировчан к АТП не исчезли совсем. Они есть, и их пока еще немало. Но всё же последние новости дают повод для сдержанного оптимизма.

Ехать с комфортом

На этой неделе кировское АТП презентовало пять новых автобусов, которые были недавно куплены и в ближайшее время выйдут на улицы областного центра.

Это событие является незаурядным сразу по нескольким параметрам. Во-первых, новые машины автотранспортное предприятие купило за свой счет. Не в кредит, не в лизинг, а за свои кровно заработные рубли. Даже из бюджета на их покупку ни копейки не попросило.

На приобретение каждого купленного «пазика» городское автопредприятие потратило 4,3 миллиона рублей, то есть на все пять - 21 с половиной миллион. Даже сэкономить получилось - благодаря участию предприятия в программе утилизации. Экономия вылилась в миллион с четвертью.

А из этого факта следует, что у АТП деньжата водятся. Но раз они есть, значит, и руководство АТП работает эффективно. А руководит предприятием сейчас Денис Пырлог. Можно по-разному к нему относиться, но не признать очевидное просто нельзя.

Во-вторых, АТП купило не просто абы какие автобусы, а продвинутые, с высоким классом соответствия экостандартам.

Несмотря на то что производителем этих машин является Павловский автобусный завод, то есть это те же «пазики», от старых моделей их отличает многое. Про экологичность выше уже написано. Но хочется добавить, что она обеспечивается установленными дизельными двигателями экологического класса «Евро-5».

Отличием этих ПАЗов является и повышенная вместительность салона. Если в старых моделях она составляла 50 посадочных мест, то здесь - 71.

Из других «наворотов» можно отметить, что комфорт в салонах этих автобусов летом обеспечат кондиционеры, а зимой - четыре отопителя.

Еще одна полезная новинка касается удобства для водителя. В салоне установлены видеокамеры, направленные на входные проемы. Они позволяют контролировать посадку и высадку пассажиров, так как информация с данных устройств поступает на монитор, установленный в кабине шофера.

Кроме того, новые ПАЗы оборудованы системой, блокирующей их движение при открытых дверях.

Ну и как вишенка на торте - приспособление для удобства инвалидов и пожилых людей.

- Автобусы имеют откидной пандус и оснащены системой книлинга, то есть задняя часть автобуса наклоняется и оказывается на одном уровне с остановочной площадкой, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья, - раскрыл подробности работы этой системы Денис Пырлог.

Таким образом, известие о покупке новых автобусов стало на этой неделе хорошей новостью для кировчан. Но, как сообщил директор АТП, предприятие на этом не остановится и продолжит обновление автопарка. Уже летом возможно приобретение у того же продавца еще 10 - 15 подобных автобусов, но на газомоторном топливе. Для этого автобусники рассчитывают воспользоваться господдержкой.

На тарифе не скажется

Обычно любые инвестиции приводят к тому, что возмещение затрат бизнеса происходит за счет граждан. Применительно к АТП нам следует ожидать повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Но так ли это?

Еще в декабре прошлого года региональные СМИ озвучили сенсационную новость: стоимость проезда по городу вырастет вдвое. В основе этой сенсации лежало сообщение Региональной службы по тарифам (РСТ) о поступлении от перевозчиков - АО «АТП» и ОАО «КПАТ» - заявок на утверждение новых тарифов. Суммы в этих запросах значились 52 рубля и 41 рубль соответственно.

Однако, как это часто бывает, тревога оказалась ложной. Подача заявок - стандартная процедура, которую раз в год обязаны выполнить все, чья деятельность регулируется РСТ.

- На самом деле компании производят расчеты в соответствии с действующей методикой, установленной Минтрансом, - пояснил глава РСТ Максим Михайлов. - В методике установлены нормативы, и по ним происходит расчет. Кроме заявлений автоперевозчики представляют фактически понесенные затраты за истекший период, другие документы. Мы это все анализируем и принимаем решение: нужно ли повышать тариф и на какую сумму или же оставить его на текущем уровне. Год назад автоперевозчики также подавали заявку на увеличение стоимости проезда до 45, 50 рублей. Но у нас тариф был утвержден на уровне 26 рублей. Что подали перевозчики - это заявки, не нужно пугать людей такими суммами.

По словам Михайлова, рассмотрение заявок от перевозчиков произойдет в феврале. И есть большая вероятность того, что указанные в запросах суммы так и останутся на бумаге.

Вот и в случае с покупкой новых автобусов АТП, по словам Дениса Пырлога, не собирается перекладывать расходы на плечи пассажиров.

- Эти автобусы мы купили на сэкономленные средства и пересчитывать из-за них тариф не собираемся, - сказал он. - Я вообще против повышения стоимости проезда в этом году. Этого нельзя делать, иначе пассажиропоток, упавший из-за пандемии, мы никогда не восстановим. Есть другие механизмы возмещения затрат.

Кстати, новые ПАЗы, сообщил директор АТП, гораздо экономичнее старых: по расходу топлива - в два раза, по запчастям и обслуживанию - в полтора раза.

По мнению Дениса Пырлога, региональному правительству нужно активнее работать по привлечению федеральных средств в сферу общественного транспорта. В других регионах это делается. Например, в Татарстане все перевозчики (вне зависимости от формы собственности) получили миллиард сто тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии, в Чувашии миллиард федеральных рублей потратили на покупку троллейбусов.

- А наша область не получает таких средств, - констатировал директор АТП. - К сожалению, у нас слабый министр транспорта и он не может эти вопросы решить.

Кто и как считает

Работа большого транспортного предприятия - сложная кухня. И часто она остается невидимой для граждан, а потому порождает у них вопросы. Вот, например, все мы помним, что в советское время перевозки троллейбусами и трамваями считались более дешевыми, чем автобусами. Это же отражалось и на цене билетов. А сегодня мы видим, что, каким бы транспортом мы ни ехали, везде платим одинаково. Может, где-то в расчетах произошел сбой?

Никакого сбоя нет, считает Денис Пырлог, ситуация действительно изменилась.

- Теперь троллейбусы дороже по нескольким причинам, - рассказал он. - Слишком много лет убивали этот вид транспорта, сокращали его (Чичибабин и компания) - и, как следствие, пассажиропоток стал ниже ровно в 1,5 раза по сравнению с автобусом. Кроме этого, имеется высокий износ контактной сети. Почти еженедельно случаются мелкие обрывы, предвидеть которые невозможно практически. Содержание инфраструктуры для обслуживания троллейбусной линии - дело не дешевое: несколько круглосуточных бригад контактников.

Также отмечу, что если водитель автобуса, как правило, сам открывает категорию водительского удостоверения, то водителей троллейбусов обучаем мы за наш счёт. Суммы приличные, так как образование - вещь не дешевая. Ну и лизинг 15 троллейбусов, который составляет почти 30 миллионов в год, даёт о себе знать, удорожая их эксплуатацию. Для сравнения: стоимость заправки одного автобуса в день - примерно 4500 рублей, стоимость электроэнергии для одного троллейбуса в день - 2200 рублей. Как видим, экономия небольшая, но везёт троллейбус в день меньше на 4500 - 5000 рублей. Отсюда и арифметика.

Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы все эти сложные расчёты вели не к удорожанию, а к удешевлению проезда на городском транспорте. Однако на это не стоит рассчитывать.

Впрочем, кировские тарифы на общественный транспорт далеко не самые высокие по сравнению с другими городами России. У некоторый наших соседей они выше. Так, например, в Казани стоимость одной поездки составляет 30 рублей. В Чебоксарах за билет в автобусе вы заплатите 27 рублей, а в троллейбусе - 26, в Нижнем Новгороде - 30 и 28 рублей соответственно.

Поездка на троллейбусе в Екатеринбурге стоит 26 рублей, а на автобусе - 32. А вот в Уфе троллейбус обойдется дешевле, чем в Кирове, - 22 рубля, зато автобус дороже - 28 - 30.

Ну и по понятным причинам дороже всех общественный транспорт в российской столице. Стоимость поездки там составляет 60 рублей.

А вот столица Марий Эл дает уникальный по нынешним временам пример. Сегодня цена троллейбусного билета в Йошкар-Оле составляет 19 рублей. При этом она снизилась по сравнению с прошлым годом на три рубля. Как поясняют городские власти, это было сделано для повышения привлекательности йошкар-олинского троллейбуса. Так что кировским перевозчикам есть на кого ориентироваться.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.