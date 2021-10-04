«Лица стёрты, краски тусклы…». Кировскую область представят в Госдуме пять депутатов

19 сентября трехдневный выборный марафон завершился, и граждане России, в том числе жители Кировской области, определились с теми, кто будет представлять их интересы в Государственной думе РФ.

Три путёвки в Думу

«Единая Россия» («ЕР») в очередной раз одержала победу на выборах в парламент страны. Но далеко не в каждом регионе эта победа оказалась блистательной. Такой, как, например, в Чечне или Кабардино-Балкарии. В Кировской области «ЕР» удалось набрать лишь немногим менее 30 процентов голосов. И этот результат значительно хуже, чем пять лет назад. Тогда поддержка «правящей партии» была на уровне почти 38 процентов. А в 2007 году «Единую Россию» у нас поддержали вообще более половины избирателей.

Показатель одобрения «ЕР» в Кировской области оказался одним из самых низких в России. Наш регион вошел в пятерку аутсайдеров. Хуже проголосовали только в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае. Более чем скромные результаты голосования за «ЕР» позволили кировским единороссам-списочникам получить всего один думский мандат.

На этот раз ослабление позиций «ЕР» в Кировской области произошло за счет роста влияния оппозиционных партий - «Справедливой России» («СР») и КПРФ. За прошедшую пятилетку их поддержка выросла. Если в 2016 году «СР» поддерживали только 9,4 процента жителей области, то сегодня их уже 18,3 процента. Меньший, но всё же произошел рост числа тех, кто поддержал коммунистов. В 2016 году их было тринадцать с половиной процентов, а в 2021-м - более восемнадцати.

Таким образом, «Справедливая Россия» и КПРФ смогли провести в Госдуму по одному «списочнику».

Зато у ЛДПР с поддержкой избирателей всё оказалось настолько плачевно, что от Кировской области ни один «жириновец» в Госдуму не прошел. Если посмотреть статистику ЛДПР по избирательным кампаниям за минувшие четырнадцать лет, то можно увидеть, как после значительного роста в течение двух избирательных сезонов подряд статистика почти вернулась к показателю 2007 года, то есть к двенадцати процентам. Хотя еще в 2016-м ЛДПР набрала 25 с лишним процентов голосов избирателей.

Миллионеры в выигрыше

Партийный список «Единой России» в Кировской области возглавил губернатор и по совместительству руководитель регионального отделения «ЕР» Игорь Васильев. Кроме него туда входили Мария БУТИНА, получившая известность после отсидки в американской тюрьме, главврач областной «скорой» Сергей Одношивкин и руководитель кировского регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия» Матвей Машковцев.

После подведения итогов избирательной кампании губернатор Игорь Васильев, шедший первым номером в региональном списке, от своего мандата отказался в пользу Бутиной. Таким образом, она станет представителем нашей области в российском парламенте.

Но даст ли такое представительство что-либо вятскому населению? Скорее всего, нет. Ведь Бутина даже не уроженка Вятского края. Ее родина - Алтай, Барнаул, а к нам она, думается, попала по инициативе «московского начальства».

Кировские коммунисты в присущей им манере почти сразу отреагировали на появление Бутиной в списке вятской «ЕР». Они подали жалобу в избирком об исключении ее из числа кандидатов, обосновав это тем, что она иностранный агент.

Понятно, что им отказали. Но, как говорится, нет дыма без огня. Еще совсем недавно общая стоимость иностранных активов Марии Бутиной, как сообщали федеральные СМИ, составляла 24,4 миллиона рублей. К тому же никто не забыл, как во время следствия, которое вели власти США по ее уголовному делу как иноагента, она пошла на сделку с правосудием. Какие уж она там тайны раскрыла, одному богу известно.

Есть ли у кого-то сомнения, что мы не часто будем видеть Марию Валерьевну на Вятской земле? Думается, что таких наивных людей крайне мало.

Впрочем, и другие списочники, от оппозиционных партий, тоже вряд ли нас будут тревожить.

От объединенной нижегородско-вятской группы КПРФ в Думу прошел миллионер Владимир БЛОЦКИЙ. Его и раньше-то здесь не знали (разве что читатели журнала «Форбс», в список которого Блоцкий входит), и в будущем вряд ли будет шанс с ним познакомиться. И не только потому, что «сытый голодного не разумеет».

Блоцкий родом из Клина Московской области. Всю свою жизнь живет в Москве и, сдается, о Кировской области знает лишь понаслышке. Он даже в эту избирательную кампанию не нашел времени сюда приехать.

То же самое можно сказать про Вадима БЕЛОУСОВА, который возглавлял объединенный кировско-удмуртский список «Справедливой России - За правду».

Скорее всего, думский мандат этому владельцу компании «Макфа» (и как таковому человеку тоже совсем не бедному) нужен только потому, что он дает депутатскую неприкосновенность. Ведь в отношении Вадима Владимировича возбуждено уголовное дело по самой крупной в истории путинской России взятке (на сумму более трёх миллиардов рублей).

Но он, пожалуй, единственный, кому всё же следовало бы периодически к нам наведываться. Хотя бы из чувства благодарности к вятским эсерам, которые второй раз подряд дают Белоусову вожделенный депутатский мандат (в прошлые выборы своё место в Госдуме ему уступил ныне почти забытый Сергей Доронин).

Конечно, всем вышеуказанным персонам будет комфортно жить, занимая «теплые» думские кресла. Работа непыльная, зарплата высокая, да и к пенсии добавка обеспечена. А вот кировскому губернатору в связи с низкими результатами «ЕР» некоторые издания прочат неприятности со стороны администрации президента. Насколько правы окажутся доморощенные аналитики, узнаем уже совсем скоро.

«Битва» за юг

Прошли в Госдуму и единороссовские одномандатники - Рахим АЗИМОВ и Олег ВАЛЕНЧУК.

На территории Кировской области было два одномандатных округа - 105-й и 106-й. Первый принято называть северным, так как в него входят Октябрьский и Первомайский районы г. Кирова, города Котельнич и Слободской, ЗАТО Первомайский, а также Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхнекамский, Даровской, Зуевский, Котельничский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Слободской, Фалёнский, Шабалинский и Юрьянский районы.

В состав второго, «южного», входят Ленинский и Нововятский районы г. Кирова, города Вятские Поляны, Кирово-Чепецк и Богородский округ, Арбажский, Верхошижемский, Вятскополянский, Кикнурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Кумёнский, Лебяжский, Малмыжский, Немский, Нолинский, Пижанский, Санчурский, Советский, Сунский, Тужинский, Унинский, Уржумский, Яранский районы.

Еще до начала выборной кампании никто не сомневался в победе Азимова по 105-му округу. Список его заслуг, то есть объектов, куда он вкладывал деньги, велик. Да и давал он их не по принципу «куда придётся», а куда надо. Потому население голосовало за него «с легким сердцем».

Он без большого труда обошел всех кандидатов, которых выдвинули другие партии. Хотя от «Справедливой России» шел Альберт Бикалюк (он набрал почти 15 процентов голосов), хорошо известный кировчанам как депутат городской думы, а также бывший госдумовский депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов (7,4 процента голосов). Они заняли второе и третье места.

Брать же иных оппонентов Азимова в качестве серьезного противовеса вообще не стоило. И голосование это подтвердило.

А вот Олег Валенчук с большим трудом победил в 106-м округе. Несмотря на то что он уже получил «вид на жительство» в Госдуме (до этого он был депутатом уже три раза, и нынешний - четвертый), за все эти годы он ни в чём действительно серьёзном, если не считать таковыми раздачу семян, посадку деревьев и проведение «Гринландии», замечен не был. Добра от него избиратели видели немного. А потому уже на старте избирательной кампании ожидалось, что борьба между кандидатами будет жаркой. Так оно и вышло.

Валенчук с трудом всего на шесть с лишним процентов обошел представительницу «Справедливой России» Надежду Сураеву. И если бы за него не проголосовали «сельские» территории, то не видать бы ему думского мандата, как своих ушей. В целом он, конечно, набрал 31 процент своих сторонников, но по кировским городским участкам существенно уступил наследнице владельца Кировского молочного комбината.

Сураева заняла второе место с показателем 24,36 процента, а лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев - третье (15,46 процента).

К слову сказать, первый секретарь Кировского обкома КПРФ должен был идти по другому округу, но он настоял на том, чтобы побороться с Валенчуком. Хотя еще на старте всем было понятно, что составить ему конкуренцию он не сможет. Поэтому у некоторых людей и возникло предположение, что переход Мамаева (нет, не через Альпы) в другой округ сделан, чтобы забрать голоса у Сураевой и тем самым обеспечить победу Валенчуку. Некоторые даже выдвигали версию, что сделано это было небескорыстно.

Таким образом, в сухом остатке после выборов кировчане получили пятерых представителей в Государственной думе РФ, из которых только один - наш земляк. Хотя от последнего никому легче не будет.

Иван ТРОФИМОВ.